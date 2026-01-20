ETV Bharat / state

రెండోరోజు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు పరిశీలించిన విదేశీ నిపుణులు

పోలవరం పనులను మరోసారి పరిశీలించిన విదేశీ నిపుణుల బృందం - ఫిబ్రవరికి డయాఫ్రం వాల్‌ పనులు పూర్తి చేస్తామన్న అధికారులు - పనుల డాక్యుమెంటేషన్‌ మరింత పక్కాగా ఉండాలని నిపుణుల సూచన

Foreign Experts Team Visited Polavaram Project Second Day
Foreign Experts Team Visited Polavaram Project Second Day (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 3:52 PM IST

Foreign Experts Team Visited Polavaram Project Second Day: పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిశీలనలో భాగంగా విదేశీ నిపుణుల బృందం రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. విదేశీ నిపుణులు హించ్‌బెర్గర్, డేవిడ్‌ బి పాల్, ఫ్రాంకో డి సిస్కోలతో పాటు కేంద్ర జల వనరుల శాఖలోని వివిధ విభాగాల సీనియర్ అధికారులు ఈ పర్యటనలో పాల్గొన్నారు. వీరు రెండో రోజు కేంద్ర, రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ అధికారులు, నిర్మాణ సంస్థ ఎంఈఐఎల్ ప్రతినిధులతో సమావేశమై తోలి రోజు ఫీల్డ్​లో తమ దృష్టికి వచ్చిన సందేహాలను నివృత్తి చేసుకున్నారు.

రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ సలహాదారు ఎం వెంకటేశ్వర రావు, ఈ ఎన్​సీకే నరసింహమూర్తి, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎస్​ఈఆర్​ రామచంద్ర రావు, ఎంఈఐఎల్​ జనరల్​ మేనేజర్​ ఏ.గంగాధర్, డిప్యూటీ జనరల్​ మేనేజర్​ మురళి తదితరులు అంతర్జాతీయ నిపుణుల బృందంతో పాటు కేంద్ర జలవనరుల శాఖ అధికారులకు వివరాలు అందించారు. వారిచ్చిన వివరాలతో పాటు తాము ఫీల్డ్​లో సేకరించిన సమాచారాన్ని క్రోడీకరించుకొని సందేహాలు తీర్చుకున్నారు. ఈ బృందంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు సరబ్జిత్ సింగ్ బక్షి, మనీష్ రాథోర్, గౌరవ్ తివారి, హేమంత్ గౌతమ్, సీఎస్ఎంఆర్ఎస్ అధికారులు మనీష్ గుప్తా, రవి అగర్వాల్, సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి విఎస్ రామారావు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సభ్య కార్యదర్శి ఎం. రఘురాం, డైరెక్టర్ కె.శంకర్, ఎన్​ఐ ఆర్​ఎం డైరెక్టర్​ అజయ్​ కుమార్​ నైతాని ఉన్నారు.

మొదటిరోజు పర్యటనలో పరిశీలించిన అంశాలు: ఇదిలా ఉండగా మొదటిరోజు పర్యటనలో భాగంగా సోమవారం ప్రాజెక్టును పరిశీలించిన అధికారులు డయాఫ్రంవాల్​ను ఆనుకుని ప్లాస్టిక్‌ క్లేకోర్‌ ఉన్న ప్రాంతాల్లో షీప్‌ ఫుట్‌ రోలర్లు వాడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. అధికారులను ఆకృతులు, డ్రాయింగ్‌లకు సంబంధించి అనేక ప్రశ్నలు వేశారు. పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి? ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయా ? అని అడిగారు. డి హిల్‌ గ్రౌటింగ్‌ పనులు సైతం దగ్గరుండి చూశారు. డయాఫ్రం వాల్‌ పనుల్లో గతంలో ఎదురైన ఇబ్బందులను అధిగమించారా లేదా అని విదేశీ నిపుణులు ఆరా తీశారు. గతంలో తలెత్తిన బ్లీడింగ్, రాయిలోకి ఎంత లోతు వరకు ప్లాస్టిక్‌ కాంక్రీటు నింపాలి వంటి అంశాల్లో వచ్చిన సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయని అధికారులు సమాధానమిచ్చారు.

డయాఫ్రం వాల్‌ పనులు: డయాఫ్రం వాల్‌ పనుల్లో గతంలో ఎదురైన ఇబ్బందులను అధిగమించారా లేదా అని విదేశీ నిపుణులు ఆరా తీశారు. గతంలో తలెత్తిన బ్లీడింగ్, రాయిలోకి ఎంత లోతు వరకు ప్లాస్టిక్‌ కాంక్రీటు నింపాలి వంటి అంశాల్లో వచ్చిన సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయని అధికారులు సమాధానమిచ్చారు. ఐఐటీ-తిరుపతి నిపుణులతో కలిసి సిద్ధం చేసిన మెథడాలజీ ప్రకారం డయాఫ్రం వాల్‌ పనులు చేయడంతో బ్లీడింగ్‌ సమస్య పరిష్కారమైందని వివరించారు. ఫిబ్రవరికి డయాఫ్రం వాల్‌ పనులు పూర్తి చేస్తామన్నారు. ఈ పనులకు సంబంధించిన నాణ్యత నియంత్రణ పరీక్షల ఫలితాలను విదేశీ నిపుణులు పరిశీలించారు. పనుల డాక్యుమెంటేషన్‌ మరింత పక్కాగా ఉండాలని సూచించారు. అనంతరం పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ అథారిటీ, ప్రాజెక్ట్, జలవనరులశాఖ అధికారులతో సమావేశమై పనుల తీరుతెన్నులపై సమీక్షించారు.

పోలవరానికి ఆరోసారి విదేశీ నిపుణులు - ప్రాజెక్టు పురోగతిని పరిశీలించిన బృందం

శరవేగంగా పోలవరం, సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టుల పనులు - 2027 మార్చికి అంతా సిద్ధం!

