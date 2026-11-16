బయట ఫుడ్ తింటున్నారా? - ఫుడ్ సేఫ్టీ దాడుల్లో దిమ్మతిరిగే నిజాలు!
Food Safety Raids On Restaurants : హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ వినియోగదారులలో అవగాహన లోపం వల్ల ఆహార సంస్థలు కనీస భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించడం లేదు.
Published : November 16, 2026 at 4:30 PM IST
పండుగలు, సెలవులు, వారాంతాల్లో తమ కుటుంబాలతో కలిసి రెస్టారెంట్లకు వెళ్లడం చాలా మందికి ఒక సాధారణ అలవాటుగా మారింది. ఉదయం అల్పాహారం అయినా, రాత్రి భోజనానికి మాంసాహార వెరైటీలు, బిర్యానీ అయినా, యాప్ ద్వారా ఆర్డర్ చేయడం వల్ల ఆహారం ఏమాత్రం ఆలస్యం లేకుండా ఇంటి వద్దకే వస్తుంది. ముఖ్యంగా యువత భోజనం ఆస్వాదించడానికి తరచుగా బేకరీలు, రెస్టారెంట్లలో గుమిగూడుతుంటారు. భారత ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) నిర్దేశించిన నిబంధనలపై వినియోగదారులలో అవగాహన లేకపోవడం వల్ల అనేక ఆహార సంస్థలు భద్రతా ప్రమాణాలను విస్మరించి వ్యవహరిస్తున్నాయి. కలుషితమైన ఆహారాన్ని అందిస్తూ, వినియోగదారుల ఆరోగ్యాన్ని ప్రమాదంలో పడేస్తూ తమ ఇష్టానుసారంగా పనిచేస్తున్నాయి.
సంస్థలు వేలల్లో, తనిఖీలు వందల సంఖ్యలోనే
ఖమ్మం జిల్లాలో 3,000కు పైగా హోటళ్లు, దాబాలు, రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుట్లెట్లు ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది మార్చి నుంచి నవంబర్ మధ్య, ఆహార భద్రతా అధికారులు 451 ప్రదేశాలలో తనిఖీలు నిర్వహించారు. అవసరమైన చెక్లిస్ట్ ప్రమాణాలను పాటించడంలో విఫలమైన ఇరవై సంస్థలకు మెరుగుపడాలని (ఇంప్రూవ్మెంట్)నోటీసులు జారీ చేశారు. మరో రెండు సంస్థల లైసెన్సులను రద్దు చేశారు. ప్రస్తుతం వేలాది ఆహార దుకాణాలు, భోజనశాలలు ఉన్నప్పటికీ అధికారులు కేవలం నామమాత్రపు తనిఖీలు చేస్తూ తూతూమంత్రంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
రిజిస్ట్రేషన్లు, లైసెన్సులు జారీ చేసే సమయంలో మేం నిబంధనలను తెలియజేస్తున్నాం. శిక్షణ కూడా అందించి, సర్టిఫికెట్లను జారీ చేస్తాం. ఎనిమిది నెలల వ్యవధిలో 238 నమూనాలను సేకరించడం జరిగింది. ఫలితాల ప్రకారం 18 నమూనాలలో నాణ్యత లోపించగా, నాలుగు అనారోగ్యకరమని ఫలితాలు రావడంతో జరిమానాలు విధించాం. మేం తనిఖీల పరిధిని విస్తరిస్తాం - లోకేష్, జిల్లా ఆహార భద్రతా అధికారి
అధికారులు ఏమేమి తనిఖీ చేస్తారు?
1. రికార్డులు
- ప్రతి హోటల్, రెస్టారెంట్ తప్పనిసరిగా తమ లైసెన్సును ప్రదర్శించాలి.
- వంటగది సిబ్బంది వైద్య రికార్డులు, తాగునీటి పరీక్ష నివేదికలను నిర్వహించాలి.
- ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి కీటక నివారణ (ఫెస్ట్ కంట్రోల్) చర్యలు చేపట్టాలి.
2. వంటగదిని చూద్దాం!
- నేల ఫ్లోరింగ్ చేసి ఉండాలి.
- మురుగు నీరు నిరంతరం పారేలా, దుర్వాసన రాకుండా పైకప్పుతో డ్రైనేజీ నిర్మించుకోవాలి.
- గోడలపై సాలెగూళ్లు, బల్లులు, దుమ్ము లేకుండా చూసుకోవాలి.
3. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత
- వంటగది సిబ్బంది తమ చేతిగోళ్లను కత్తిరించుకుని ఉండాలి.
- గ్లౌవ్స్, మాస్కులు, హెయిర్నెట్లు ధరించాలి.
- గుట్కా లేదా పొగాకు ఉత్పత్తులను నమలవద్దు. పొగతాగరాదు.
- సిబ్బంది ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
- మరుగుదొడ్లు, మూత్రశాలలతో పాటు చేతులు కడుక్కోవడానికి సౌకర్యాలు కల్పించాలి.
4. నిల్వ గది
- కొత్త ప్యాకేజీని ప్రారంభించే ముందు, తెరిచిన ప్యాకేజీని పూర్తిగా వాడాలి.
- శాకాహార, మాంసాహార ఆహార పదార్థాలను రిఫ్రిజిరేటర్లో కలిపి నిల్వ చేయకూడదు.
- నిల్వ చేసిన ఆహార పదార్థాలపై వాటి తయారీ, గడువు తేదీలను తప్పనిసరిగా లేబుల్ చేయాలి.
- కృత్రిమ రంగులు, టేస్టింగ్ సాల్ట్లు వాడకం నిషేధించాలి.
- స్టోర్ రూం నిర్దేశిత ఉష్ణోగ్రతతో శుభ్రంగా ఉంచాలి. ఒక వ్యక్తిని ఇన్చార్జ్గా నియమించాలి.
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