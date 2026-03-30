పేదవాడికి ప్రపంచ స్థాయి వైద్యం - హైదరాబాద్లోని పెద్దాసుపత్రుల్లో విదేశీ వైద్య సేవలు
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులైన గాంధీ, ఉస్మానియా, ఎంఎన్జే, నిలోఫర్లలో విదేశీ వైద్యుల సేవలు - కార్యాచరణకు అడుగులు వేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం - వైద్యులను సమన్వయపరిచేలా ప్రత్యేక వెబ్సైట్ రూపకల్పన
Published : March 30, 2026 at 3:22 PM IST
Foreign Doctors In Govt Hospitals Hyderabad : మెరుగైన వైద్య సేవలు పొందేందుకు చాలా మంది విదేశాలకు వెళ్తుంటారు. దేశంలోని ధనికులు మాత్రమే ఈ రకంగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. అయితే పేద ప్రజలకు ఇక్కడి ఆసుపత్రులే దిక్కు. ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి పేదవాడికీ ప్రపంచ స్థాయి వైద్యాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా త్వరలో హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో విదేశీ వైద్య నిపుణుల సేవలందించేలా కృషి చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన కార్యాచరణను ఇప్పటికే వైద్యారోగ్య శాఖ మొదలుపెట్టింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో విదేశీ వైద్య సేవలు : రాజధాని నగరంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులైన గాంధీ, ఉస్మానియా, ఎంఎన్జే, నిలోఫర్లను విదేశీ వైద్యులు సందర్శించనున్నారు. దీనికి సంబంధించి వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఇప్పటికే కార్యాచరణ ప్రారంభించింది. సమన్వయం చేసేలా ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను రూపకల్పన చేస్తోంది. ఈ విషయంపై ఇప్పటికే అనేక సభల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్వయంగా ప్రకటించారు. కాగా విదేశాల్లో ఉంటున్న ప్రవాస తెలుగు వైద్యులు ఈ సేవలు వినియోగించుకుంటామని వెల్లడించారు. విదేశాల్లో వైద్య వృత్తిలో కొనసాగుతూ వివిధ వైద్య సదస్సులు, లేదంటే వ్యక్తిగత కారణాలతో హైదరాబాద్ విచ్చేసిన సందర్భంలో వారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడతామన్నారు. వారితో కొన్ని రోజుల పాటు ఉచితంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పేదలకు వైద్య సేవలందించేలా సంప్రదింపులు చేస్తామని వెల్లడించారు.
వైద్య పర్యాటకానికి ఊతం : ఈ ప్రక్రియ వైద్య పర్యాటకానికి ఊతమిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే గతంలో విదేశాల్లో సేవలందించిన అనేక మంది వైద్య నిపుణులు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని వివిధ ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో వైద్యులుగా కొనసాగుతున్నారు. మరి కొంతమంది సొంతంగా ఆసుపత్రులు స్థాపించారు. విదేశాల్లో వైద్య ఖర్చులు భారత్తో పోల్చితే అధికంగా ఉంటాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని చాలా మంది విదేశీయులు సైతం హైదరాబాద్వైపు చూస్తున్నారు.
ఎలా వినియోగించుకుంటారంటే? : విదేశాల్లో వైద్యులుగా కొనసాగుతున్న వారిలో చాలా మందికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కొన్ని రోజుల పాటు ఉచిత సేవలు అందించాలని ఆశగా ఉంటుంది. లేదంటే వైద్య కళాశాలల్లో గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా సేవలందించే ఉద్దేశం ఉన్నప్పటికీ వారికి సరైన ప్లాట్ఫాం లేకపోవడంతో వెనక్కి తగ్గుతున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఒక వెబ్సైట్కు రూపకల్పన చేసేందుకు సంసిద్ధంగా ఉంది. దానిలో అన్ని వివరాలను పొందపరచనున్నారు.
విదేశాల్లో లేదా ఇక్కడే ఉండే వైద్య నిపుణులు తాము అందించే సేవలు గుర్తించి ఈ వెబ్సైట్లో స్పష్టంగా పేర్కొనవచ్చు. ఆయా నిపుణులు అందుబాటులో ఉండే రోజులు, వారు కేటాయించే సమయం, ఎలాంటి సేవలందించేందుకు వారు సిద్ధంగా ఉన్నారనే వివరాలను వెబ్సైట్లో పేర్కొంటే ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేక అధికారులు వారిని సంప్రదిస్తారు.
జిల్లా స్థాయిలోనే అన్నిరకాల వైద్య సేవలు : ప్రభుత్వ ఆరోగ్య వ్యవస్థలో సమగ్ర మార్పులు తెచ్చి బలోపేతం చేస్తున్నట్లు వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహా సైతం ఇటీవల అసెంబ్లీలో తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ప్రజలందరికీ నాణ్యమైన, ఉచిత వైద్యం అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన అన్నారు. సబ్ సెంటర్ల నుంచి సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రుల వరకు అన్నింటినీ బలోపేతం చేస్తూ ప్రభుత్వ ఆరోగ్య వ్యవస్థలో సమగ్ర మార్పులు తీసుకువస్తామని వెల్లడించారు. వైద్యారోగ్య శాఖ పద్దులపై వివరణ ఇచ్చిన మంత్రి దామోదర తమ ప్రభుత్వ హయాంలో దాదాపు 19,768 పోస్టుల భర్తీ జరుగుతోందని వివరించారు. ప్రజలు హైదరాబాద్ వరకు రావాల్సిన అవసరం లేకుండా జిల్లా స్థాయిలోనే 80 శాతం వైద్య సేవలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు.
ప్రతి 35 కిలోమీటర్లకు ఒక ట్రామా కేర్ సెంటర్ : బీపీ, షుగర్, కిడ్నీ, గుండె జబ్బుల నియంత్రణకు జిల్లాల్లో ప్రత్యేక క్లినిక్స్ ఏర్పాటు చేసి లక్షలాది మంది రోగులకు సేవలందిస్తున్నామని మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహా వెల్లడించారు. టిమ్స్ ఆసుపత్రులు, వరంగల్ హెల్త్ సిటీ వంటి ప్రాజెక్టులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయన్న మంత్రి జూన్ కల్లా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు. ప్రతి 35 కిలోమీటర్లకు ఒకటి చొప్పున 109 ట్రామా కేర్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు. హైదరాబాద్లో 7 సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆస్పత్రులను, హనుమకొండలో తలసేమియా, హిమోఫిలియా వ్యాధులకు చికిత్స అందించేలా వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిని తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మానసిక ఆరోగ్య సేవలను సైతం అందుబాటులోకి తెస్తామని మంత్రి దామోదర తెలిపారు.
