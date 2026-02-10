వెంకటాపురానికి వేవ్స్ జాతి కొంగలు - పర్యాటక కేంద్రంగా ప్రకటించాలంటున్న గ్రామస్థులు
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్న కొంగలు - సంతానోత్పత్తిని పెంచుకొవడానికి వస్తున్న వేవ్స్ జాతి కొంగలు - కొంగలు తిరిగి వెళ్లే వరకు వాటికి హాని కలగకుండా రక్షించుకుంటున్న గ్రామస్థులు
Foreign Birds Visits to Venkatapuram Village from Long Ago : ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు మండలం వెంకటాపురం గ్రామంలో కొన్ని శతాబ్దాలుగా విదేశీ విహంగాలు సందడి చేస్తున్నాయి. విదేశాల నుంచి వేవ్స్ జాతి కొంగలు (Storks) ప్రతి ఏడాది గ్రామానికి తప్పకుండా వస్తున్నాయని గ్రామస్థులంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంతంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా కూడా నిలుస్తున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ మాసంలో వచ్చి ఏప్రిల్, మే నెల వరకు ఉండి ఈ కొంగలు తమ సంతానోత్పత్తిని పెంచుకుంటాయి. వాటి పిల్లలకు ఎగిరే సమయం వచ్చే వరకు ఇక్కడే ఉండి ఆ తర్యాత గ్రామాన్ని వెడిచి వెళ్తుంటాయి.
ఈ ఆరు నెలలు మాత్రం కృష్ణానది, మున్నేరులో వేట చేసి జీవనం సాగిస్తుంటాయి. వేవ్స్ జాతి కొంగలు రావడం మొదలైనప్పటి నుంచి వెంకటాపురం గ్రామం సిరి సంపదలు, అభివృద్ధితో ఏ కష్టం లేకుండా ఉందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. ఈ కొంగలు తిరిగి వెళ్లే వరకు కూడా వాటికి ఏ హాని కలగకుండా రక్షించుకుంటామని వారు అంటున్నారు.
పొడవైన కాళ్లతో భారీ దేహంతో : విదేశాల నుంచి వేవ్స్ జాతి కొంగలు ప్రతి సంవత్సరం తమ గ్రామానికి వస్తున్నాయని గ్రామస్థులంటున్నారు. అతి పొడవైన కాళ్లతో భారీ దేహంతో ఉండే ఈ పెద్ద కొంగలు గ్రామంలో సందడి చేస్తుంటున్నాయన్నారు. విదేశీ విహంగాలతో ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నామని తెలిపారు. ఇవి గ్రామానికి రావటం మొదలైనప్పటి నుంచి వెంకటాపురం గ్రామం సిరి సంపదలతో, అభివృద్ధి పథంలో ఎటువంటి కష్టం లేకుండా జీవిస్తున్నామన్నారు.
ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ నుంచి ఈ కొంగలు విదేశాల నుంచి గ్రామానికి వస్తుంటాయి. గ్రామంలోని పెద్ద పెద్ద చెట్లపై నివాసముంటాయి. సమీపంలోని చెరువుల్లో ఉన్న చేపలను పట్టుకొని తింటూ తిరిగి వెంకటాపురం గ్రామానికి చేరుకుంటాయి. గ్రామంలో ఆరు నెలలకు పైగా ఉండే ఈ విహంగాలు తన సంతతిని అభివృద్ధి చేసుకొని మళ్లీ గమ్యస్థానాలకు తిరిగి వెళ్లిపోతాయి. ఆహార అన్వేషణలో భాగంగా సుదూర ప్రయాణం చేసే విహంగాలు వెంకటాపురం గ్రామం వాటికి సురక్షితం కావడంతో ఇక్కడికే వచ్చి విడిది చేస్తాయి. గ్రామంలోని చెట్లపై గూళ్లు పెట్టుకుంటాయి. వాటిలో ఆడ పక్షి గుడ్లు పెడుతుంది.
ఈ గుడ్లకు ఎండ తగలకుండా రక్షణగా కొంగలు తమ పొడవాటి రెక్కలతో నీడను కల్పిస్తుంటాయి. ఆడ కొంగ వేటకు వెళితే మగ కొంగ వాటికి కాపలాగా ఉంటుంది. గుడ్ల నుంచి పిల్లలు బయటకు రాగానే కొంగలు చెరువుల వద్ద నుంచి చిన్న చిన్న చేపలు తీసుకువచ్చి వాటికి పెడతాయి. ఇలా విహంగాలు ఈ ప్రాంతంలో తమ సంతతిని అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి. పిల్లలకు రెక్కలు వచ్చి ఎగరటానికి అనువుగా ఉన్న సమయంలో అన్ని కొంగలు కలిసి మళ్లీ తమ గమ్య స్థానాలకు తిరిగి వెళ్లిపోతాయి. ఇలా ఆరు నెలలు పాటు గ్రామంలోనే ఉంటాయి. తిరిగి ఏప్రిల్, మే నెలలో గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటాయి. మళ్లీ అక్టోబర్ మాసంలో ఈ ప్రాంతానికి వస్తుంటాయి.
గ్రామస్థులే నిరంతరం రక్షణ : ఈ విదేశీ విహాంగాలకు గ్రామస్థులు నిరంతరం రక్షణగా ఉంటారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారెవరూ వీటి జోలికి వెళ్లకుండా గ్రామస్థులే హెచ్చరికలు చేస్తుంటారు. 'ఈ ప్రాంతమంతా సురక్షితం కావడంతో విహంగాలు ఇక్కడికి వస్తుంటాయి. పెద్ద పెద్దగా అరుస్తూ, పొడవాటి రెక్కలతో ఎగురుతూ గ్రామానికి సందడి వాతావరణం తీసుకొస్తుంటాయి. ఈ విహంగాలను చూసేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి జనం తరలి వస్తుంటారని' గ్రామస్థులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం విహంగాలకు రక్షణ కల్పించడంతోపాటు, వెంకటాపురం గ్రామాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.
"ప్రతి సంవత్సరం విదేశాల నుంచి వేవ్స్ జాతి కొంగలు గ్రామానికి తప్పకుండా వస్తున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ మాసంలో వచ్చి ఏప్రిల్, మే నెల వరకు ఉండి ఈ కొంగలు తమ సంతానోత్పత్తిని పెంచుకుంటాయి. వాటి పిల్లలకు ఎగిరే సమయం వచ్చే వరకు ఇక్కడే ఉండి ఆ తర్యాత గ్రామాన్ని వెడిచి వెళ్తుంటాయి. ఈ ఆరు నెలలు మాత్రం కృష్ణానది, మున్నేరులో వేట చేసి జీవనం సాగిస్తుంటాయి. వేవ్స్ జాతి కొంగలు రావడం మొదలైనప్పటి నుంచి మా గ్రామంలో సిరి సంపదలు, అభివృద్ధితో ఏ కష్టం లేకుండా ఉంది. ఈ కొంగలు తిరిగి వెళ్లే వరకు కూడా వాటికి ఏ హాని కలగకుండా రక్షించుకుంటాం." - వెంకటాపురం గ్రామస్థులు
