బస్సు ప్రమాదానికి ముందు బైకర్ వీడియో వెలుగులోకి - సీసీటీవీ దృశ్యాలు వైరల్
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు - ప్రమాదానికి ముందు పెట్రోల్ బంక్లోకి బైకర్ వెళ్లిన దృశ్యాలు వైరల్ - ప్రమాదానికి ముందు శివశంకర్తో పాటు బైక్పై ఉన్న మరో యువకుడు
Published : October 25, 2025 at 11:52 AM IST|
Updated : October 25, 2025 at 11:58 AM IST
Biker Shivashankar viral video : కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ దుర్ఘటనకు సంబంధించి పలు కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రమాదానికి ముందు పెట్రోల్ బంకులోకి బైకర్ శివశంకర్ వెళ్లిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఆ సమయంలో అతడితో పాటు ద్విచక్ర వాహనంపై మరో యువకుడు ఉన్నాడు. బైకర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లుగా అందులో తెలుస్తోంది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కర్నూలు శివారులో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో శివశంకర్ మృతి చెందిన విషయం విదితమే.
గ్రానైట్ పని కోసం వెళుతూ మృత్యుఒడిలోకి : బస్సు ఢీకొట్టడంతో మృతి చెందిన శివశంకర్ (24)ది కర్నూలు మండలం బి.తాండ్రపాడు పరిధిలోని ప్రజానగర్. అతడు గ్రానైట్ పని నిమిత్తం శుక్రవారం తెల్లవారుజామున బైక్పై డోన్కు బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలోనే చిన్నటేకూరు సమీపంలో హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు అతడిని ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు. మృతుడు శివశంకర్కు తల్లి యశోదమ్మ, అన్న శ్రీహరి ఉన్నారు.
శ్రీహరికి వివాహం కాగా, ఆయన బేల్దారీగా పని చేస్తుంటారు. తల్లి యశోద చిన్నపాటి పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. శివశంకర్కు త్వరలో వివాహం చేసేందుకు సంబంధాలు చూస్తున్నారు. ఇంతలోనే అతడు బస్సు ప్రమాదంలో మృత్యు ఒడిలోకి చేరడంతో కుటుంబసభ్యులు తీవ్రంగా రోదిస్తున్నారు. యువకుడి మృతితో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ఘటనపై కల్లూరు మండలం ఉలిందకొండ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.