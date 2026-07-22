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ఐరోపాలో ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం - సౌజన్య - శ్రీనివాస్ దంపతుల అరెస్టు

నిరుద్యోగుల నుంచి భారీ ఎత్తున డబ్బులు వసూలు - ఎటువంటి కొలువులు చూపకుండా మోసం - ఆ సొమ్ముతో రియల్‌ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడి

Flying Borders Fraud Soujanya Srinivas Arrest
Flying Borders Fraud Soujanya Srinivas Arrest (eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:28 AM IST

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Flying Borders Fraud Soujanya Srinivas Arrest : ఐరోపా దేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరుతో పెద్ద ఎత్తున నిరుద్యోగుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసిన ఫ్లయింగ్‌ బోర్డర్స్‌ నిర్వాహకులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దాదాపు 750 మంది నుంచి రూ. 11.46 కోట్ల మేర డబ్బు తీసుకుని ఎటువంటి కొలువులు చూపించకుండా మోసం చేసిన వ్యవహారంపై నగరంలోని మాచవరం, సైబర్‌ క్రైమ్, సింగ్‌నగర్‌ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు అయ్యాయి.

రియల్‌ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడి: గత కొన్ని రోజులుగా సంస్థ నిర్వాహకులు సౌజన్య, శ్రీనివాస్‌ దంపతులు పరారీలో ఉన్నారు. వీరిని వలపన్ని హైదరాబాద్‌లో విజయవాడ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బుధవారం కోర్టులో హాజరుపరిచే అవకాశం ఉంది. ఎన్నో ఆశలు కల్పించి నిరుద్యోగుల నుంచి వసూలు చేసిన సొమ్మును నిర్వాహకులు రియల్‌ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టారు. దంపతులు ఇద్దరూ తమ పేర్లతో భూములు కొనుగోలు చేశారు. 2024 నుంచి 2026 వరకు రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే వీటిని కొన్నారు. ఓ రియల్‌ ఎస్టేట్‌కు చెందిన వెంచర్‌లో కంకిపాడులో 183.36 చ.గ, 238.99 చ.గ విస్తీర్ణం గల ప్లాట్లను శ్రీనివాస్‌ పేరున రిజిస్టర్‌ అయినట్లు గుర్తించారు. సౌజన్య పేరిట కంకిపాడులోని లేఅవుట్‌లో 281.13 చ.గ ప్లాట్‌ కొన్నారు. అన్ని ప్లాట్ల లావాదేవీల విలువ రూ. 1.42 కోట్లుగా తేలింది. ఇంకా ఎక్కడెక్కడ కొనుగోలు చేశారన్న దానిపై పరిశీలిస్తున్నారు. సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల నుంచి వివరాలు తీసుకుంటున్నారు.

దంపతులు ఇద్దరూ డైరెక్టర్లుగా: ఫ్లయింగ్‌ బోర్డర్స్‌ కన్సెల్టెన్సీతో తనకు సంబంధం లేదని పోలీసుల విచారణలో శ్రీనివాస్‌ తప్పించుకోజూశాడు. దానిని కేవలం తన భార్య మాత్రమే పర్యవేక్షిస్తుందని నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే జీఎస్టీ పత్రాలను బయటకు తీస్తే అసలు విషయం బయట పడింది. దంపతులు ఇద్దరూ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నట్లు తేలింది. గత ఏడాది సెప్టెంబరు, 25న నమోదు చేయించారు. ఇటీవల విజయవాడలోని సంస్థ కార్యాలయంలో పోలీసులు సోదాలు చేసి ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఇతర డిజిటల్‌ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీంతో వీరి నెట్‌వర్క్‌ స్తంభించింది. అయినా నిరుద్యోగులను నమ్మించేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించారు. తమ నెట్‌వర్క్‌ హ్యాక్‌ అయిందని, త్వరలోనే సేవలను పునరుద్ధరిస్తామని సౌజన్య నమ్మించింది. గత ఆరు నెలలుగా వీరు కార్యాలయం అద్దె కూడా చెల్లించడం లేదని తెలిసింది.

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SOUJANYA SRINIVAS ARREST
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