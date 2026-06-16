రాష్ట్రంలో తిండికి తిప్పలు పడుతున్న మెడికోలు - నాణ్యమైన ఆహారానికి అవస్థలు
గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీల్లో విద్యార్థుల అవస్థలు - ప్రతి నెల రూ. 3500 చెల్లిస్తున్నా సమయానికి ఆహారం కరవు - కళాశాల యాజమాన్యాలకు తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదులు - మెరుగ్గా మహిళా శక్తి క్యాంటీన్ భోజనం
Published : June 16, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : June 16, 2026 at 11:58 AM IST
Food Quality Issues In TG Govt Medical Colleges : కాబోయే డాక్టర్లు నేడు తిండికి తిప్పలు పడుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు సర్కారు వైద్య కళాశాలల్లో ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులు సమయానికి ఫుడ్ లేకపోవటంతో అవస్థలు పడుతున్నారు. గుత్తేదారులు తరచూ మారుతుండటంతో హాస్టళ్లలో మెస్ల నిర్వాహణ అస్తవ్యస్తంగా అయ్యింది. ఈ విషయంపై సంబంధిత ప్రిన్సిపాళ్లు దృష్టి పెట్టకపోవటంతో విద్యార్థులకు ఉదయం అల్పాహారం కూడా అందని పరిస్థితి నెలకొంది. ముఖ్యంగా కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన కాలేజీలల్లో ఈ సమస్య తలెత్తుతోంది.
ఉదయం అందని అల్పహారం : గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల నుంచి ప్రతి నెల రూ. 3,500 వరకు మెస్ బిల్లులను వసూలు చేస్తున్నారు. వీరికి భోజనం వండి పెట్టేందుకు కళాశాలలు గుత్తేదారులను మాట్లాడుతున్నాయి. ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్నం భోజనం, రాత్రి భోజనాన్ని పెట్టాలి. కానీ వీటిని పాటించట్లేదు. ఉదాహరణకు నిర్మల్ మెడికల్ కళాశాలలో రెండు నెలలుగా విద్యార్థులకు ఉదయం అల్పాహారం పెట్టకపోవడంతో బయట హోటళ్లలో తినాల్సి వస్తోంది.
మెస్లలో లోపిస్తున్న నాణ్యత : కొన్నిచోట్ల గుత్తేదారులు మొదట్లో నాణ్యమైన భోజనాన్ని పెడుతున్నారు. కొన్నాళ్లకి ఆ నాణ్యతను గాలికి వదిలేస్తున్నారు. అలాగే కాలేజీల్లో అధికారులు వారికి అనువైన గుత్తేదారులను పెట్టుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత కొంత మొత్తంలో డబ్బులు తీసుకుంటున్నట్టుగా ఆరోపణలోస్తున్నాయి. చివరకు విద్యార్థులే దీనికి బలైపోతున్నట్టు తల్లిదండ్రులు పేర్కొంటున్నారు.
వివిధ కళాశాలల్లో వెలుగుచూస్తున్న ఘటనలు : జగిత్యాలలో ఇప్పటికే ముగ్గురు కాంట్రాక్టర్లు మారినట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే కొన్నాళ్లపాటు ఉదయం అల్పాహారం పెట్టలేదని విద్యార్థుల అమ్మనాన్నలు చెబుతున్నారు. భోజనం విషయంలో నాణ్యత లేదనే ఆరోపణలు కూడా వ్యక్తమయ్యాయి. ఇక సిరిసిల్లలోని కళాశాల విషయానికొస్తే అక్కడ అన్నం సరిగా ఉడకకపోవడంతో ముద్దగా మారిపోతుందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వీటితోపాటు కూర, పప్పు నీళ్లలాగా ఉంటుందని సమాచారం.
వారం పాటు భోజనం అందని పరిస్థితి : ఇటీవల ఆదిలాబాద్లోని మెస్లో గుత్తేదారులను మార్చే ప్రయత్నంలో విద్యార్థులకు వారంపాటు భోజనం అందలేదు. అంతేకాకుండా రాత్రి పూట ఆలస్యంగా ఫుడ్ పెడుతున్నారు. వికారాబాద్లో కూడా మెస్ నిర్వాహణ సరిగా లేదని తెలిసి తల్లిదండ్రులు వెళ్లి మాట్లాడారు. దాంతో పరిస్థితి కొంత మెరుగైనట్టు తెలుస్తోంది. సిద్దిపేట, మహేశ్వరం తదితర కళాశాలల్లో నాణ్యత కొరవడుతోందన్న ఫిర్యాదులున్నాయి.
మహిళా శక్తి క్యాంటీన్ భోజనం బాగు : రాష్ట్రంలో పలు వైద్య కళాశాలల్లో విద్యార్థులకు భోజనం అందించే బాధ్యతను మహిళా శక్తి క్యాంటీన్లకు ఇచ్చారు. ఉదాహరణకు వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో ఇందిరా మహిళా శక్తి క్యాంటీన్ నుంచి విద్యార్థులకు భోజనం అందుతోంది. మరికొన్ని చోట్లా మహిళా శక్తి క్యాంటీన్లు పనిచేస్తున్నాయి. ఇక్కడ అన్నం పప్పు, రెండు మూడు రకాల కర్రీలు, సాంబారు, వారంలో ఒకట్రెండు సార్లు గుడ్డు ఇస్తుండడంతో విద్యార్థుల్లో సంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది.
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