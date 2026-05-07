కడప జిల్లాలో 'విదేశీ' సందడి - బేతాయపల్లెకు ఎర్రకాళ్ల కొంగలు
వేల కిలోమీటర్లు దాటి వస్తున్న ఎర్ర కాళ్ల కొంగలు - సంతానోత్పత్తి కోసమే కడప జిల్లా గోపవరం మండలానికి పయనం - దేవతా పక్షులుగా భావించి కాపాడుకుంటున్న బేతాయపల్లె గ్రామస్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 9:00 PM IST
Migratory Birds in Kadapa : వేసవి కాలం వస్తోందంటే చాలు ఆ గ్రామంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఎక్కడో సముద్రాల ఆవల ఉన్న విదేశాల నుంచి అందమైన పక్షులు గుంపులు గుంపులుగా అక్కడికి వాలిపోతాయి. ఎర్రటి ముక్కు, ఎర్రటి కాళ్లతో కనువిందు చేసే ఆ విహంగాలు ఆ గ్రామస్థులకు అత్యంత ఆత్మీయ అతిథులు. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా గోపవరం మండలం బేతాయపల్లె గ్రామం ఈ విదేశీ వలస పక్షులకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది. కేవలం సంతానోత్పత్తి కోసమే వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి వచ్చే ఈ పక్షులకు గ్రామస్థులు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు.
అందమైన రూపం, ఆకట్టుకునే తీరు : బేతాయపల్లెకు వచ్చే ఈ పక్షుల రూపం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఈ పక్షులకు పొడవాటి ఎర్రటి ముక్కు ఉంటుంది. అలాగే ఎర్రటి కాళ్లు, బూడిద రంగు రెక్కలు ఉంటాయి. వీటిని సాధారణంగా 'ఎర్ర కాళ్ల కొంగలు' అని పిలుస్తుంటారు. సైబీరియా, అరేబియా సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో నివసించే ఈ పక్షులు, కేవలం తమ సంతానోత్పత్తి కోసమే వేల కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేస్తాయి. తమకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఉండే బేతాయపల్లె లాంటి గ్రామాలకు చేరుకుంటాయి.
గుడ్లు పెట్టి, పిల్లల్ని పొదిగి! : ప్రతి ఏడాదీ జనవరి మాసంలో ఈ వలస పక్షులు గుంపులు గుంపులుగా గ్రామంలోకి అడుగుపెడతాయి. గ్రామంలో ఎత్తుగా పెరిగిన చింత చెట్లు, సుంకేసుల చెట్లు, ఇతర భారీ వృక్షాలపైకి చేరుకుని తమ గూళ్లను సురక్షితంగా నిర్మించుకుంటాయి. అక్కడే గుడ్లు పెట్టి, వాటిని పొదిగి పిల్లలను చేస్తాయి. ఒక పక్షి గూటి వద్ద ఉండి తమ పిల్లలకు కాపలాగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో మరో పక్షి సమీపంలోని తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు లేదా సోమశిల ప్రాజెక్టు జలాశయాలకు ఎగిరివెళుతుంది. అక్కడి నుంచి చేపలను వేటాడి, నోట కరుచుకుని తీసుకొచ్చి తమ పిల్లలకు ఆహారంగా పెడుతుంది.
ప్రాణప్రదంగా రక్షణ : విదేశాల నుంచి వచ్చే ఈ పక్షులను బేతాయపల్లె గ్రామస్థులు దేవుడిచ్చిన వరంగా భావిస్తారు. వీటిని వాళ్లు 'దేవతా పక్షులు'గా కొలుస్తారు. ఈ పక్షులు తమ ఊరికి వస్తే కచ్చితంగా మంచి వర్షాలు కురుస్తాయని, పంటలు పండి గ్రామం సుభిక్షంగా ఉంటుందని ప్రజల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అందుకే ఈ పక్షులకు ఎవరైనా చిన్న హాని తలపెట్టినా గ్రామస్థులు అస్సలు ఊరుకోరు. గాలివానకు పొరపాటున గూడు పైనుంచి పిల్ల పక్షులు కింద పడిపోతే, వాటిని జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకెళ్తారు. ఆ పిల్లలకు ఆహారం అందిస్తూ అవి ఎగిరేంత పెద్దవి అయ్యే వరకు ఆదరిస్తారు.
మళ్లీ ఎప్పుడొస్తాయో అని ఎదురుచూపులు! : సంతానోత్పత్తి కోసం వచ్చిన ఈ పక్షులు తమ పిల్లలు ఎగరడానికి సిద్ధంగా అయ్యేవరకు గ్రామంలోనే ఉంటాయి. తమ పిల్లలు పెద్దవి కాగానే, వాటిని తమ వెంట తీసుకుని తిరిగి స్వస్థలాలకు పయనం అవుతాయి. దాదాపు ఏడాది పాటు తమతో మమేకమై, ఆనందాన్ని పంచిన ఆ వలస పక్షులు వెళ్లిపోతుంటే గ్రామస్థులు ఎంతో ఉద్వేగానికి గురవుతారు. అవి వెళ్లిపోయిన మరుక్షణం నుంచే, మళ్లీ ఆ పక్షులు ఎప్పుడు తిరిగి తమ గ్రామానికి వస్తాయా? ఎప్పుడు సందడి చేస్తాయా? అని ఆశగా ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. ఈ దృశ్యాలను, విదేశీ పక్షులను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా సందర్శకులు బేతాయపల్లె గ్రామానికి వస్తుంటారు.
"జనవరి ఫస్ట్ రాగానే ఈ పక్షులు మా ఊరికి వచ్చేస్తాయి. చెట్ల మీద గూళ్లు పెట్టుకుని, గుడ్లు పెట్టి పిల్లలను చేసుకుంటాయి. ఆ పిల్లలు పెద్దవి అయిన తర్వాత, అంటే సుమారు 3 నెలల నుంచి ఏడాది వ్యవధిలో అవి ఇక్కడినుంచి వెళ్లిపోతాయి. ఇవి ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తాయని కొందరు అంటుంటారు, కానీ కచ్చితంగా అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో మాకు తెలీదు. ఈ పక్షులను గత పదేళ్ల నుంచి మేం కాపాడుతూనే ఉన్నాం. వర్షాలు పడకుండా, చెరువుకు నీరు రాకపోతే ఇవి రావు. ఇవి చేపలను మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. పిల్లలు ఎగిరే వరకు ఉండి మళ్లీ వెళ్లిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో ఎక్కువగా వస్తాయి. వాటికి ఎవరూ ఎలాంటి హానీ కలగకుండా మేం కాపలాగా చూసుకుంటాం. ఇక్కడే ఉండి వాటి పిల్లలను తీసుకుని మళ్లీ ఎగిరిపోతాయి." -బేతాయపల్లె గ్రామస్థులు
