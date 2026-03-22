రుచి, వాసనలో తేడా కన్పిస్తే అనుమానించండి - గ్రేటర్ పరిధిలో కల్తీ ఆహారమే ప్రధాన సమస్య
భాగ్యనగరంలో ప్రధాన సమస్యగా మారుతున్న ఆహార కల్తీ - ఇటీవల భారీఎత్తున కల్తీ ఆహార పదార్థాలను సీజ్ చేసిన అధికారులు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలంటున్న నిపుణులు
Published : March 22, 2026 at 10:33 AM IST
Food Safety In Hyderabad : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఆహార కల్తీ ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ఈ సమస్య ప్రజారోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఆహార కల్తీల పట్ల ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ఆరోగ్యం గుల్లవుతుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వాంతులు, విరేచనాలు, డయేరియా, టైఫాయిడ్, కడుపునొప్పి, హెపటైటీస్ - ఓ లాంటి వ్యాధులు వెంటనే చుట్టుముట్టడంతో పాటు దీర్ఘకాలంలో అన్నవాహిక, పెద్దపేగు, పొట్ట తదితర క్యాన్సర్లు దాడి చేస్తాయని అంటున్నారు. ఈ నెలలోనే జియాగూడ, మంగళహాట్, అంబర్పేట్ ప్రాంతాల్లో భారీఎత్తున కల్తీ ఆహార పదార్థాలను గుర్తించారు. కల్తీ ఆహారాన్ని ఎలా గుర్తించాలి? ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే అంశాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎక్కడెక్కడ ఎలా? :
- నగరంలోని జియాగూడలో కుళ్లిపోయిన కూరగాయలు, ఇతర పదార్థాలతో ఏకంగా ఓ ఫ్యాక్టరీలో కల్తీ పచ్చళ్లను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ విషయం పోలీసులకు తెలియడంతో తనిఖీలు నిర్వహించారు. దీంతో 78 డ్రమ్ముల కల్తీ పచ్చళ్లను సీజ్ చేశారు.
- ఇదే తరహాలో నగరంలోని మంగళహాట్లో కుళ్లిన మటన్, హలీం, కల్తీ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్టు, కెమికల్ పెరుగు గుర్తించారు. వీటిని విక్రయిస్తున్న వారిపైన చర్యలు తీసుకున్నారు.
- నగంలో అనేక చోట్ల పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించగా ఓ చోట ఏకంగా 3 వేల కేజీల కల్తీ పనీరు, కల్తీ పాలను గుర్తించారు. మరో చోట 610 కేజీల కుళ్లిపోయిన చికెన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ పదార్థాలన్నీ రోడ్డు పక్కన రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, బార్అండ్ రెస్టారెంట్ల సరఫరాకు సిద్ధంగా ఉంచినవే కావడం గమనార్హం.
ప్రతి ఏటా 10 వేల డయేరియా కేసులు : నగరంలో ప్రతి సంవత్సరం 10 వేల వరకు డయేరియా కేసులు నమోదు అవుతుంటాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో అధిక శాతం కల్తీ ఆహారం వల్లే కలిగినవే అని తెలుస్తోంది. ఇలాంటి ఆహారం తినడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం సంభవించే పరిస్థితి ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
"సాధారణంగా స్నేహితులతో కలిసి బయటకు వెళతాం. ఆయా సందర్భాల్లో బయటే ఆహార పదార్థాలు తింటాం. అయితే అవి తిన్న తర్వాత 24 నుంచి 48 గంటల్లోపు లక్షణాలు బయటపడతాయి. పొట్టలో వికారం, కడుపునొప్పి, వాంతులు, జ్వరం, అతిసారం, కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించడం వంటి అనేక లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఆహార కల్తీగా అనుమానించి వైద్యులను సంప్రదించాలి." - శ్రీనివాస్, ప్రభుత్వ వైద్యులు
వైద్యులను సంప్రదించాలి : కల్తీ ఆహారంలో ఈ-కొలి, ఇతర ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. కల్తీ ఆహారం తీసుకున్న నాలుగైదు రోజులకు తీవ్రమైన జ్వరం, కడుపులో నొప్పి, వాంతులు ఉంటే టైఫాయిడ్గా అనుమానించి వైద్యులను సంప్రదించి రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. వ్యాధులను నిర్ధారించి సరైన చికిత్స చేయించుకోవాలి.
ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు రుచి, వాసనలో తేడా ఉంటే వెంటనే తినడం నిలుపుదల చేయాలి. కల్తీ జరిగినట్లు అనుమానం వస్తే వెంటనే గ్రేటర్ మున్సిపల్ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి. లేదా ఫుడ్ కంట్రోల్ అథారిటీ 1800-11-2100 కాల్ సెంటర్కు ఫిర్యాదు చేయాలి.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి :
- ప్యాకింగ్ లేకుండా విక్రయించే ఆహార పదార్థాల విషయంలో తాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్యాకెట్పై ఫుడ్కంట్రోల్ అథారిటీ నంబరు చూసుకోవాలి.
- తక్కువ ధరకు వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఎక్కక పడితే అక్కడ కొనవద్దు.
- డబ్బాల్లో తెచ్చి పోసే పాలు, ప్యాకింగ్ లేని పనీరు, నెయ్యితో జాగ్రత్తలు అవసరం.
- అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్టులో కుళ్లినవి, రంగులను ఉపయోగిస్తున్నారు.
- ప్లాస్టిక్ కవర్లల్లో ఎలాంటి లేబుళ్లు లేని వాటిని కొనడం శ్రేయస్కరం కాదు.
- ఇంట్లో వండిన ఆహారంలోని వాసన, రుచిలో తేడా కన్పిస్తే వంట పదార్థాల్లో కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించాలి.
- చెడిపోయిన ఆహార పదార్థాలను చెక్ చేసుకొని దూరంగా పెట్టాలి.
