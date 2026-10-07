రాష్ట్రంలో 20వేల మెగావాట్లకు చేరిన రోజువారీ విద్యుత్ డిమాండ్
Electricity Demand Increased in Telangana : ఎల్నినో ఎఫెక్ట్తో రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వినియోగం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. తాజాగా రోజువారీ విద్యుత్ డిమాండ్ 19,892 మెగావాట్లకు చేరుకుంది.
Published : October 7, 2026 at 3:18 PM IST
Electricity Demand Increased in Telangana : తెలంగాణలో చలికాలంలోనూ ఎండాకాలాన్ని తలపిస్తోంది. వర్షాకాలం ముగిసిందో లేదే సూర్యుడి భగభగలకు కరెంట్ డిమాండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. తాజాగా రోజువారీ విద్యుత్ డిమాండ్ రికార్డు స్థాయిలో 19,892 మెగావాట్లకు చేరుకుందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. దాదాపు 20 వేల మెగావాట్ల డిమాండ్ ఉన్నా విద్యుత్ కోతలు లేకుండా సరఫరా చేస్తున్నామని మంత్రి భట్టి పేర్కొన్నారు. కర్ణాటక కంటే తెలంగాణలోనే అధిక విద్యుత్ డిమాండ్ ఉందని స్పష్టం చేశారు. రోజువారీ డిమాండ్ కర్ణాటకలో 15 వేలు, ఏపీలో సుమారు 13 వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ డిమాండ్ ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో జెన్కో, ట్రాన్స్కో, డిస్కం అధికారులతో పాటు విద్యుత్ సరఫరాలో ఇబ్బందులు లేకుండా పనిచేస్తున్న సిబ్బందిని మంత్రి భట్టి అభినందించారు. ఇదిలా ఉండగా కొందరు నేతలు తప్పుడు సమాచారంతో ప్రజలను గందర గోళపరుస్తున్నారని భట్టి ఆరోపించారు. ప్రజా ప్రభుత్వానికి డిస్కమ్లు, ట్రాన్స్కో, జెన్కోను ప్రైవేటీకరించే ఆలోచనే లేదని, అదే విధంగా విద్యుత్ సంస్థలను లిస్టెడ్ కంపెనీలుగా మార్చే ప్రతిపాదన లేదని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పబ్లిక్ సెక్టార్ సంస్థలను బలోపేతం చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు.