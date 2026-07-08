పోలవరం కొత్త డయాఫ్రం వాల్ నాణ్యత భేష్ - విదేశీ నిపుణుల ప్రశంసలు
పోలవరం ప్రాజెక్టులో నిర్మించిన కొత్త డయాఫ్రం వాల్ భేష్ - పరీక్షల ఫలితాలన్నీ బాగున్నాయ్ - కేంద్ర జల్శక్తి శాఖ, CWCలకు సమర్పించిన ప్రాథమిక నివేదికలో పేర్కొన్న విదేశీ నిపుణుల బృందం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 2:45 PM IST
Foreign Experts On Polavaram Project New Diaphragm Wall Works : పోలవరం ప్రాజెక్టులో నిర్మించిన కొత్త డయాఫ్రం వాల్ భేష్ అని విదేశీ నిపుణుల బృందం స్పష్టం చేసింది. తాము చేసిన పరీక్షల ఫలితాలన్నీ బాగున్నాయని ఏడో పర్యటన అనంతరం కేంద్ర జల్శక్తి శాఖ, CWCలకు సమర్పించిన ప్రాథమిక నివేదికలో బృందం పేర్కొంది. అయితే తుది నివేదిక ఇంకా రావాల్సి ఉంది.
పోలవరం ప్రాజెక్టులో కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన కొత్త డయాఫ్రం వాల్ నాణ్యత భేషుగ్గా ఉందని విదేశీ నిపుణుల బృందం తన ప్రాథమిక నివేదికలో పేర్కొంది. పరీక్షల ఫలితాలన్నీ నిర్దేశిత ప్రమాణాలను అందుకున్నాయని, కొన్ని పరీక్షల ఫలితాలు ప్రమాణాలను మించి ఉన్నాయని తెలిపింది. వాల్ను నిర్మించిన బావర్ సంస్థ అందించిన సీఐఎస్ డేటా ఆధారంగా ప్యానెళ్ల మధ్య అతికింపు తదితరాలు నిర్దేశించిన పరిమితుల్లోనే ఉన్నట్లు 3డీ నమూనా పరిశీలనలో నిర్ధారణ అయిందని వెల్లడించింది.
గతంలో ఆరుసార్లు ఆ బృందం వచ్చి పనులను పరిశీలించింది. బృంద సభ్యుడు హించ్బెర్గర్ మేలో మరోసారి మూడు రోజుల పాటు పోలవరంలో పర్యటించారు. పనులను పరిశీలించారు. తర్వాత దిల్లీలో కేంద్ర జలశక్తి, కేంద్ర జలసంఘం నిపుణులతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. పరిశీలనలు, నాణ్యత నియంత్రణ పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా ప్రాథమిక నివేదికను సమర్పించారు. తుది నివేదిక రావాల్సి ఉంది.
అన్ని రకాల పరీక్షల ఫలితాలూ సానుకూలంగా : ప్రాథమిక నివేదికలో పలు అంశాలను పేర్కొన్నారు. కొత్త డయాఫ్రం వాల్ను 1,372.6 మీటర్ల పొడవున 365 ప్యానెళ్లతో నిర్మించారని ప్యానెళ్ల సగటు లోతు 51 మీటర్లు. గరిష్ఠ లోతు 97.6 మీటర్లుగా ఉందని నివేదికలో తెలిపారు. 2025 జనవరి 18న పనులు ప్రారంభించి 2026 ఏప్రిల్ 2 నాటికి పూర్తి చేశారన్న నిపుణుల బృందం 7,311 యూసీఎస్, సీసీఎస్ పరీక్షలు నిర్వహించారని తెలిపింది. యూసీఎస్ అంటే వాల్ అడ్డంగా ఎంత ఒత్తిడిని తట్టుకోగలదు? అని పరీక్షించడం. డయాఫ్రం వాల్పై వేల టన్నుల మట్టి, నీటి ఒత్తిడి ఉంటుంది. పైనుంచి ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు ఎంతమేర తట్టుకోగలదనేది ముఖ్యం. సీసీఎస్ అంటే నాలుగు వైపులా ఒత్తిడి ఉంటే ఏమేరకు తట్టుకోగలదని నిర్ధారించే పరీక్ష. నీటిని డయాఫ్రం వాల్ ఎంతవరకు అడ్డుకుంటుందనే అంశాన్ని తేల్చేందుకు 841 పెర్మబిలిటీ పరీక్షలు, కాంక్రీటు తీరును తెలిపే స్లంప్ పరీక్షలు 23,607 చేశారని బృందం పేర్కొంది. అన్ని రకాల పరీక్షల ఫలితాలూ సానుకూలంగా ఉన్నాయంది.
డయాఫ్రం వాల్ నిర్మాణంలో 38 ప్యానెళ్లలో బ్లీడింగు సమస్య వచ్చినట్లు గుర్తించారని ట్రెమీ ద్వారా కాంక్రీటు పోసే వేగాన్ని తగ్గించి బ్లీడింగును నియంత్రించేందుకు ప్రాజెక్టు బృందం ప్రయత్నించిందని పేర్కొంది. ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడం సాధ్యం కాలేదని అది 32 డిగ్రీల కన్నా అధికంగా ఉందని గుర్తించారంది. ఆ ఉష్ణ ప్రభావంపై తిరుపతి ఐఐటీలో టీ16 మిశ్రమంపై విశ్లేషణ చేసి ఉష్ణ ప్రభావాలు సురక్షిత స్థాయుల్లోనే ఉన్నాయని తేల్చారని వెల్లడించింది. దీంతోపాటు బ్లీడింగు జరిగిన ప్యానెళ్లను పరిశీలించడానికి 200 నుంచి 225 మిల్లీమీటర్ల పొడవున్న 48 కోర్ నమూనాలను సేకరించి పరీక్షించారని ఎలాంటి ప్రతికూల ఫలితాలూ రాలేదని తెలిపింది.
పగుళ్లు, ఖాళీలు, ఇతర నిర్మాణ లోపాలు లేవు : డయాఫ్రం వాల్ పైభాగాన్ని సా కట్ చేసి దిగువ కాంక్రీటు ఎలా ఉందో పరిశీలించారని నాణ్యత గల కాంక్రీటు కనిపించిందని నిపుణుల బృందం తన నివేదికలో వివరించింది. దానిని పరిశీలిస్తే పగుళ్లు, ఖాళీలు, ఇతర నిర్మాణ లోపాలు లేవని స్పష్టం చేసింది. డయాఫ్రం వాల్ బయటి భాగాల్లో కొన్నిచోట్ల మరమ్మతులు చేయాల్సి వచ్చిందని, గోడ వెలుపలి ఉపరితలానికి సాయిల్ బెంటోనైట్ అతుక్కుపోవడమే ఇందుకు కారణమని విశ్లేషించింది. కొన్ని ప్యానెళ్ల జాయింట్లకూ మరమ్మతులు చేశారంది. అయితే డయాఫ్రం వాల్కు సంబంధించి తనిఖీ చేసిన, ఆమోదం పొందిన రికార్డులను తాము పరిశీలించలేదని ఆ రికార్డులన్నింటినీ భద్రపరిచినట్లు అధికారులు తెలిపారని వివరించింది.
ఎప్పటికప్పుడు అవసరమైన మార్పులు : వీటితో పాటు కొన్ని జాగ్రత్తలను బృందం సూచించింది. గ్యాప్-1 డ్యాం జోన్-1లో అవసరానికి మించి నిర్మించి తర్వాత కత్తిరిస్తున్నారని దీని వల్ల సమయం వృథా అవుతుందని తెలిపింది. ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణంలో క్వారీలోనే రాళ్లను వడబోయాలని, ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన వాటిని మాత్రమే పని వద్దకు తీసుకొచ్చి ఉపయోగించాలని పేర్కొంది. ఫిల్టర్ పక్కన తొలుత పెద్దపెద్ద రాళ్లు వేసి వాటిని తొలగించడం కన్నా ముందే జాగ్రత్త పడాలని, డయాఫ్రం వాల్ను ఆనుకుని వేస్తున్న మట్టి నాణ్యతను ఇంకా మెరుగుపరచాలని సూచించింది. 2026 జనవరితో పోలిస్తే ఈ విషయంలో నాణ్యత మెరుగుపడింది. గ్యాప్-2 క్లే రీచ్లో నిర్మాణ సమయంలో ఎప్పటికప్పుడు అవసరమైన మార్పులు చేయగలిగే ప్రణాళిక ఉండాలని గ్యాప్-2 ఆనకట్ట నిర్మాణ ప్రాంతానికి బయట మరిన్ని బోర్ హోల్స్ తవ్వాలని సూచించింది. డిజైన్ అంచనాలను నిర్ధారించడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయని తెలిపింది.
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