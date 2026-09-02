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మార్వాడీ వంటకాలకు సింధ్​ కాలనీ - ఉల్లి బజ్జీకి కేపీహెచ్​బీ : స్ట్రీట్​ ఫుడ్​కు నగరవాసుల ఫిదా

స్ట్రీట్ ఫుడ్ తినడానికి ఆసక్తి చూపుతున్న నగరవాసులు - సినీ తారల నుంచి పెద్ద కంపెనీల సీఈఓల వరకు - జీహెచ్​ఎంసీ సర్వే ప్రకారం హైదరాబాద్​లో 1.44 లక్షల మందికి పైగా వీధి వ్యాపారులు

GHMC Survey On Street Food
హైదరాబాద్​లో స్ట్రీట్​ ఫుడ్ (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 3:28 PM IST

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GHMC Survey On Street Food : సాయంత్రం వేళ వేడివేడి టీ తాగాలని మీ మనసు కోరుకుంటోందా? ఏదైనా ప్రత్యేకమైన రుచిని ఆస్వాదించాలని మీ నాలుక తహతహలాడుతోందా? కళ్లకు ఇంపుగా ఉండే దృశ్యాలను చూడాలని ఉందా? నగరమంతటా ఇలాంటి ప్రదేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రతి ప్రాంతం ఆహార ప్రియులకు తనదైన ప్రత్యేక రుచులను అందిస్తుంది. నగరంలో ఎన్నో ప్రసిద్ధ, తక్కువ ధరలో లభించే రెస్టారెంట్లు ఉన్నప్పటికీ, వీధి ఆహారం అందించే అనుభూతిలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆనందం ఉంది.

సాయంత్రం వేళ నగర దృశ్యాలను చూస్తూ జనం మధ్య గడపడం, వేడి పెనంపై దోశలు, చపాతీలు కాలుతుంటే చూడటం, తమ ఆర్డర్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూడటం వంటివి ఇందులో భాగం. అందుకే సినీ తారల నుంచి పెద్ద కంపెనీల సీఈవోల వరకు అందరూ ఈ వీధుల్లోని తినుబండారాలను ఆస్వాదించేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. నివసించే ప్రాంతం, వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా నగరవాసులు వీధి ఆహారాన్ని ఇష్టపడతారు. అందుకే ఈ ప్రసిద్ధ స్టాళ్ల వద్ద కూర్చోవడానికి లేదా కనీసం నిలబడటానికి కూడా స్థలం దొరకడం కష్టంగా ఉంటుంది.

2021 నుంచి జీహెచ్​ఎంసీ నిర్వహించిన సర్వేలో పీఎం స్వనిధి పోర్టల్ రికార్డుల ప్రకారం, నగరంలో 1.44 లక్షల మందికి పైగా వీధి వ్యాపారులు ఉన్నారు. నమోదు కాని వ్యాపారులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ సంఖ్య 2 లక్షలకు పైగా ఉంటుంది. వీరిలో కనీసం సగం మంది ఆహార సంబంధిత వ్యాపారాల్లోనే ఉన్నారు.

GHMC Survey On Street Food
.సికింద్రాబాద్ సింధ్ కాలనీ (Eenadu)

1. సికింద్రాబాద్ సింధ్ కాలనీ : ఇక్కడ ప్రతి రాత్రి పండుగ వాతావరణం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మార్వాడీ వంటకాలు చాలా ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ ఒకే స్టాల్‌లో 22 రకాల దోశలు లభిస్తాయి. రూ.20 నుంచి రూ.3,000 వరకు విలువైన పాన్ రకాలు దొరుకుతాయి. ఇవి హైదరాబాద్‌లో మరెక్కడా లభించని ప్రత్యేక రకాలు. ఏడాది పొడవునా లభించే లస్సీలకు కూడా ఈ ప్రాంతం ప్రసిద్ధి చెందింది. హబ్సిగూడలో కూడా స్థానిక ఐటీ ఉద్యోగుల ఆకలిని ఫుడ్​ స్ట్రీట్​ తీరుస్తుంది. ఇక్కడ సాయంత్రం వేళల్లో, రోడ్డు వెంబడి వరుసగా ఉండే ఫుడ్ కార్ట్‌ల వద్ద ఉద్యోగులు బారులు తీరుతారు.

GHMC Survey On Street Food
సెక్రటేరియట్ జంక్షన్ (Eenadu)

2. సెక్రటేరియట్ జంక్షన్ : ఇక్కడ 'పిడత కింది పప్పు' నుంచి మినీ మీల్ ప్యాకెట్ల వరకు అన్నీ లభిస్తాయి. సాయంత్రం వేళల్లో ఏ స్టాల్ లేదా కార్ట్ వద్దనైనా కూర్చోవడానికి కుర్చీ దొరకడం కూడా కష్టం. (నిజానికి చాలా స్టాళ్లలో అసలు కుర్చీలే ఉండవు.)

సెక్రటేరియట్ తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ నీడలో అమరవీరుల స్మారక జ్యోతి వెలుగును చూస్తూ, పక్కనే ఉన్న హుస్సేన్ సాగర్ సరస్సు నుంచి వచ్చే చల్లని గాలిని ఆస్వాదిస్తూ చిరుతిళ్లు తినడంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆనందం ఉంది. - వెంకట్ రెడ్డి, కూకట్​పల్లి వాసి

GHMC Survey On Street Food
కేపీహెచ్​బీలో స్టీట్​ ఫుడ్ (Eenadu)

3. కేపీహెచ్​బీ : జేఎన్టీయూ నుంచి హైటెక్ సిటీని కలిపే ఫ్లైఓవర్ కింద (ఫేజ్ 4, ఫేజ్ 7 మధ్య) రాత్రిపూట కనిపించే సందడితో కూడిన ఆహార విక్రయాల దృశ్యం నిజంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. రాత్రి వేళ తమ షిఫ్ట్‌లు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్లే ఐటీ ఉద్యోగులు తరచుగా ఇక్కడ చిరుతిళ్లను పార్సిల్ చేయించుకుని తీసుకెళ్తుంటారు. ఉల్లి బజ్జీ, కట్ మిర్చి, పునుగులు వంటి పదార్థాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఇవి కేవలం చిన్న స్టాల్స్​లాగా కనిపించినప్పటికీ, వినియోగదారులు ప్రత్యేకంగా వీటి కోసమే మళ్లీ మళ్లీ వస్తుంటారని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఉదయం పూట ఈ వీధిని చూస్తే ఇంత బిజినెస్​ జరుగుతుందంటే నమ్మడం కష్టం. ఎందుకంటే అప్పుడు అక్కడ కనీసం ఒక్క మనిషి కూడా కనిపించరు.

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TAGGED:

STREET FOOD I HYDERABAD
వీధి ఆహారంపై జీహెచ్​ఎంసీ సర్వే
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GHMC SURVEY ON STREET FOOD

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