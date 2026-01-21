ETV Bharat / state

పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించిన విదేశీ నిపుణులు

ప్రాజెక్ట్‌ గ్యాప్‌ 1, గ్యాప్‌ 2 ప్రధాన డ్యాం పనుల పరిశీలన - మరో రెండు లేయర్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని సూచన

Foreign Experts Visited Polavaram Works
Foreign Experts Visited Polavaram Works (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Foreign Experts Visited Polavaram Works: పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిశీలనలో భాగంగా విదేశీ నిపుణుల బృందం ప్రాజెక్టులో గ్యాప్‌ 2 ప్రధాన డ్యాం పనులపై సమగ్రంగా చర్చించింది. పోలవరం ప్రాజెక్టులో గ్యాప్‌ 2 ప్రధాన డ్యాం నిర్మించాల్సిన చోట ఇసుకతో నిండినటువంటి ప్రాంతం, బంకమట్టితో నిండిన ప్రదేశాలు డయాఫ్రం వాల్​నకు అటూ ఇటూ ఉన్నాయి.

ఇసుక నిండి ఉన్న ప్రాంతంలో ఇంతవరకు మొత్తం 23.32 మీటర్ల వరకు ప్రధాన డ్యాంను నిర్మించుకునేందుకు అవసరమైన ఆకృతులు, వాటి డ్రాయింగ్‌లకు కేంద్ర జలసంఘం నుంచి ఆమోదం లభించింది. అక్కడ పనులు సజావుగా సాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇసుక నిండిన ప్రాంతంలో మొత్తం 45.72 మీటర్ల ఎత్తు వరకు, బంకమన్ను నిండి ఉన్న ప్రాంతంలో దిగువ నుంచి పై వరకు ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణానికి అవసరమైన ఆకృతులను ఖరారు కావాల్సి ఉంది.

పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించిన విదేశీ నిపుణులు (ETV)
ఒక్కో అంశంపై చర్చలు: పోలవరంలో ఆఫ్రి అంతర్జాతీయ డిజైన్ల సంస్థ ప్రజంటేషన్​ను ఇచ్చింది. ఏ విధమైన ఆకృతులు అవసరం అనుకుంటున్నారు? ఎందుకు? అక్కడి భూభౌతిక పరీక్షలఫలితాలు ఎలా వచ్చాయి? అందుకు అనుగుణంగా ఏ విధమైన ఆకృతులతో ఎలాంటి డ్రాయింగ్‌లతో ముందుకు సాగనున్నారో ఈ ప్రజంటేషన్‌లో సవివరంగా పేర్కొన్నారు. విదేశీ నిపుణులు హించ్‌బెర్గర్, డేవిడ్‌ బి. పాల్, ఫ్రాంకో డి సిస్కోలు వీటిపై కూలంకషంగా చర్చలు జరిపారు. మధ్యలో అనేక సందేహాలు లేవనెత్తారు. ఒక్కో అంశంపై చర్చలు జరిపారు. వీటికి సూత్రప్రాయంగా ప్రాథమికంగా అంగీకారం తెలియజేసినప్పటికీ విదేశీ నిపుణులు వీరి అభిప్రాయాలను తరువాత తెలియజేస్తారు.

ప్రధాన డ్యాం పనుల పర్యవేక్షణ: విదేశీ నిపుణుల బృంద సభ్యలు గ్యాప్‌ 1 ప్రధాన డ్యాం పనులను దగ్గరుండి మరీ పర్యవేక్షించింది. గ్యాప్‌ 1 ప్రధాన డ్యాంలో మొత్తం 20 మీటర్ల మేర ఒక లేయర్‌ నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు. రోలర్లతో కూడా అక్కడ రోలింగు చేయించారు. పని చేసిన చోట కొంత మేర వరకు తవ్వించి ఈ లేయర్లు ఎలా ఉన్నాయో, పని ఎలా ఉందో స్వయంగానే పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగాను ప్రశ్నలు సంధించి సమాధానాలను రాబట్టారు. దీంతోపాటు మరో రెండు లేయర్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయాలనీ, మళ్లీ తాము వచ్చి పరిశీలిస్తామని విదేశీ నిపుణుల బృందం స్పష్టం చేశారు.

మరిన్ని: రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ సలహాదారు ఎం వెంకటేశ్వర రావు, ఈ ఎన్​సీకే నరసింహమూర్తి, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎస్​ఈఆర్​ రామచంద్ర రావు, ఎంఈఐఎల్​ జనరల్​ మేనేజర్​ ఏ.గంగాధర్, డిప్యూటీ జనరల్​ మేనేజర్​ మురళి తదితరులు అంతర్జాతీయ నిపుణుల బృందంతో పాటు కేంద్ర జలవనరుల శాఖ అధికారులకు వివరాలు అందించారు. వారిచ్చిన వివరాలతో పాటు తాము ఫీల్డ్​లో సేకరించిన సమాచారాన్ని క్రోడీకరించుకొని సందేహాలు తీర్చుకున్నారు.

ఈ బృందంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు సరబ్జిత్ సింగ్ బక్షి, మనీష్ రాథోర్, గౌరవ్ తివారి, హేమంత్ గౌతమ్, సీఎస్ఎంఆర్ఎస్ అధికారులు మనీష్ గుప్తా, రవి అగర్వాల్, సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి విఎస్ రామారావు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సభ్య కార్యదర్శి ఎం. రఘురాం, డైరెక్టర్ కె.శంకర్, ఎన్​ఐ ఆర్​ఎం డైరెక్టర్​ అజయ్​ కుమార్​ నైతాని తదితరులు ఉన్నారు.

డయాఫ్రం వాల్‌ పనుల్లో గతంలో ఎదురైన ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని వాటిని అధిగమించారా? లేదా అని విదేశీ నిపుణులు ఆరా తీశారు. ప్రధానంగా గతంలో తలెత్తిన బ్లీడింగ్, రాయిలోకి ఎంత లోతు వరకు ప్లాస్టిక్‌ కాంక్రీటు నింపాలి వంటి అంశాల్లో వచ్చిన సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయని అధికారులు సమాధానమిచ్చారు. ఐఐటీ-తిరుపతి నిపుణులతో కలిసి సిద్ధం చేసినటువంటి మెథడాలజీ ప్రకారం డయాఫ్రం వాల్‌ పనులు చేయడంతో బ్లీడింగ్‌ సమస్య పరిష్కారమైందని ఈ సందర్భంగా వివరించారు. రానున్న ఫిబ్రవరి నాటికి డయాఫ్రం వాల్‌ పనులను పూర్తి చేస్తామని వివరించారు.

ఈ పనులకు సంబంధించి నాణ్యత నియంత్రణ పరీక్షల ఫలితాలను విదేశీ నిపుణులు సమగ్రమైన పరిశీలన చేశారు. అంతేకాకుండా పనుల డాక్యుమెంటేషన్‌ ప్రక్రియను మరింత పక్కాగా ఉండాలని సూచించారు. అనంతరం పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ అథారిటీ, ప్రాజెక్ట్, జలవనరులశాఖ అధికారులతో సమావేశమై పనుల తీరుతెన్నులపై సమీక్షించారు.

రెండోరోజు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు పరిశీలించిన విదేశీ నిపుణులు

పోలవరానికి ఆరోసారి విదేశీ నిపుణులు - ప్రాజెక్టు పురోగతిని పరిశీలించిన బృందం

TAGGED:

POLAVARAM PROJECT
EXPERTS TEAM AT POLAVARAM PROJECT
POLAVARAM PROJECT WORKS
FOREIGN EXPERTS VISITED POLAVARAM
FOREIGNEXPERTS TEAMVISITEDPOLAVARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.