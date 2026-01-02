ETV Bharat / state

కృష్ణపట్నం థర్మల్‌ విద్యుత్​ కేంద్రానికి విదేశీ బొగ్గు - సంక్రాంతి నాటికి మొదటి నౌక!

5 లక్షల టన్నుల సరఫరాకు ఎల్‌వోఏ ఇచ్చిన జెన్‌కో - ప్లాంటు సామర్థ్యం మేరకు రికార్డుస్థాయి విద్యుదుత్పత్తి

Foreign Coal For Krishnapatnam Thermal Power Plant
Foreign Coal For Krishnapatnam Thermal Power Plant (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 9:52 AM IST

Foreign Coal For Krishnapatnam Thermal Power Plant: కృష్ణపట్నం థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి విదేశీ బొగ్గు రానుంది. ఇండోనేషియా నుంచి 5 లక్షల టన్నుల సరఫరా చేసేందుకు అదానీ సంస్థకు జెన్​కో లెటర్​ ఆఫ్​ ఎగ్రిమెంట్​ (LOA) జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం జనవరి నుంచి సరఫరా ప్రారంభించి, 3 నెలల్లో పూర్తి చేయాలి.

వేసవిలో విద్యుత్‌ కొరతను అధిగమించే చర్యల్లో భాగంగా థర్మల్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రాలకు అవసరమైన బొగ్గు నిల్వలు ఉండేలా చూడటంపై జెన్​కో దృష్టి సారిస్తోంది. అన్ని థర్మల్‌ ప్లాంట్ల స్థాపిత సామర్థ్యంలో కనీసం 85 శాతం మేర విద్యుత్​ ఉత్పత్తి చేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. అందుకు అనుగుణంగా కృష్ణపట్నం థర్మల్‌ కేంద్రాల్లో మొదటి 2 యూనిట్ల డిజైన్‌ మేరకు 70 శాతం విదేశీ బొగ్గు వినియోగించాలి. దీని కోసం జెన్‌కో టెండర్లు సైతం పిలిచింది.

సంక్రాంతి నాటికి కృష్ణపట్నం నౌక: ఒప్పందం ప్రకారం అదానీ సంస్థ ఇండోనేసియా నుంచి కనీసం 6,000 పైగా గ్రాస్‌ కెలోరిఫిక్‌ వాల్యూ (GCV-బొగ్గును దహనం చేసేటప్పుడు విడుదల అయ్యే ఉష్ణశక్తి) ఉన్న బొగ్గును సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది. 75,000 టన్నులతో మొదటి రవాణా నౌక అక్కడి నుంచి బయలుదేరింది. ఆ నౌక సంక్రాంతి నాటికి కృష్ణపట్నం చేరుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

కృష్ణపట్నం పోర్టు నుంచి కన్వేయర్‌ బెల్టు ద్వారా థర్మల్‌ యూనిట్‌కు బొగ్గు తరలిస్తారు. ఈ సౌలభ్యం దృష్ట్యా తక్కువ పరిమాణంలో బొగ్గు నిల్వలను తెప్పిస్తున్నారు. దీని ద్వారా పోర్టు హ్యాండ్లింగ్‌ ఛార్జీల భారాన్ని తగ్గించాలని అధికారులు ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఒకేసారి 1.10 లక్షల టన్నులు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉన్నా, 75,000 టన్నులకే పరిమితం అవుతున్నారు.

కృష్ణపట్నం ప్లాంట్​లో రికార్డు స్థాయిలో: కృష్ణపట్నం థర్మల్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రం ఏర్పాటు తర్వాత మొదటిసారిగా వారం రోజులుగా రికార్డు స్థాయిలో 2,035 మెగావాట్ల విద్యుత్​ ఉత్పత్తి స్థిరంగా గ్రిడ్‌కు అందుతోంది. గతంలో ఇది 1,200 నుంచి 1,400 మెగావాట్ల మధ్య ఉండేది. కృష్ణపట్నంలో ఒక్కొక్కటి 800 మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న 3 యూనిట్లు ఉన్నాయి. అవి పూర్తి సామర్థ్యంతో పని చేస్తే 2,400 మెగావాట్లు ఉత్పత్తి అవుతుంది.

స్థానిక బొగ్గునే వినియోగించడంతో: ప్లాంటు ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి 60 నుంచి 65 శాతం సామర్థ్యంలోనే పని చేస్తున్నాయి. మొదటి రెండు యూనిట్లను 70 శాతం విదేశీ బొగ్గు అంటే 6 వేల జీసీవీ కంటే ఎక్కువ, మిగిలిన 30 శాతం స్థానిక బొగ్గు వినియోగించేలా రూపొందించారు. అందుకు విరుద్ధంగా ప్లాంట్​ కేవలం స్థానిక బొగ్గును మాత్రమే వినియోగిస్తోంది. ఈ కారణంగానే పూర్తి సామర్థ్యం మేరకు ఉత్పత్తి రావడం లేదు.

రోజుకు 14 మిలియన్‌ విద్యుత్‌ అదనం: ఉత్పత్తి పెంచుకోవడానికి జెన్‌కో ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచనలు చేసింది. ఒడిశాలోని మహానది కోల్‌ ఫీల్డ్స్‌ (MCL) నుంచి తీసుకునే బొగ్గు కోటాలో సుమారు లక్ష టన్నులను కోల్‌కతాలోని ఈస్ట్రన్‌ కోల్‌ ఫీల్డ్స్‌ నుంచి తీసుకునేలా మార్పు చేసింది. అక్కడ నాణ్యమైన బొగ్గు కనీసం 5,800 జీసీవీ వస్తోంది.

దీంతో పాటు ఎంసీఎల్‌ నుంచి తీసుకున్న వాష్డ్‌ కోల్‌ను కలిపి ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో ప్లాంటు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరిగింది. దీని వల్ల రోజుకు సుమారు 600 మెగా వాట్లు అదనంగా ఉత్పత్తి అవుతోంది. దీంతో డిస్కంలకు సుమారు 14 మిలియన్‌ యూనిట్ల (MU) విద్యుత్‌ అందుతోంది. ఆ మేరకు పీక్‌ డిమాండ్‌ సమయంలో బహిరంగ మార్కెట్‌లో అధిక ధరకు కొనుగోలు చేసే విద్యుత్‌ను తగ్గించుకునే వెసులుబాటు డిస్కంలకు లభించింది. ఈ ప్లాంటు నుంచి యూనిట్‌ రూ.4.20కే అందుతోంది. దీని వల్ల విద్యుత్‌ కొనుగోలు ఖర్చు భారీగా అదా అవుతోందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

