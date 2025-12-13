మెస్సి బస చేసే ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ ప్రత్యేకతలు ఏంటో తెలుసా?
ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరానికి రానున్న ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సి - ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో పాల్గోనున్న సాకర్ స్టార్
Interesting Facts About Falaknuma Palace : ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో సాకర్ క్రీడాకారుడు లియోనెల్ మెస్సి బస చేయనున్నారు. ఇవాళ (డిసెంబర్ 13వ తేదీ) సాయంత్రం ప్యాలెస్లో ‘మీట్ అండ్ గ్రీట్ విత్ మెస్సి’ పేరుతో జరిగే ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. హైదరాబాద్లో మెస్సి ఆడనున్న మ్యాచ్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా పాల్గొంటున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే మెస్సి బస చేసే ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో గతంలో దేశవిదేశాలకు చెందిన ప్రముఖులకూ విందు ఇచ్చారు. అంతటి ప్రాముఖ్యత గల ఈ పురాతన ప్యాలెస్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? దీనిని ఎవరు నిర్మించారు? ఇప్పటి వరకు దానిని సందర్శించిన ప్రముఖులు ఎవరు? తదితర విషయాలను తెలుసుకుందాం.
ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ గురించి ఆసక్తి కరమైన విషయాలు : నిజాంల పాలనా కాలంలో నిర్మించినటువంటి రాజభవనాల్లో ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ ఒకటి. ఫలక్నుమా అనే ఉర్దూ పదానికి 'ఆకాశదర్పణం' అని అర్థం. ఇది చార్మినార్కు దక్షిణ దిశలో సుమారు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎత్తయిన కొండపై ఉంటుంది. నిజాం ప్రధాని నవాబ్ వికార్ ఉల్ ఉమ్రా 1893లో దీనిని సుమారు రూ.40 లక్షల ఖర్చుచేసి నిర్మించారు. అప్పటిల్లోనే అంత ఖర్చయిందంటే ఏ విధంగా నిర్మించారనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సువిశాల భవనమైన ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ నిర్మాణానికి తొమ్మిదేళ్లు పట్టిందంటే ఇంత అందమైన భవన నిర్మాణం వెనుక ఎంతోమంది కార్మికుల శ్రమ ఉంది.
108 అడుగుల అతిపెద్ద డైనింగ్ హాల్ : తేలు ఆకారంలో ఇటాలియన్, టుడూర్ వాస్తునిర్మాణ శైలిలో కట్టారు. ప్యాలెస్ను 1895లో ఆరో నిజాం మీర్ మహబూబ్ అలీఖాన్ కొనుగోలు చేసి తన నివాసంగా మార్చుకున్నారు. ఏడో నిజాం అయిన మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ను రాయల్ గెస్ట్హౌస్గా వినియోగించుకున్నారు. సుమారు 32 ఎకరాల్లో నిర్మించిన ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో 101 మంది ఒకేసారి కూర్చొని భోజనం చేయగలిగే 108 అడుగుల డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది. ఈ రాజభవనంలో 60 విలాసవంతమైన గదులు, 22 విశాలమైన హాళ్లు, బిలియర్డ్స్ టేబుల్ లాంటివి ఉన్నాయి. ఈ భవనంలో 2000 సంవత్సరంలో దాన్ని తాజ్ గ్రూపు ఈ భవనాన్ని లీజుకు తీసుకుని మరింత మెరుగులు దిద్ది తాజ్ ఫలక్నుమా పేరిట విలాసవంతమైన హోటల్గా మార్చింది. ప్రపంచంలో అతి ఖరీదైన హోటళ్లలో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది. వందల ఏళ్లనాటి రాజభవనం ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరకుండా ఉండటమనేది గమనించదగ్గ విషయం. ఇలాంటి భవనాలు ఆనాటి చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి.
ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ను సందర్శించిన ప్రముఖులు : ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ను మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ బాబూ రాజేంద్రప్రసాద్ 1951లో సందర్శించారు. 2014 నవంబర్ 18వ తేదీన బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ఖాన్ తన సోదరి వివాహం తాజ్ ఫలక్నుమాలో ఘనంగా నిర్వహించారు. గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సమిట్కు అప్పటి, ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమార్తె ఇవాంక ట్రంప్తో పాటు ప్రముఖులకు 2017 నవంబర్ 28వ తేదీన కేంద్ర ప్రభుత్వం 101 సీట్ల డైనింగ్ టేబుల్పై విందును ఏర్పాటు చేసింది. హైదరాబాద్ నగరంలో ఇవాళ పర్యటించనున్న ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సి కూడా ఈ భవనంలోనే బస చేస్తారు.
