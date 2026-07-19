గుంటూరుకు అత్యాధునిక రూపు - 8 ప్రధాన రహదారుల విస్తరణ, థీమ్ పార్కులు, ఈ-చార్జింగ్ స్టేషన్లపై దృష్టి
అభివృద్ధి పనులకు వేగం - అత్యాధునిక ప్రమాణాలతో గుంటూరు నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 2:48 PM IST
Plans For The Development Of Guntur City : గుంటూరు నగరాన్ని అత్యాధునిక ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేసేందుకు సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నట్లు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, కమ్యూనికేషన్ల శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ వెల్లడించారు. శనివారం గుంటూరు కలెక్టరేట్లో జిల్లా అధికారులతో కలిసి నగర అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యేలు నసీర్, గళ్లా మాధవి, బూర్ల రామాంజనేయులు పలు సూచనలు చేశారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన మంత్రి, నగరంలో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
రహదారుల విస్తరణకు సహకారం అవసరం : నగరంలో ఎనిమిది ప్రధాన రహదారులను ఆర్డీపీ (రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్) ప్రకారం విస్తరించి ఆధునికీకరించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. అయితే కొంతమంది భూ యజమానులు సహకరించకపోవడంతో కొన్ని చోట్ల పనులు నిలిచిపోతున్నాయని చెప్పారు. ప్రజలు సహకరిస్తే రహదారుల విస్తరణను వేగంగా పూర్తి చేస్తామని పేర్కొన్నారు. శంకర్విలాస్ పైవంతెన నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న సమస్యలను త్వరలో పరిష్కరిస్తామని, శ్యామలానగర్ రైల్వే గేటు వద్ద ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి అవసరమైన భూసేకరణ ప్రక్రియను కూడా త్వరలో ప్రారంభిస్తామని వెల్లడించారు. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు ఫేజ్–3 పనుల్లో డ్రెయిన్లు, వీధి దీపాల ఏర్పాటుకు అదనంగా రూ.12 కోట్ల అవసరం ఉందని, ఆ వ్యయాన్ని సీఆర్డీఏ లేదా జీఎంసీ భరించాలన్న అంశంపై త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు.
శుభ్రత, ప్రజా సౌకర్యాలపై ప్రత్యేక దృష్టి : నగర పరిశుభ్రతను మెరుగుపర్చేందుకు చెత్తను ఎక్కడపడితే అక్కడ వేస్తే జరిమానా విధించేలా ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను అమల్లోకి తీసుకురానున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. పర్యావరణ హిత రవాణాను ప్రోత్సహించేందుకు నగరంలోని 10 ప్రాంతాల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. థీమ్ పార్కుల అభివృద్ధితో పాటు ప్రజలకు మరిన్ని వినోద, విశ్రాంతి వసతులు కల్పించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నామని చెప్పారు.
పీవీకే నాయుడు కూరగాయల మార్కెట్ను పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు పిలిచిన టెండర్లకు స్పందన రాలేదని, ఎన్టీఆర్ మానస సరోవరం అభివృద్ధి పనులకూ పరిమిత సంఖ్యలోనే టెండర్లు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధి పనుల్లో పాల్గొనాలనుకునే వారెవరికైనా, ఏ రాజకీయ పార్టీకి చెందిన వారైనా స్వాగతమేనని స్పష్టం చేశారు. అలాగే స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ నుంచి రూ.10 కోట్ల నిధులతో నగరంలో 35 ప్రజా మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి ఇప్పటికే టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో కలెక్టర్, జీఎంసీ ప్రత్యేకాధికారి సాయికాంత్ వర్మ, కమిషనర్ మయూర్ అశోక్, జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీవాస్తవతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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