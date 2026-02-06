ETV Bharat / state

మన శరీరంలోని అవయవాలు వెరీ కాస్ట్​​లీ గురూ! - దేని విలువ ఎంతో తెలుసా?

అవయవాలు పాడైతే మార్పిడికి అయ్యే ఖర్చు రూ.లక్షల్లో - సదా అప్రమత్తతే కీలకం అంటున్న వైద్య నిపుణులు - రోజూ 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు నడక అవసరమంటూ సూచనలు

Suggestions for Organ Functioning Healthily
Suggestions for Organ Functioning Healthily (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
Suggestions for Organ Functioning Healthily : అనారోగ్యం పాలయ్యే వరకు ఆరోగ్యం విలువ తెలియదంటారు. ముఖ్యంగా మారుతున్న ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మీ 'విలువ' అంటే మీరు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారనేదే లెక్క. శరీరంలో ప్రతి అవయవం ముఖ్యమే. అవి బాగా పని చేయాలంటే ఇప్పుడున్న జీవనశైలి కూడా ప్రధానం. అదే అవయవాలు పాడైతే మార్పిడి చేసినా దానిని కాపాడుకోవడం కష్టం. శరీరానికి ఉండే సహజ నిరోధక శక్తి వల్ల కొత్త అవయనం శరీరంలో ఇమడలేదు. ఇందుకు ఇమ్యూన్​ సప్రస్​ మందులు తీసుకోవాలి. దాని ఫలితంగా రకరకాల ఇన్​ఫెక్షన్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పటికే జీవన్​దాన్​ వద్ద అవయవాల కోసం 4,256 మంది రిజిస్టర్​ చేసుకొని ఎదురు చూస్తున్నారు.

వైద్య నిపుణుల సూచనలు ఇవి :

  • శరీరంలోని అన్ని అవయవాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సమతుల ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, తగినంత నిద్ర, జీవనశైలిలో మార్పులు చాలా ముఖ్యం.
  • రోజు వారి ఆహారంలో పండ్లు, కూరగాయలు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • జంక్​ ఫుడ్స్​, డీప్​ ఫ్రై పదార్థాలకు వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉండాలి.
  • ఉప్పు, చక్కెర చాలా మితంగా వినియోగించాలి.
  • చిరుధ్యానాలు, గుడ్లు, చికెన్​, చేపలు, అన్ని రకాల ఆకుకూరలు తీసుకోవాలి.
  • ధూమపానం, మద్యపానం, ఇతర మత్తు పదార్థాలకు పూర్తి దూరం అవసరం.
  • రోజు 7-8 గంటల పాటు నాణ్యమైన నిద్ర అవసరం.
  • ఒత్తిడిని జయించేందుకు మంచి వ్యాపకాలు అవసరం.
  • రోజూ 30-40 నిమిషాల పాటు నడక, సైక్లింగ్​, యోగా, ఈత లాంటి వ్యాయామం చేయాలి. ఇది గుండె, కండరాలు, కీలు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

అవయవాల మార్పిడికి కార్పొరేట్​ ఆసుపత్రుల్లో అయ్యే వ్యయం

(అన్ని ఖర్చులు కలుపుకొని సుమారుగా) రూ. లక్షల్లో

కిడ్నీ 10-15
కాలేయం (బ్రెయిన్​డెడ్​ దాత ) 40-50
కాలేయం (లైవ్​ డోనర్​) 50-60
గుండె 60-70
ఊపిరితిత్తులు 60-70
గుండె కవాటాలు 15-20

ఈ సమస్యలను ఈజీగా తీసుకోకండి! : అంతా బాగానే ఉందని మనం అనుకుంటాము. కానీ ఒక్కసారిగా ఒళ్లు నొప్పులు వస్తుంటాయి. అలాంటి సమయాల్లో 'ముందు రోజు నేను ఫలానా పని చేశా. ఒకవైపే పడుకున్న' లాంటి కారణాలు వెతుక్కుంటాం. కానీ శరీరంలో పొటాషియం లెవల్స్​ తగ్గినప్పుడు ఇలా జరుగుతుందట. అలాంటప్పుడు అరటి పండు, పాల కూర, బీట్ ​రూట్​, కొబ్బరి నీళ్లను తరచూ ఆహారంలో చేర్చుకోండి. వెంటనే సమస్య తగ్గుతుంది.

  • ఇక పొట్ట దగ్గర కొవ్వు అంటారా? అసలు త్వరగా తగ్గే ప్రసక్తే లేదు. వంటలో నూనెను ఎంత తగ్గించినా, ఎంత నడిచినా కూడా ప్రయోజనమే కనిపించదు. ఇలా కారణాలు ఏదైనా కావొచ్చు శరీరంలో ఈస్ట్రోజన్​ స్థాయులు పెరిగినా పొట్ట పెరుగుతుందట. క్యాబేజీ, బ్రకొలీ వంటి కూరగాయలతో పాటు పాలకూర, మెంతికూర, క్యారెట్​ వంటి వాటికి ఆహారంలో చోటివ్వండి. సమస్య అదుపులోకి వచ్చేలా చేస్తాయి.
  • కండరాల వద్ద పట్టేసినట్లు అనిపించడం, నొప్పులు పలకరిస్తున్నాయా? అయితే మెగ్నీషియం తగ్గి ఉండొచ్చు. చేతులు, కాళ్లు తిమ్మిర్లు ఎక్కుతుంటే విటమిన్​ బి-12 తగ్గి ఉండొచ్చు. గుడ్లు, పాలను తీసుకుంటున్నారా అన్నది గమనించుకుంటే సరి.
  • అంతేకాదు చర్మం పొడిబారుతోంది, నిగారింపూ తగ్గుతోంది అనిపిస్తే ఏం చేస్తారు? సబ్బులు, క్రీములు మార్చేస్తామంటారా? ఐరన్​ తగ్గిందేమో గమనించుకోమంటారు నిపుణులు.
  • అయితే అనుకోని పరిస్థితుల్లో అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతున్నామని అనుకుంటాం. కానీ ముందు నుంచీ శరీరం మనకు కొన్ని సూచనలు ఇస్తూనే ఉంటుంది. మనమే వాటికి ఏదో ఒక సమాధానం వెతుక్కుంటూ నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటాం. అలా కాకుండా వాటిని గమనించుకుంటూ, కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకొని చూడండి. ఆరోగ్యం మీ సొంతమవడం ఖాయం.

