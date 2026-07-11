ఆహారాన్ని రుచి చూసేముందు ఇవి చూసుకోండి - లేకపోతే అనారోగ్యమే!
ఆన్లైన్ ఆహారంపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్న ప్రజలు - నాణ్యతను మరిచిపోతున్న కొందరు హోటళ్ల యజమానులు - ఫుడ్ ప్యాకింగ్ పట్టించుకోకుండా తినేస్తున్న వైనం
Published : July 11, 2026 at 4:52 PM IST
Food Quality In Online Orders : ఉరుకుల పరుగుల జీవనంలో ఎక్కువ మంది బయటి ఆహారంపైనే ఆధారపడటం మాములైపోయింది. రోజంతా పని బిజీలో ఉండి ఆకలి వేయగానే ఆన్లైన్లో పిజ్జానో, బర్గరో, పేస్ట్రీనో ఆర్డర్ పెట్టేస్తారు. ఆహ్లాదం కోసమో అవసరమయ్యో ఏదో ఒక సమయంలో బయటి ఆహారం తినాల్సిన తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇదే సమయంలో కొందరు హోటళ్ల యజమానులు నాణ్యతను పట్టించుకోవడం లేదు. ఆసుపత్రులకు రోగులను పంపించే వనరులుగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మారుతున్నాయి. ఒకవైపు ఆకలి మంటలకు తట్టుకోలేక ప్యాకింగ్ తీసేసి గబగబా తినేస్తారు. ఇది చాలా మంది చేసే పొరపాటు.
తినే ఆహారంలో నాణ్యత లేకపోవడంతో ప్రజలు తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్డర్ చేసిన ఆహారం ప్యాకింగ్ ఎలా ఉందో ఎప్పుడైనా గమనించారా? నాణ్యత, పరిశుభ్రతను ఒక్కసారైనా పరిశీలించారా?
భారత ఆహార ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) ఆహార పదార్థాల ప్యాకేజీ, నాణ్యత, పరిశుభ్రతపై వినియోగదారులను చైతన్యవంతం చేసేందుకు అనేక మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. వీటి గురించి అవగాహన కలిగి ఉండడం అందరికీ అవసరం. ఏదైనా ఆహార పదార్థాలను రుచి చూసే ముందు వాటి తయారీ, ప్యాకింగ్, పరిసరాలు వంటివి తప్పక చూడాలని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ వినియోగదారులకు సూచిస్తోంది.
- తినుబండారాలను కాగితాల్లో ప్యాక్ చేయకూడదు. కొన్నింటిలో ఉండే రసాయన కారకాల వల్ల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది.
- వంటల్లోకి వాడడానికి ప్యాకింగ్ లేకుండా ఉండే విడికారం పొడి, మసాలాలు వంటివి కొనుగోలు చేయవద్దు.
- రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ల నిర్వాహకులకు తప్పనిసరిగా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సు ఉండాలి. అది సరైందో కాదో తెలుసుకోవడానికి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ, పుడ్ సేఫ్టీ కంప్లయన్స్ సిస్టంలో సరిచూసుకోవచ్చు.
- సదరు రెస్టారెంట్లో ఆహారం నాణ్యత తెలుసుకోవడానికి హైజీన్ రేటింగ్ సర్టిఫికెట్ ఉందో లేదో చూడాలి.
- ఆన్లైన్లో ఆహార పదార్థాలు ఆర్డర్ చేసినపుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఫేమస్ రెస్టారెంట్ల ఫుడ్ ధరలు మరీ తక్కువగా ఉంటే అవి నకిలీవి అయ్యే ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
- ప్యాకెట్లపై ఉన్న ఎక్స్పైరీ తేదీలను చూసుకోవాలి. శాకాహారం, మాంసాహారం చిహ్నాలను సరిచూసుకోవాలి.
పిన్నుల ప్యాకింగ్ వద్దు : స్వీట్స్, దుకాణాలు, బేకరీల్లో చిప్స్, కేకులు అమ్మే సమయంలో, టిఫిన్ సెంటర్లు, మెస్లలో పార్సిల్ చేసే సమయాల్లో ఆహార పదార్థాలను ప్యాకింగ్ చేసేటపుడు స్టాపర్ పిన్నులను వాడుతున్నారు. కొందరు ఇనుప తీగలతో(మెటాలిక్ వైర్) ప్యాకింగ్ చేసి ఇస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ఆ పిన్నులు కడుపులోకి వెళ్లడం వల్ల తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఫిర్యాదు ఇలా చేయాలి :
- నాణ్యత ప్రమాణాల విషయంలో ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉన్నట్లయితే కేంద్ర, రాష్ట్ర ఆహార భద్రత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
- వినియోగదారులు ఫుడ్ సేఫ్టీ కంప్లయన్స్ సిస్టం, కన్జూమర్ గ్రీవెన్స్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఇంకా ఫుడ్ సేఫ్టీ కనెక్ట్ యాప్లోనూ ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
- ఎక్స్ ఖాతా కమిషనర్ ఆఫ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ తెలంగాణ అందుబాటులో ఉంది. ఆహార నాణ్యతపై నేరుగా ఫిర్యాదు చేయాలని భావిస్తే రాష్ట్ర టాస్క్ఫోర్స్ నంబర్ 9100105795కి కాల్ చేయవచ్చు.
అక్కడ కొనేముందు ఆలోచించుకోండి : టిఫిన్ సెంటర్లు, రెస్టారెంట్లు వీధి బండ్లు పబ్లిక్ టాయిలెట్లకు దగ్గరో, నాలాల సమీపంలోనో, విపరీతమైన రద్దీ ఉండే ప్రాంతాల్లో ఆహారం తినడం అంత మంచిది కాదు. వండే వారు పరిశుభ్రత పాటిస్తున్నారా లేదా అని గమనించాలి. తలకు, చేతికి గ్లౌజులు తొడుక్కొని ఉండాలి. హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లలో వంట చేసేవారు, సర్వర్లయినా తరచుగా చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
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