ప్రొద్దుటూరులో కల్తీ దందా గుట్టురట్టు - రూ.1.42 కోట్ల సరకు సీజ్
Food Adulteration in Proddatur: కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో పాత ధనియాలకు రసాయనాలు కలిపి నిగనిగలాడేలా చేస్తున్న ముఠా గుట్టును విజిలెన్స్ అధికారులు రట్టు చేశారు. ఏకంగా రూ.1.42 కోట్ల సరకును సీజ్ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 1:27 PM IST
Food Adulteration in Proddatur : ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటమాడుతున్న కల్తీరాయుళ్ల గుట్టు రట్టయింది. పాతబడిపోయిన సరకుకు రసాయనాలు దట్టించి, కొత్తవాటిలా నిగనిగలాడేలా చేసి మార్కెట్లోకి వదులుతున్న భారీ కుంభకోణం వెలుగుచూసింది. కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో విజిలెన్స్, ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆకస్మిక దాడుల్లో ఈ కల్తీ దందా బట్టబయలైంది. ఏకంగా రూ.1.42 కోట్ల విలువైన రసాయనాలతో కూడిన సరకును అధికారులు సీజ్ చేశారు.
ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలోని మండి బజార్ వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు కేంద్ర బిందువు. ఇక్కడ 'జ్యోతి' పేరుతో ఓ కంపెనీ కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది. దేశీయ మార్కెట్లో విక్రయించే ధనియాల నాణ్యతను పెంచేందుకు ఈ కంపెనీలో భారీగా రసాయనాలు వాడుతున్నారన్న పక్కా సమాచారం విజిలెన్స్ అధికారులకు అందింది. దీంతో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులతో కలిసి ఆ కంపెనీపై ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. అక్కడ జరుగుతున్న తంతు చూసి అధికారులు విస్తుపోయారు. పాతబడిపోయి, రంగు మారిన ధనియాలకు మెరుపు తెచ్చేందుకు హానికరమైన 'సోడియం మెటా బై-సల్ఫేట్' అనే రసాయనాన్ని కలుపుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీనివల్ల పాత ధనియాలు కొత్తవాటిలా, నాణ్యమైనవిగా కనిపిస్తాయని నిర్ధారించారు.
భారీగా పట్టుబడిన సరకు వివరాలు ఇవే : ఈ దాడుల్లో విజిలెన్స్ అధికారులు కళ్లు చెదిరే స్థాయిలో కల్తీ సరకును గుర్తించారు. వివిధ రకాల సరకులకు సంబంధించిన నమూనాలను సేకరించి, గోదాముల్లో ఉన్న భారీ సరకును సీజ్ చేశారు. అధికారులు సీజ్ చేసిన సరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
- రూ.17.28 లక్షల విలువైన 17,640 కిలోల రసాయనాలతో శుద్ధి చేసిన ధనియాలు.
- రూ.3.39 లక్షల విలువైన 3,650 కిలోల రసాయనాలు కలపని సాధారణ ధనియాలు.
- రూ.73.81 లక్షల విలువైన 76,100 కిలోల ఒకటో రకం శనగపప్పు.
- రూ.12.58 లక్షల విలువైన 31,470 కిలోల రెండో రకం వేయించిన శనగపప్పు.
- రూ.32.86 లక్షల విలువైన 62 వేల కిలోల శనగ గింజలు.
- రూ.2.27 లక్షల విలువైన 2,680 కిలోల శనగపప్పు.
ల్యాబ్కు నమూనాలు : పట్టుబడిన మొత్తం సరకు బరువు సుమారు 1,93,540 కిలోలు ఉంటుందని, దీని బహిరంగ మార్కెట్ విలువ రూ.1.42 కోట్లుగా ఉంటుందని విజిలెన్స్ అధికారులు వెల్లడించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ధనియాలు, వేయించిన శనగపప్పు నమూనాలను తదుపరి పరీక్షల నిమిత్తం ఫుడ్ సేఫ్టీ ల్యాబొరేటరీకి పంపించారు. లాభాపేక్షతో ప్రజల ఆరోగ్యాలను పణంగా పెడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరించారు.
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