ఆ ఆహారం అంతా కల్తీ - తింటే ఆనారోగ్యం కొనితెచ్చుకున్నట్టే
యథేచ్ఛగా నిల్వ, కాలం చెల్లిన ఆహారం విక్రయాలు - అంతంతమాత్రంగానే తనిఖీలు
Food Adulteration Control Department Officials Conduct Inspections in Anakapalle : ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో అందరూ బిజీ అయిపోయారు. ఇంట్లో వండుకునే సమయం లేక, కొందరికి ఓపిక లేక, ఆహార పదార్థాలను బయట కొనుగోలు చేసి తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇదే కొందరు వ్యాపారులకు వరంగా మారింది. ఇష్టమొచ్చినట్లు కల్తీ చేసి వ్యాపారం సాగిస్తున్నారు. రోజుల తరబడి దుకాణాల్లో నిల్వ ఉన్నా వాటిని బయట పారేయకుండా వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే రంగులు, టేస్టింగ్ సాల్ట్ ఇష్టారాజ్యంగా వాడేస్తున్నారు. దీంతో చాలా మంది ఆహార పదార్థాలు తిని అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు.
అనకాపల్లి, ఎలమంచిలి, నర్సీపట్నం మున్సిపాలిటీలతోపాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల పరిధిలో కలిపి మొత్తం 1500పైగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లున్నాయి. కానీ జిల్లాలో 350 హోటళ్లకు మాత్రమే అనుమతులు ఉన్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. సగానికి పైగా దుకాణాలకు అనుమతులు లేకపోయినా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు. జిల్లా పరిధిలోని జాతీయ రహదారి పొడవునా రాత్రింబవళ్లు దాబాలు నిర్వహిస్తున్నారు. రిఫ్రిజిరేటర్లలో నిల్వ ఉంచి మరీ అమ్మకాలు చేస్తున్నారు.
- అనకాపల్లి పట్టణం రింగురోడ్డులోని ఓ సూపర్ మార్కెట్లో ఇటీవల ఆహార కల్తీ నియంత్రణ శాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. సోయా మిల్క్, లస్సీ, చాక్లెట్లు, ఇన్స్టంట్ న్యూడిల్స్, వంటనూనె ప్యాకెట్లు కాలం చెల్లినవి విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించి కేసు నమోదు చేశారు.
- అనకాపల్లి పట్టణం నూకాలమ్మ ఆలయం సమీపంలో క్యాటరింగ్ చేసే దుకాణంలో తనిఖీలు చేశారు. కల్తీ అయిన నెయ్యి వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేశారు.
అవగాహన సదస్సులేవీ? : కల్తీ సరకుల కొనుగోలు, నాసిరకం ఆహారం తినడం వల్ల ఎదురయ్యే అనారోగ్య సమస్యలపై ప్రజలకు ఆహార భద్రతా అధికారులు అవగాహన కల్పించాలి. ఎక్కడైనా నిల్వ, కాలం- చెల్లిన పదార్థాలు అమ్మినా ఫిర్యాదు చేయడం ఎలానో వివరించాలి. ఈ ఏడాది జిల్లాలో ఇప్పటివరకు అవగాహన కార్యక్రమాలు జరగకపోవడం గమనార్హం. అధికారులు తనిఖీలు చేయకపోవడానికి కారణం కొందరు వ్యాపారుల నుంచి రెండు, మూడు నెలలకోసారి మామూళ్లు అందుతుండటమే. ఒక్కో దుకాణం నుంచి రూ. 1000 నుంచి రూ. 2 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
తనిఖీలు మొక్కుబడిగానే : జిల్లాలో అధికారుల తనిఖీలు మొక్కుబడిగా మారాయి. హడావుడిగా నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలకు పంపిస్తూ చేతులు దులుపుకొంటున్నారు. ఒక్కో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి ప్రతి నెలా హోటళ్లు, దుకాణాలు, దాబాల్లో తనిఖీలు చేసి 10వరకు నమూనాలను నాణ్యతా పరీక్షలకు పంపించాలి. కానీ ఇలా ఎక్కడా చేయడం లేదు. కార్యాలయాలకే పరిమితం అవుతున్నారు. ఫిర్యాదులు అందితే అడపాదడపా తనిఖీలు చేసి కేసులు కడుతున్నారు. పది నెలల్లో 300 వరకు నమూనాలు పరీక్షలకు పంపించారు. ఇందులో 15 దాంట్లో నాణ్యత లోపం ఉన్నట్లు గుర్తించి కేసులు పెట్టారు.
తరచూ తనిఖీలు చేస్తున్నాం : జిల్లాలో తరచూ తనిఖీలు చేస్తున్నామని అనకాపల్లి జిల్లా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ సతీష్ తెలుపుతున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం నమూనాలు సేకరించి నిర్ధారణ పరీక్షలకు పంపిస్తున్నట్లు వివరిస్తున్నరు. నిబంధనలు పాటించని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, దాబాలపై కేసులు పెడుతున్నామన్నారు. అవగాహన కార్యక్రమాలు సైతం నిర్వహిస్తున్నామని ఆయన వివరించారు.
