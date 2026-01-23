పోలవరం పనులు భేష్ - 2027 జూన్ నాటికి ప్రాజెక్టు సిద్ధం! - విదేశీ నిపుణుల బృందం కితాబు
పోలవరంలో సమీక్షల తర్వాత ప్రాజెక్టు అథారిటీ కార్యాలయంలో నిపుణుల బృందం సమావేశం - ప్రాజెక్టు పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయన్న విదేశీ నిపుణులు - గత పర్యటనకు, ఇప్పటికీ ఎంతో పురోగతి కనిపిస్తోందని వెల్లడి
Foreign Experts Review on Polavaram Project Works : పోలవరం ప్రాజెక్టులో నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని, తమ గత పర్యటనకు, ఇప్పటికీ ఎంతో పురోగతి కనిపిస్తోందని విదేశీ నిపుణుల బృందం తెలిపింది. గడిచిన మూడు నెలల్లో ప్రాజెక్టు పనుల్లో మంచి ప్రగతి ఉందని నిపుణులు హించ్బెర్గర్, డేవిడ్ బి పాల్, ఫ్రాంకో డి సిస్కోలు ప్రశంసించారు. 2026 జూన్ వరకు డయాఫ్రం వాల్ పూర్తి చేయలేమని అప్పట్లో బావర్ కంపెనీ ప్రతినిధులు చెప్పినప్పటకీ ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి నాటికే డయాఫ్రం వాల్ పూర్తి కాబోతోందన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టులో మూడు రోజుల సమీక్షల అనంతరం రాజమహేంద్రవరంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ కార్యాలయంలో నిపుణుల బృందం అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు.
గత పర్యటన సందర్బంగా తాము ప్రస్తావించిన అంశాలు, అధికారులు తీసుకున్న చర్యలకు సంబంధించి సమీక్షించారు. గతంలో చేసిన సూచనలన్నీ దాదాపు పాటించారని వారు చెప్పారు. ప్రధాన డ్యాంలో వాడుతున్న ఇసుక, రాయి, క్లే తదితర మెటీరియల్ నాణ్యత బాగుందన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం గ్యాప్- 1 ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణానికి అవసరమైన ఆకృతులకు ఆమోదం ఉండగా గ్యాప్- 2 ప్రధాన డ్యాంకు సంబంధించి ఇసుక రీచ్లో 23 అడుగుల వరకు ఆకృతులకు ఆమోదం ఇప్పటికే ఇచ్చారు. ఇందుకు సంబంధించిన పనులు పూర్తయ్యేసరికి జూన్ వరకు సమయం పడుతుంది.
అభిప్రాయాలు వారం రోజుల్లో తెలియజేస్తాం : గ్యాప్- 2 ప్రధాన డ్యాం బంకమన్న రీచ్లో ఆకృతులకు సంబంధించిన అంశాలపై గడిచిన మూడు రోజులు కూలంకషంగా చర్చలు జరిపారు. ఆ ఆకృతులకు సంబంధించిన పేరామీటర్లు, క్లేరీచ్లో టాప్ స్థాయి ఎంతుండాలి, ఆకృతులకు సంబంధించి ఏయే సూత్రాలు పాటించాలి తదితర అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి. ఈ ఆకృతులకు సంబంధించి సూత్రప్రాయంగా మౌఖికంగా విదేశీ నిపుణులు ఆమోదం తెలియజేశారు. వీటిపై లిఖితపూర్వకంగా తమ అభిప్రాయాలు వారం రోజుల్లో తెలియజేస్తామని డ్రాయింగ్లు కూడా త్వరగానే పూర్తి చేద్దామని విదేశీ నిపుణులు వెల్లడించారు.
లక్ష్యాన్ని 2027 జూన్కు మార్పు : నాణ్యత నియంత్రణ, నాణ్యత మదింపు పరీక్షలు బాగా చేస్తున్నారని కితాబు ఇచ్చారు. ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన ఫలితాలను పక్కాగా డాక్యుమెంట్ చేయాలని నిపుణులు సూచించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును 2027 డిసెంబరుకు పూర్తి చేయాలని తమ గత పర్యటన సమయంలో ఉన్న లక్ష్యాన్ని తాజాగా ఈ లక్ష్యాన్ని 2027 జూన్కు మార్చారని అప్పటిలోగా పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసే సామర్థ్యం ఉందని చెప్పారు. గ్రౌటింగు, క్లే కోర్కు సంబంధించి మరిన్ని నాణ్యత పరీక్షలు చేస్తే మంచిదని సూచించారు. అవి కీలక పనులని చెప్పిన బృందం మరిన్ని హోల్స్ చేసి మరిన్ని అధిక పరీక్షలు చేస్తే మంచిదని సలహా ఇచ్చారు.
- పోలవరం ప్రధాన డ్యాంలో బంక మన్ను ఉన్న ప్రాంతంలో 650 మీటర్ల మేర డయాఫ్రం వాల్కు అటూ, ఇటూ డీప్ సాయిల్ మిక్సింగ్ కోసం పైల్సు వేసి సిమెంటు, రసాయనాలతో గట్టి పర్చాలని గతంలో భావించారు. ప్రస్తుత చర్చల్లో ఆ అవసరం లేదని విదేశీ నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు.
- స్పిల్ వేకు ఆనుకుని జి హిల్ ఉన్న ప్రాంతంలో ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణం అవసరం లేదని విదేశీ నిపుణులు గతంలో అభిప్రాయపడ్డారు. అంతకుముందు ఎప్పుడో ఈ అంశాన్ని పరిశీలించి పరీక్షలు చేసి ఆ ప్రాంతంలోనూ నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉంటుందని తేల్చారు. ఇందుకు విదేశీ నిపుణులు అంగీకరించారు.
- భూకంపాలను తట్టుకునేలా చేపట్టాల్సిన నిర్మాణాల ఆకృతులపైనా అధ్యయనం చేసి వారంలో అభిప్రాయం వెల్లడిస్తామన్నారు.
- డ్యాం కుడి, ఎడమ గట్ల గట్టిదనం, కోత నివారణకు బ్రహ్మపుత్ర డ్యాంపై రూపొందించిన ఆకృతులు పరిశీలించాలని కేంద్ర జలసంఘం నిపుణులు సూచించారు. విదేశీ నిపుణులూ ఇదే తరహా డ్యాంలలో అనుసరించిన విధానాలు చేపట్టడమే మంచిదని అభిప్రాయపడ్డారు.
- పోలవరంలో డాక్యుమెంటేషన్ మరింత పక్కాగా ఉండాలని సూచించారు. నాణ్యత నియంత్రణ పరీక్షలు ఎలా చేస్తున్నారు? ఎన్ని సమయాల్లో చేస్తున్నారు? నిర్దేశించుకున్న విధానాల ప్రకారమే చేస్తున్నారా అని విదేశీ నిపుణులు పరిశీలించారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించిన విదేశీ నిపుణులు
