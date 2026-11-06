ముద్దలా అన్నం - ఒక్కటే కూర - ప్లేట్@రూ.80! - ఇదీ 'నిలోఫర్'లో ఉచిత భోజనం తీరు
Substandard Food At Niloufer Hospital : నిలోఫర్ ఆస్పత్రిలో అందించే భోజనం నాసిరకంగా ఉండటంతో పేషెంట్లు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. రోగులకు ఇచ్చే భోజన లెక్కల్లో సైతం తేడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : November 6, 2026 at 9:37 AM IST
నిలోఫర్ ఆస్పత్రికి నిత్యం వందలాది మంది పేషెంట్లు వస్తుంటారు. ఇక్కడ రోగులకు పెట్టే భోజనం నాసిరకంగా ఉంటోంది. పాత కాంట్రాక్టర్ స్థానంలో కొత్త వారిని నియమించినప్పటికీ నాణ్యత మాత్రం కనిపించడం లేదని పేషెంట్లు వాపోతున్నారు. ఈ ఆస్పత్రిలో ఎక్కువ మంది బాలింతలు, గర్భిణులు, చిన్న పిల్లలకు చికిత్సలు అందిస్తుంటారు. బాలింతలకు ఇచ్చే ఆహారంలో ప్రొటీన్ రిచ్గా ఉండాలి. కానీ భోజనం మాత్రం రుచి, శుచి, శుభ్రత లేకుండా ఉంటోంది. అన్నం చాలా ముద్దగా ఉంటోంది. రోజూ ఇక్కడ 800 మంది పేషెంట్లకు ఆహారం సరఫరా చేస్తుంటారు.
ఒక్కొక్కరికి రూ.80
నిలోఫర్ ఆస్పత్రిలో రోజూ సుమారు 1000 మంది వరకు చికిత్స పొందుతుంటారు. ఇందులో 200 మంది అత్యవసర చికిత్సకు ఐసీయూ (ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్)లో ఉంటారు. మిగిలిన 800 మందితో పాటు వైద్యులకు ఆహారం సరఫరా చేయాలి. ఒక్కో పేషెంట్కు రూ.80, డాక్టర్కైతే రూ.160 వరకు ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంటుంది. ఇలా నెలకు రూ.20 లక్షలపైనే బిల్లు వస్తోంది.
నాణ్యత దేవుడెరుగు
మొదట వచ్చిన కొంతమంది పేషెంట్లకే భోజనంలో భాగంగా అరటి పండు ఇస్తున్నారు. రోజూ బచ్చలికూర, పాలకూర, తోటకూర, పప్పు ఇవ్వాలి. కొంత మందికే తప్ప ఆ తర్వాత వచ్చిన రోగులకు అది కూడా లభించడం లేదు. అన్నం మాత్రం పెట్టి, పప్పు లేదని చెప్పి ఒకే కూరతో సరి పెడుతున్నారు. అది కూడా నీళ్లలా, ఎలాంటి రుచి లేకుండా ఉంటోందని రోగులు వాపోతున్నారు. పాలు, పెరుగు అసలుకే ఇవ్వడం లేదు.
భోజనం పేషెంట్లకు పెట్టే ముందే తప్పనిసరిగా క్యాలిఫైడ్ డైటీషియన్ (పోషకాహార నిపుణుడు) చెక్ చేసి, బాగుంటే మాత్రమే రోగులకు అందించాలి. కానీ పట్టించుకునే నాథుడే కరవయ్యాడు. రోగులకు ఇచ్చే భోజన లెక్కల్లో కూడా తేడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. చాలా మంది రోగులు మధ్యాహ్నం తర్వాత డిశ్చార్జి అయి వెళ్లిపోతుంటారు.
రాత్రి భోజనంలో వారి లెక్కలను తీసుకుంటున్నారు. భోజనం వడ్డించే వారికి చేతికి గ్లౌజులు, హెయిర్నెట్ లాంటివి ఉండటం లేదు. గుబురు గడ్డం, అడ్డదిడ్డంగా పెరిగిన జుట్టుతో, చేతికి గోర్లు పెరిగినా అలానే ఆహారం పెడుతున్నారు. ఎలాంటి శుచి, శుభ్రత పాటించడం లేదు. దీంతో రోగులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. అధికారులు స్పందించి ఈ సమస్యలపై దృష్టిపెట్టాలని పేషెంట్లు కోరుతున్నారు.
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