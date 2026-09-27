సీసీటీఎన్ఎస్తో పోలీసింగ్లో సాంకేతిక విప్లవం - మీటనొక్కితే నేరచరిత్ర!
పోలీసింగ్ వ్యవస్థను మరింత సమర్థంగా మార్చేందుకు చేపట్టిన క్రైం అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ సిస్టం (సీసీటీఎన్ఎస్) కీలకంగా మారుతోంది. అయితే వివిధ కారణాలతో ఇది పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రాలేదు.
Published : September 27, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 8:42 PM IST
Interconnection Of All Stations Across The Country : దేశవ్యాప్తంగా శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో పోలీసింగ్ వ్యవస్థను మరింత సమర్థంగా మార్చేందుకు చేపట్టిన క్రైం అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ సిస్టం (సీసీటీఎన్ఎస్) కీలకంగా మారుతోంది. నేరాలు, నేరస్థులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడం, దర్యాప్తును వేగవంతం చేయడం, పోలీస్స్టేషన్ల మధ్య సమాచార మార్పిడిని సులభతరం చేయడం ఈ వ్యవస్థ ప్రధాన లక్ష్యం.
15 ఏళ్ల క్రితమే అంకురార్పణ
సీసీటీఎన్ఎస్ వ్యవస్థకు సుమారు 15 ఏళ్ల క్రితమే శ్రీకారం చుట్టారు. అయితే వివిధ కారణాలతో ఇది పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రాలేదు. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడంతోపాటు రాష్ట్రంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తుండటంతో వ్యవస్థ తుదిదశకు చేరుకున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించడం వల్ల దీని సామర్థ్యం మరింత పెరుగుతోంది.
17 వేలకుపైగా పోలీస్స్టేషన్ల అనుసంధానం
దేశవ్యాప్తంగా 17 వేలకుపైగా పోలీస్స్టేషన్లను ఒకే నెట్వర్క్ కిందకు తీసుకురావడం సీసీటీఎన్ఎస్ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఒక ప్రాంతంలో నమోదైన కేసు వివరాలు అవసరమైనప్పుడు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల పోలీసులకు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి. కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను జోడించి వ్యవస్థను మరింత ఆధునీకరించేందుకు సీసీటీఎన్ఎస్-2ను రూపొందిస్తున్నారు.
నేరస్థుల వివరాలు క్షణాల్లో
దేశవ్యాప్తంగా నేరస్థులకు సంబంధించిన వేలిముద్రలు, పేర్లు, ఫొటోలు, ఇతర వివరాలను డేటాబేస్లో పొందుపరుస్తారు. అనుమానితుడు లేదా నిందితుడి వేలిముద్రలు, పేరు, ఆధార్ నంబర్, ఫొటో వంటి వివరాలను సీసీటీఎన్ఎస్లో నమోదు చేస్తే, దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో అతడిపై నమోదైన కేసుల వివరాలను వేగంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో నేరస్థుల గత చరిత్రను పరిశీలించడం దర్యాప్తు అధికారులకు సులభమవుతుంది.
అదృశ్యమైన వారి గుర్తింపులోనూ ఉపయోగం
కనిపించకుండాపోయిన వ్యక్తుల పేరు, ఫొటో, ఇతర వివరాలను నెట్వర్క్లో నమోదు చేస్తే గుర్తుతెలియని మృతదేహాల వివరాలతో వాటిని పోల్చే అవకాశం ఉంటుంది. సంబంధిత వ్యక్తి ఎక్కడైనా పోలీసులకు గుర్తిస్తే సమాచారం ఫిర్యాదు నమోదైన పోలీస్స్టేషన్కు చేరేలా వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుంది. చోరీకి గురైన వాహనాలను గుర్తించడంలోనూ ఇదే విధానం కీలకంగా మారనుంది.
దర్యాప్తు మరింత వేగంగా
నేరం జరిగిన ప్రదేశం నుంచే దర్యాప్తు అధికారి ఫొటోలు, వీడియోలు, సాక్షుల వివరాలు వంటి సమాచారాన్ని నేరుగా సీసీటీఎన్ఎస్లో అప్లోడ్ చేయవచ్చు. దర్యాప్తులో ప్రతి దశను ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షించి అవసరమైన సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వగలరు. దీంతో కేసుల పురోగతిపై నిరంతర పర్యవేక్షణ సాధ్యమవుతుంది.
ఫోరెన్సిక్ వ్యవస్థతో అనుసంధానం
సీసీటీఎన్ఎస్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబొరేటరీలతోనూ అనుసంధానమై ఉండటం మరో ముఖ్యమైన అంశం. నేరస్థలంలో లభించిన శాస్త్రీయ ఆధారాలు, ఫోరెన్సిక్ నివేదికలు, దర్యాప్తు వివరాలను సమన్వయం చేయడం ద్వారా కేసుల విచారణ మరింత పటిష్ఠంగా సాగే అవకాశం ఉంటుంది.
పోలీసులకు తగ్గనున్న పనిభారం
కేసు నమోదు నుంచి దర్యాప్తు, ఆధారాల సేకరణ, కేసు పురోగతి, న్యాయవిచారణ వరకు సమాచారాన్ని డిజిటల్ రూపంలో నిర్వహించడంతో పోలీసు సిబ్బందిపై పని భారం తగ్గే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా అవసరమైన సమాచారాన్ని పోలీసు అధికారులు తమ ఫోన్లలోనే చూసుకునే వీలు ఉంటుంది. ఏఐ, ఆధునిక సాంకేతికతల వినియోగంతో సీసీటీఎన్ఎస్-2 అమల్లోకి వస్తే దేశవ్యాప్తంగా పోలీసింగ్ వ్యవస్థ మరింత వేగవంతం, సమన్వయంతో కూడినదిగా మారే అవకాశం ఉంది.
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