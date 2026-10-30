చూస్తే నోరూరు, తింటే ఆసుపత్రి పాలు - తనిఖీల్లో పలు ఆహార తయారీ సంస్థల లైసెన్సులు రద్దు
Food Safety Surprise Inspections: రాష్ట్రంలో నిబంధనలు పాటించకుండా ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసే సంస్థలకు ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు చెక్ పెడుతున్నారు. తాజాగా జరిపిన దాడుల్లో 5,555 కిలోల పదార్థాలు సీజ్ చేశారు.
Published : October 30, 2026 at 1:53 PM IST
Food Safety Raids in Telangana : తెలంగాణలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఉమ్మడి వరంగల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో టీజీసేఫ్ అధికారుల తనిఖీలు చేపట్టారు. 10 ప్రత్యేక బృందాలతో 20 ఆహార తయారీ కేంద్రాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. తనిఖీల్లో ఆహార భద్రతా ఉల్లంఘనలు భారీగా బయటపడ్డాయి. అధికారులు సమారు 5,555 కిలోల ఆహార పదార్థాలు సీజ్ చేశారు. వాటి విలువ రూ.5.89 లక్షలు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అనుమానాస్పద కల్తీపై 21 శాంపిళ్లను అధికారులు సేకరించారు. 9 ఆహార తయారీ సంస్థల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు సస్పెండ్ చేశారు. తక్షణమే వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీచేశారు. టీజీసేఫ్ అధికారులు మరో 9 సంస్థలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. రెండు సంస్థలకు ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు జారీ చేయనున్న అధికారులు. తయారీ కేంద్రాల్లో తుప్పుపట్టిన యంత్రాలు, గడువు ముగిసిన ఆహార పదార్థాలు గుర్తించారు. ఆహార పదార్థాల్లో బొద్దింకలు, ఈగలు, ఎలుకల వ్యర్థాలను గుర్తించారు.
లైసెన్సులు సస్పెండ్ చేసిన 9 సంస్థల వివరాలు
- హరి ప్రియ ప్రొడక్ట్స్ – వరంగల్
- దయానంద్ ఐస్క్రీమ్స్ – వరంగల్
- రాజు నెయ్యి స్వీట్ హౌస్ కంపెనీ – వరంగల్
- శ్రీకృష్ణ ఆయిల్ మిల్స్ – వరంగల్
- రమేశ్ ఇండస్ట్రీస్ – మటేవాడ, వరంగల్
- జియాన్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ (వెల్ మార్క్) – వరంగల్
- శ్రీ ఎస్ఎంపీ డెయిరీ – చటన్పల్లి, షాద్నగర్
- కపిల్ ఫుడ్స్ – హనుమకొండ
- కృపా బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ – గొర్రెకుంట, వరంగల్
తనిఖీల్లో అవాక్కయ్యే అంశాలు
- రమేశ్ ఇండస్ట్రీస్లో 5,045 కిలోల ఆహార పదార్థాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి విలువ సుమారు రూ.5,41,250
- రాజు నెయ్యి స్వీట్ హౌస్లో కాస్మోటిక్ గ్రేడ్ డాబర్ గులాబరీ వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
- హరి ప్రియ ప్రొడక్ట్స్లో అల్లంపై బూజు, అపరిశుభ్ర యంత్రాలు గుర్తించారు.
- దయానంద్ ఐస్క్రీమ్స్లో గడువు ముగిసిన పాల ప్యాకెట్లు, లేబుల్స్ లేని ఐస్క్రీమ్ బాక్సులను కనుగొన్నారు.
- జియాన్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్లో ఎలుకల సంచారం, వ్యర్థాలు, తుప్పుపట్టిన ఆహార నిల్వ పాత్రలు కనిపెట్టారు.
- కపిల్ ఫుడ్స్లో 4 లీటర్ల వాడిన వంట నూనెను పారబోశారు.
- కృపా బేకరీలో తయారీ, నిల్వ, పంపిణీ ప్రాంతాల్లో భారీగా సాలెగూళ్లు గుర్తించారు.
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