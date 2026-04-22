ఫుడ్ అలర్ట్ : కల్తీ ఆహారం - తింటే పాడైతుందేమో శరీరం
అనేక హోటళ్లలో అత్యంత అపరిశుభ్రంగా వంట గదులు - పెరుగు, పన్నీర్, ఐస్క్రీమ్, చాక్లెట్, చికెన్, మటన్ ఇలా అన్నింటినీ కల్తీ చేస్తున్న ముఠాలు - ప్రమాదకర రసాయనాలతో ఆహార పదార్థాల తయారీ
Published : April 22, 2026 at 2:23 PM IST
Food Adulteration in Telangana : పిల్లలు తాగే పాల నుంచి మొదలు సాయంత్రం సరదాగా తినే సమోసాలు, బిస్కెట్లు, పన్నీర్, ఐస్క్రీం, చాక్లెట్ ఇలా ఒకటేమిటి అన్నీ కల్తీ అన్నట్లుగా తయారైంది వ్యవహారం. ఇదేదో ఒకట్రెండు హోటళ్లకు పరిమితం అయిందనుకుంటే కచ్చితంగా పొరపాటే. పేరున్న ప్రముఖ వాటిలో కూడా కల్తీ జరుగుతూనే ఉంది. గతంలో పట్టించుకునే వారు లేకపోవడం అమావాస్యకో పున్నమికో అన్నట్లు ఫుడ్ సేఫ్టీ విభాగం అధికారులు సోదాలతో హడావుడి చేసి వెళ్లిపోతుండటంతో వ్యవహారం చక్కగా గుట్టుగా సాగిపోతూ వచ్చింది.
ఆహార కల్తీని అరికట్టే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ సర్వైలెన్స్ (టీం-హెచ్ఫాస్ట్) పేరుతో ఇటీవల ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటుచేయడం, వారు సోదాలు ముమ్మరం చేయడంతో ఊహించని దారుణాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కేవలం రెండు నెలల వ్యవధిలోనే టన్నుల కొద్దీ కల్తీ ఆహారం బయటపడిందంటే పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉందో అంచనా వేయొచ్చు.
ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండేందుకు ఇంట్లో ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసేందుకు వాడే ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఆకట్టుకునే కలర్ కోసం పెయింట్స్లో వాడే టైటానియం ఆక్సైడ్. చిక్కదనం వచ్చేందుకు సుద్దపొడి నిజమైన వాసన వచ్చేందుకు మార్కెట్లో వృథాగా పడేసే అల్లం, వెల్లుల్లి పొట్టు. ఇదీ మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా అమ్ముతున్న నకిలీ అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారీలో జరుగుతున్న వ్యవహారం.
కాసుల కక్కుర్తి నాణ్యత వదిలేసి : ఉరుకుల పరుగుల జీవనంలో హైదరాబాద్ నగర వాసుల్లో ఎక్కువ మంది బయటి ఆహారంపైనే ఆధారపడటం శరా మాములైపోయింది. ఆహ్లాదం కోసమో అవసరమయ్యో ఏదో ఒక సమయంలో బయట తినాల్సిన తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. పుట్టిన రోజు, పెళ్లిరోజు లేదా కొన్ని ప్రత్యేకమైన రోజుల్లో హోటళ్లలో టేబుల్ బుక్ చేసుకుని కుటుంబమంతా తినడం ఇప్పుడు ఓ ట్రెండ్గా మారింది. మరీ ముఖ్యంగా సాయంత్రం సరదాగా పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్లి తినిపించడం చాలామందికి అదోక అలవాటుగా మారింది. అందుకే రోడ్డు పక్కన ఇడ్లీ దుకాణం నుంచి ఖరీదైన రెస్టారెంట్ల వరకూ ఎక్కడ చూసినా అడుగుపెట్టడానికి ప్లేస్లేనంత రద్దీగా ఉంటున్నాయి.
దీంతో రాష్ట్రంలో ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ రూ.వందల కోట్లకు చేరుకుంది. ఇదే సమయంలో కొందరు హోటళ్ల నిర్వాహకులు అత్యాశతో నాణ్యతను పట్టించుకోవడం లేదు. ఆకర్షనీయంగా ఉండటానికి రంగులు చల్లితే చాలు ఎలా ఉన్నా తింటారు అనే ధీమాతో కల్తీ వస్తువులు వినియోగిస్తూ ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు. పరోక్షంగా ఆసుపత్రులకు రోగులను పంపించే వనరులుగా ఈ కల్తీ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మారుతున్నాయి. పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా తయారయిందంటే కల్తీ ఆహార పదార్థాల తయారీదారులు ప్రమాదకర కెమికల్స్ వాడుతున్నారు. ఇవి నేరుగా కడుపులోకి వెళ్లి తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కుటీర పరిశ్రమగా : హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆహార పదార్థాలు సరఫరా చేసే కొందరు కల్తీలో వాడే కెమికల్స్, ఇతర పదార్థాలు కుటీర పరిశ్రమలా, వ్యవస్థీకృతంగా మార్చేశారు. ఉదాహరణకు ఇటీవల హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారులు హైదరాబాద్ గోషామహల్ ప్రాంతంలో రెండుసార్లు పెద్ద మొత్తంలో పాడైపోయిన మేక తల, కాళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇవి ఏకంగా కశ్మీర్ నుంచి సరఫరా అవుతున్నట్లు, దాదాపు నాలుగు నెలలుగా నిల్వ ఉంచినట్లు పెళ్లిళ్లు, ఇతర వేడుకలకు కేటరింగ్ చేసేవారికి వీటిని విక్రయిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. వీటిని స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన దుర్వాసన భరించలేక అధికారులు ముక్కులు మూసుకుని కొంతమంది వాంతులు చేసుకున్నారు. అంటే అవి ఏ స్థితిలో ఉన్నాయో అర్థంచేసుకోవచ్చు. ఇదే కాదు ఇటీవల నిర్వహించిన తనిఖీలలో అనేక ఫేమస్ హోటళ్లలో నెలల తరబడి నిల్వ ఉంచిన చికెన్, మటన్ ఇతర మాంసాహార ఉత్పత్తులు ఉండటాన్ని గుర్తించి హెచ్-ఫాస్ట్ సిబ్బంది ఆశ్చర్యపోయారు.
అత్యంత అపరిశుభ్రతతో : ఇటీవలి కాలంలో అనేక హోటళ్లలో సోదాలు జరిపినప్పుడు అక్కడున్న అపరిశుభ్ర వాతావరణం చూసి పోలీసులు షాక్ అయ్యారు. కడగని పాత్రల్లో వంటలు చేస్తుండటం, వంటగదుల్లో ఈగలు, బొద్దింకలు, బల్లులు ఎలా పడితే అలా తిరుగుతుండటం, వంటచేసే సిబ్బంది కనీస వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటించకుండా ఆహార పదార్థాల్లో ఎలా పడితే అలా చేతులు పెడుతుండటం వంటివి ఇందుకు కారణమని సోదాల్లో పాల్గొన్న హెచ్-ఫాస్ట్ సిబ్బంది పేర్కొన్నారు.
కల్తీ ఆహార పదార్థాలు తినడం వల్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు తప్పకుండా సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రసాయనాలతో తయారైన పనీర్ వంటివి లివర్, కిడ్నీలపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. జీర్ణకోశ వ్యాధులతోపాటు క్యాన్సర్ ముప్పు పెరగడానికి కూడా ఇవి కారణమవుతాయని నిపుణులు హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు.
