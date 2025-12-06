ETV Bharat / state

200 మంది సిబ్బందితో హైదరాబాద్‌కు మెస్సీ - 13న రాత్రి 7 గంటల నుంచి మ్యాచ్

ఈ నెల 13న హైదరాబాద్​లోని​ ఉప్పల్​ స్టేడియంలో సీఎంతో లియోనల్ మెస్సీ గేమ్ - మెస్సీ ఆటను చూడటానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్న సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు - సెలబ్రిటీలతో ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్​ నిర్వాహణ

Football legend Messi
The G.O.A.T Lionel Messi (Eenadu)
Lionel Messi Hyderabad Tour : 'ది గోట్‌ ఇండియా టూర్‌' అనే ట్యాగ్‌లైన్‌ ప్రస్తుతం ప్రపంచ క్రీడాభిమానుల్ని ఉర్రూతలూగిస్తుంది. హైదరాబాద్‌లో ఈ నెల 13వ తేదీన ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజ ఆటగాడు లియోనెల్‌ మెస్సీ ఆటను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు ఫుట్‌బాల్‌ అభిమానులు సహా సినీ, రాజకీయ, క్రీడా ప్రముఖులు సైతం అమితాసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మెస్సీ పర్యటనకు సంబంధించి ఈటీవీ భారత్ వివరాలు సేకరించింది.

2 గంటల పాటు గేమ్ : ఈ నెల 12వ తేదీ రాత్రికి మెస్సీ ముందుగా కోల్‌కతాకు చేరుకుంటాడు. 13వ తేదీ మధ్యాహ్నం ప్రత్యేక విమానంలో ది గోట్‌ హైదరాబాద్‌కు చేరుకుంటాడు. అతడితో పాటు 200 మందితో కూడిన జంబో సిబ్బంది బృందం హైదరాబాద్‌కు రానుంది. వారందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే సొంతంగా ఆతిథ్యం, భద్రత కల్పించనుంది. మెస్సీ వసతి వివరాలను అధికారులు చాలా గోప్యంగా ఉంచారు. ఆరోజు సాయంత్రం 5.30 నుంచి 6.15 గంటల వరకు మీట్‌ అండ్‌ గ్రీట్‌ కార్యక్రమంలో లియోనల్ మెస్సీ పాల్గొంటారు. రాత్రి 7 గంటల నుంచి 9 వరకు ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో మెస్సీ ఆట అలరించనుంది.

Football legend Messi
G.O.A.T Lionel Messi (leomessi insta)

సీఎం, మెస్సీ తలో జట్టుకు సారథ్యం : తొలుత ప్రముఖ రంగాల్లోని సెలబ్రిటీలతో ఎగ్జిబిషన్‌ మ్యాచ్‌ నిర్వహిస్తారు. ఒక జట్టుకు స్వయానా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మరో జట్టుకు మెస్సీ సారథ్యం వహిస్తారు. అనంతరం యువ ప్రతిభావంతులతో మెస్సీ మాస్టర్‌ క్లాస్‌ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పెనాల్టీ షూటౌట్‌ను నిర్వహిస్తారు. ఇక చివరగా మ్యూజికల్‌ కాన్సర్ట్‌ జరుగుతుంది. ఆరోజు రాత్రి మెస్సీ హైదరాబాద్​ నగరంలోనే బస చేసి, 14న ఉదయం ప్రత్యేక విమానంలో ముంబయికి బయల్దేరతాడు.

ఇండిగో విమానాల ఎఫెక్ట్ : మరోవైపు ఇండిగో విమానయాన సంస్థ నిర్వహణపరమైన లోపాల ప్రభావం మెస్సీ పర్యటనపై కూడా పడింది. నిజానికి పరిశీలన కోసం మెస్సీ టీమ్ శుక్రవారమే హైదరాబాద్‌కు రావాల్సి ఉండగా ఇండిగో విమానాలు క్యాన్సిల్​ అయిన నేపథ్యంలో వారి పర్యటన వాయిదా పడింది. దీంతో వారు శనివారం హైదరాబాద్‌కు వచ్చే అవకాశముంది.

"భారతీయులు నాపై చూపే ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. G.O.A.T పర్యటన కొన్ని వారాల్లో ప్రారంభమవుతుంది. కోల్‌కతా, ముంబై, దిల్లీ పర్యటనల సరసన ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరం చేరిందని చెప్పడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను. త్వరలో ఇండియాలో కలుద్దాం" అని మెస్సీ తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్​లో పోస్ట్ చేశాడు.

మెస్సీ మోదీని కలుసుకునే అవకాశం : డిసెంబర్ 13న మెస్సీ కోల్‌కతాకు చేరుకోవడంతో టూర్ ప్రారంభం కానుంది. డిసెంబర్ 13వ తేదీ రాత్రి హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్​లో ఈవెంట్. డిసెంబర్ 14న ముంబైలో, డిసెంబర్ 15న దిల్లీలో టూర్ ముగింపు కార్యక్రమం జరగనుంది. దిల్లీ పర్యటనలో మెస్సీ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలుసుకునే అవకాశం కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. మెస్సీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు. 2022లో నిర్వహించిన ఫిఫా ప్రపంచ కప్​లో మెస్సీ ఉత్తమ ఆటగాడిగా గోల్డెన్​ బాల్​ గెలుచుకున్నారు. మరో ఆటగాడు ఎంబాపే గోల్డెన్ బూట్​ గెలుచుకున్నారు.

