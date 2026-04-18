శనివారం వచ్చింది - ఫుట్​పాత్​లపై అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేత మొదలైంది

హైదరాబాద్​ నగరంలోని ఫుట్ పాత్​లపై అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేత - స్పెషల్ డ్రైవ్​లో భాగంగా ఆక్రమణల తొలగింపు - ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వలేదని దుకాణదారుల ఆవేదన - పలుచోట్ల అధికారులతో వాగ్వాదం

Published : April 18, 2026 at 3:46 PM IST

GHMC Footpath Demolition in Hyderbad : హైదరాబాద్ నగరంలో ఫుట్ పాత్​లను ఆక్రమించి నిర్మించిన అక్రమ నిర్మాణాలపై జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కొరఢా ఝులిపించారు. ప్రతి శనివారం చేపట్టే స్పెషల్ డ్రైవ్​లో భాగంగా రాజేంద్రనగర్, శంషాబాద్, చార్మినార్, గొల్కొండ, ఖైరతాబాద్, సికింద్రాబాద్ జోన్​లలో రహదారులను ఆక్రమించి చేపట్టిన నిర్మాణాలను జేసీబీల సాయంతో అధికారులు కూల్చివేశారు. అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉదయం 7 గంటల నుంచి మొదలైన కూల్చివేతలు మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు జరిగినట్లు జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు తెలిపారు. కూల్చివేతలపై ఆందోళనలు వ్యక్తం అవుతాయని ముందే ఊహించిన అధికారులు పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య కూల్చివేతలు చేపట్టారు. మొత్తంగా కూల్చివేతలు జరిగిన ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.

కట్టుదిట్టమైన భద్రత : హైదరాబాద్​ నగరంలోని రహదారులకు ఇరువైపుల ఉన్నటువంటి ఫుట్ పాత్​లపై నిర్మించిన అక్రమ నిర్మాణాలను జేసీబీల సాయంతో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కూల్చివేశారు. నిబంధనలు అతిక్రమించి ఫుట్ పాత్​లపై, నాలాలపై దుకాణాదారులు నిర్మించిన అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపునకు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు చేపట్టిన స్పెషల్ డ్రైవ్ ప్రతీ శనివారం కొనసాగుతుంది. ఇందులో భాగంగా కూల్చివేతల కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన అధికారులు రాజేంద్రనగర్ జోన్, రాజేంద్రనగర్, అత్తాపూర్ సర్కిళ్లలోని పిల్లర్ నెంబర్ 116నుంచి ఆరంఘర్​లోని పిల్లర్ నెంబర్ 252వరకు ఫుట్ పాత్​లపై గల అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగించారు.

అలాగే శంషాబాద్ జోన్ బడంగ్ పేట్ సర్కిల్​లోని మున్సిపల్ కార్యాలయం క్రాస్ రోడ్ నుంచి ఆదిబట్లలోని హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్​బీ పంప్ హౌస్ వరకు చార్మినార్ జోన్ సంతోష్ నగర్ సర్కిల్లో కందికల్ బ్రిడ్జి నుంచి ఛత్రినాక జంక్షన్ వరకు గొల్కొండ జోన్ కార్వాన్, మెహిదిపట్నం సర్కిళ్లలో యాదవ్ భవన్ క్రాస్ రోడ్ నుంచి గుడిమల్కాపూర్​లోని పిల్లర్ నెంబర్ 168 వరకు, అలాగే ఖైరాతాబాద్ జోన్, ఖైరతాబాద్ సర్కిల్లో కాచిగూడ జంక్షన్ మహేశ్వరి పరమేశ్వరి మొదలు సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఆంధ్రా బ్యాంక్ వరకు ఫుట్ పాత్​లపై అక్రమ నిర్మాణాలను జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు కూల్చివేశారు. ఇదే క్రమంలో సికింద్రాబాద్ జోన్ కవాడిగూడ సర్కిల్లో గాంధీ భవన్ నుంచి పద్మారావు నగర్ కాలనీ పార్క్ చుట్టుపక్కల ఈ కూల్చివేతలు జరిగినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఉదయం 7గంటలకు మొదలైన ఫుట్ పాత్ ఆక్రమణల కూల్చివేతలు మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు జరిగినట్లు జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు తెలిపారు. కూల్చివేతల్లో భాగంగా ఎలాంటి అవాంచనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు.

అరెస్టు చేస్తామని బెదిరించారు : కూల్చివేతలపై ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వలేదని పలు ప్రాంతాల్లోని దుకాణాదారులు, బాధితులు తెలిపారు. రాజేంద్రనగర్ అత్తాపూర్లో మాత్రం శుక్రవారం మధ్యాహ్నం సమయంలో ఓ అధికారి వచ్చి సమాచారం ఇచ్చినట్లు దుకాణాదారులు పేర్కొన్నారు. డివైడర్ నుంచి 75 మీటర్ల వరకు ఉన్న నిర్మాణాలను కూల్చివేస్తామని అధికారి చెప్పారంటున్న బాధితులు అంత స్థలంలోని తమ నిర్మాణాలను రాత్రికి రాత్రే తొలగించామని, అయినా 75 మీటర్లు దాటి ఉన్న నిర్మాణాలను సైతం అధికారులు కూల్చివేస్తున్నట్లు స్థానిక దుకాణదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కూల్చివేతల సమయానికి ఒక్క రోజు ముందు ఎలా సమాచారం ఇస్తారని నిలదీశారు. కూల్చివేతలపై అధికారలను అడిగితే పోలీసులు అరెస్టు చేస్తామని బెదిరించినట్లు దుకాణదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ తరహా కూల్చివేతలతో మానసికంగా క్షోభకు గురవుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.

ఫుట్ పాత్​లను ఆక్రమించి నిర్మాణాలు : ఫుట్ పాత్​ల ఆక్రమణలపై దృష్టి సారించిన జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు ప్రతీ శనివారం ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. గత కొన్నాళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ పరంపర ముందున్న కూడా చేపట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపారు. కాగా నగరంలో ఫుట్ పాత్​ల ఆక్రమణ యథేచ్ఛగా జరుగుతుంది. ఫుట్ పాత్​లను ఆక్రమించి నిర్మాణాలు చేపట్టడంతో అటు పాదచారులకు, ఇటు వాహనదారులకు ఇబ్బందిగా మారుతుంది. పలుచోట్ల నాలాలను ఆక్రమించి మరీ వాటిపై నిర్మాణాలు చేపట్టడంతో రహదారులపైకి నీరు చేరుతోందని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు తెలిపారు.

