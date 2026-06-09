విజయవాడలో ఫుట్పాత్ల కబ్జా - ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని రోడ్డుపై నడక
జాతీయ రహదారి వెంట దర్జాగా సాగుతున్న ఆక్రమణలు - తోపుడు బండ్ల నుంచి బడా వ్యాపారుల వరకు అందరిదీ అదే తీరు - ట్రాఫిక్ పోలీసులు, ఎన్హెచ్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 7:56 PM IST
Vijayawada NH-16 Encroachments : విజయవాడ నగరంలో పాదచారుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. జాతీయ రహదారుల వెంట ఉన్న ఫుట్పాత్లు పూర్తిగా ఆక్రమణల కోరల్లో చిక్కుకున్నాయి. కాలిబాటలు ఎక్కడా కనిపించకుండా మాయమైపోయాయి. చిన్నపాటి తోపుడు బండ్ల నుంచి పెద్దపెద్ద దుకాణాల వరకు దర్జాగా ఫుట్పాత్లను ఆక్రమించేస్తున్నారు. కళ్లెదుటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆక్రమణలు జరుగుతున్నా అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
వ్యాపారుల అడ్డాలుగా మారిన కాలిబాటలు : పాదచారులు సురక్షితంగా నడిచేందుకు ఫుట్పాత్లు నిర్మిస్తారు. కానీ విజయవాడలో ఇవి వ్యాపారులకు అడ్డాలుగా మారిపోయాయి. విజయవాడ నగరం గుండా 16వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి వెళ్తోంది. ఈ హైవేకి ఇరువైపులా ఉన్న ఫుట్పాత్లు తీవ్ర ఆక్రమణలకు గురయ్యాయి. దుకాణదారులు తమ వస్తువులను ఫుట్పాత్లపైనే ప్రదర్శనకు ఉంచుతున్నారు. పండ్ల వ్యాపారులు, తోపుడు బండ్ల వాళ్లు కూడా ఫుట్పాత్లనే నమ్ముకున్నారు. దీంతో బాటసారులు నడిచేందుకు స్థలం లేకుండా పోయింది.
90 శాతం ఫుట్పాత్లు కబ్జా : ప్రధాన కూడళ్లు, జనావాస ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. ఆయా చోట్ల 90 శాతానికి పైగా ఫుట్పాత్లు ఆక్రమణల కోరల్లోనే చిక్కుకున్నాయి. ముఖ్యంగా రామవరప్పాడు, ప్రసాదంపాడు ప్రాంతాల్లో ఆక్రమణలు ఎక్కువ. ఎనికేపాడు, గూడవల్లి వద్ద కూడా కాలిబాటల ఆనవాళ్లు ఎక్కడా కనిపించవు. గన్నవరం, హనుమాన్ జంక్షన్ వరకు అడుగడుగునా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. కొందరు వ్యాపారులు రోడ్డు పైనే పెద్దపెద్ద ప్రచార బోర్డులు కూడా పెట్టేశారు.
రోడ్డుపైనే పార్కింగ్, నరకప్రాయంగా ప్రయాణం : ఒకవైపు వ్యాపారులు ఫుట్పాత్లను ఆక్రమిస్తున్నారు. మరోవైపు ఆ దుకాణాలకు వచ్చే కొనుగోలుదారులు కూడా ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తమ వాహనాలను రోడ్డుపైనే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పార్కింగ్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల విశాలమైన జాతీయ రహదారి కాస్తా సన్నగా మారిపోయింది. నిత్యం ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఫుట్పాత్పై సురక్షితంగా నడవాల్సిన పాదచారులు ఇరుక్కుపోతున్నారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వారు రోడ్డు మధ్యలోకి రావాల్సి వస్తోంది. అడ్డదిడ్డంగా దూసుకొచ్చే భారీ వాహనాల మధ్య ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని నడుస్తున్నారు. ఏ వాహనం ఎటు నుంచి వచ్చి గుద్దేస్తుందో, ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో తెలియని భయానక పరిస్థితి నెలకొంది.
మామూళ్ల మత్తులో అధికారులు! : ఈ జాతీయ రహదారిపై నిత్యం జాతీయ రహదారుల విభాగం అధికారులు ప్రయాణిస్తుంటారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు సైతం నిత్యం ఇక్కడే విధుల్లో ఉంటారు. కానీ ఫుట్పాత్ల ఆక్రమణలను ఏ ఒక్క అధికారీ కన్నెత్తి చూడటం లేదని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆక్రమణలను తొలగించి పాదచారులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత వారిదే. కానీ అధికారులు దుకాణదారుల నుంచి నెలవారీ మామూళ్లు తీసుకుంటున్నారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. జేబులు నిండుతుండటంతోనే ఆక్రమణల విషయంలో నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు.
చూసీచూడనట్లుగా : చిన్న వ్యాపారుల నుంచి పేరున్న సంస్థల వరకు అందరిదీ ఇదే తీరు. ఎవరూ నిబంధనలను, చట్టాలను లెక్కచేయడం లేదు. దర్జాగా ఫుట్పాత్లను ఆక్రమించి వ్యాపారాలు సాగిస్తున్నారు. ఇదంతా కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపిస్తున్నా అటు పోలీసులు చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నారని ప్రజలు అంటున్నారు. ఇటు ఎన్హెచ్ అధికారులు కూడా చోద్యం చూస్తున్నారని, ఆక్రమణదారులకు కనీసం హెచ్చరికలు కూడా చేయడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తక్షణమే ఆక్రమణలు తొలగించాలి : అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల సామాన్య బాటసారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. హైవేల మీద నడుస్తూ నిత్యం ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. వృద్ధులు, మహిళలు, పిల్లల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు. వెంటనే ఫుట్పాత్ల మీద ఉన్న ఆక్రమణలను కఠినంగా వ్యవహరించి తొలగించాలని, పాదచారులు సురక్షితంగా నడిచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని విన్నవిస్తున్నారు. పాదచారుల ప్రాణాలను కాపాడాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
చిరు వ్యాపారులకు అడ్డాగా ఫుట్పాత్లు