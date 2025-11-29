ETV Bharat / state

వ్యాపారం కుదిరింది - గిరాకీ అదిరింది - ఇంటి పేరు మారింది

ఎవరి గురించైనా చెప్పేటప్పుడు ముందుగా వారి పేర్లను చెప్తాం - ఒకవేళ పేరు తెలియక పోతే ఫలానా వాళ్లని అంటాం - ఇక్కడ పలువురికి మాత్రం వృత్తులే ఇంటి పేర్లుగా మారాయి

Professions Have Become Household Names
Professions Have Become Household Names (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Professions Have Become Household Names : సాధారణంగా ఎవరి గురించైనా మాట్లాడేటప్పుడు వారి పేర్లను ప్రస్తావిస్తుంటారు. అదే ఒకే పేరుతో ఎక్కువ మంది ఉంటే? ఆ పేరుకు ఇంటి పేరు జత చేస్తాం. అప్పటికీ వారి గురించి తెలియకపోతే ఫలానా వారు అంటూ వారు చేసే పని గురించి చెబుతుంటాం. ఇలా మనిషిని గుర్తు పట్టాలంటే వారి పేరుకు బదులుగా చేసే పనిని గుర్తుంచుకుని వాళ్ల గురించి మాట్లాడుతుంటారు. ఇలానే జగిత్యాల జిల్లా మెట్​పల్లి పట్టణానికి చెందిన పలువురికి వృత్తులే ఇంటి పేర్లుగా మారాయి. వారు చేసే పనులే వారి చిరునామాగా, వారి వ్యాపారమే ఆ ప్రాంత ఆనవాలుగా స్థిరపడిపోవడం విశేషం. అలాంటి వాళ్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఎస్పీ వారసత్వం : మెట్​పల్లి పట్టణంలోని వేంపేట వద్దకు వెళ్లి కట్ల మహేశ్​ దుకాణం ఎక్కడ అంటే, అక్కడ ఎవరిని అడిగినా తెలియదనే చెబుతారు. కానీ ఎస్పీ మహేశ్​ అంటే మాత్రం ఇట్టే గుర్తు పడతారు. అక్కడి పట్టణవాసులకు ఇలా వారి కన్నా ముందు వారి వ్యాపారమే ముందుగా గుర్తుకు వస్తుంది. చైతన్యనగర్​కు చెందిన మహేశ్​ చిన్నతనం నుంచే తండ్రి మల్లేశం నిర్వహిస్తున్నహోటల్​లో చేదోడుగా ఉండేవారు. అలా మల్లేశం సర్వపిండి తయారు చేసి విక్రయించడంతో ఇంటి పేరు ఎస్పీ (సర్వపిండి)గా మారింది.

కరోనా సమయంలో తండ్రి మృతి చెందగా హోటల్​ నిర్వహణ బాధ్యతలు మొత్తం కుమారుడిపై పడ్డాయి. వృత్తితో పాటే మహేశ్​ పేరుకు ముందు ఎస్పీ వచ్చి చేరింది. ఇలా ప్రతి రోజూ సుమారు 900 వరకు సర్వపిండి విక్రయిస్తుండగా, నెలకు రూ.30 వేల వరకు ఆదాయం వస్తోందని మహేశ్​ చెప్పారు. అక్కడికి వచ్చిన కస్టమర్లంతా పేరుకు ముందు ఎస్పీ అని సంభోదించడం గర్వంగా అనిపిస్తుందన్నారు.

Professions Have Become Household Names
సర్వపిండి మహేశ్ (Eenadu)

నామ ‘ఫలం' : ఈ పట్టణంలోని రెడ్డికాలనీలో ఉండే గుంటుక మురళి 31 ఏళ్లుగా పండ్ల వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు సీజన్​ ఫలాలను సరఫరా చేస్తూనే, పాత బస్టాండ్​ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వ్యాపారం చేస్తూనే అతడి కుమారుడిని డిగ్రీ చదివించడంతో పాటు కుమార్తెను ఎంబీఏ వరకు చదివించాడు. ఆ తర్వాత వివాహం చేశాడు. దీనిలో ఖర్చులు పోనూ నెలకు సుమారు రూ.30 వేల వరకు ఆదాయం వస్తుండగా, అందరూ తనను పండ్ల మురళిగా పిలవడం ఆనందంగా ఉందని చెబుతున్నారు.

Professions Have Become Household Names
అటుకుల చిన్నయ్య (Eenadu)

తాళింపుతో అటుకుల చిన్నయ్యగా గుర్తింపు : మెట్​పల్లి ఆదర్శనగర్​లో నివాసముండే చిన్నయ్య ఇంటి పేరు వంగ. కానీ వంగ చిన్నయ్య కన్నా అటుకుల చిన్నయ్యగానే అందరికీ సుపరిచితం. దాదాపు 30 ఏళ్లుగా పట్టణంలోని చైతన్యనగర్​లో ఒకేచోట బట్టీ అటుకులకు తాళింపు వేస్తూ విక్రయిస్తున్నారు. ఇతడికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కుమారుడిని సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​, కుమార్తెను ఎంబీఏ చదివించారు. తెల్లవారుజామునే హోటల్​ తీసే చిన్నయ్య రోజుకు 15 నుంచి 20 కిలోల వరకు అటుకులు అమ్ముతున్నారు. రోజులో ఖర్చులు పోగా నెలకు రూ.20 వేల వరకు ఆదాయం వస్తోందని చెబుతున్నారు. ఇంత పేరున్న ఈయనకు ఇంటి పేరు కంటే వృత్తి పేరుతో పిలిస్తేనే తనకు ఆనందమని అన్నారు.

తండ్రి వృత్తినే ఆసరాగా మలుచుకుని - బాతుల పెంపకంలో రాణిస్తున్న యువతి

'ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండటం ఎందుకు? - మీ ఫోన్​తోనే సంపాదించండి' : ఆశపడ్డారో అంతే సంగతులు!

TAGGED:

PROFESSIONS ARE HOUSEHOLD NAMES
PROFESSIONAL HOUSEHOLD NAMES
PROFESSIONAL SURNAMES
వృత్తులే ఇంటి పేర్లు
PROFESSIONAL SURNAMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.