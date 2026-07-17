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విదేశాల్లో కొలువుల పేరిట భారీగా వసూళ్లు - కదులుతున్న "ఫ్లయింగ్‌ బోర్డర్స్‌" డొంక

‘ఫ్లయింగ్‌ బోర్డర్స్‌’ నిర్వాహకురాలి అరెస్టుకు రంగం సిద్ధం - విజయవాడతో పాటు హైదరాబాద్‌లోనూ శాఖలు - నిరుద్యోగుల నుంచి భారీగా సొమ్ము వసూలు చేసినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు

Flying Borders Agency scam
Flying Borders Agency scam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 10:49 AM IST

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Flying Borders Agency scam : ఫ్లయింగ్ బోర్డర్స్ ఏజెన్సీ డొంక కదులుతోంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరుతో నిరుద్యోగులను నమ్మించి వారి వద్ద నుంచి పెద్దఎత్తున డబ్బులు వసూలు చేసి మోసం చేసిన వ్యవహారంలో నిర్వాహకురాలు సౌజన్య అరెస్టుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. విచారణకు పిలిచినా రాకుండా ఎగ్గొడుతుంది. అలాగే దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు కోరుతున్న సమాచారాన్ని అందించేందుకూ నిరాకరిస్తోంది. దీంతో కేసు విచారణ పూర్తి కావడం లేదు. అందువల్ల ఆమెను అదుపులోకి తీసుకోవాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. విజయవాడతో పాటు హైదరాబాద్‌లోనూ శాఖలు ఏర్పాటు చేసిందని, నిరుద్యోగుల నుంచి భారీగా సొమ్ము వసూలు చేసినట్లు గుర్తించారు.

నిరుద్యోగులకు ఆశలు కల్పించి: ఐరోపాలోని 5 దేశాల్లోని వివిధ ఉద్యోగాలకు నిరుద్యోగులను ఎంపిక చేసి పంపిస్తానని హామీ ఇవ్వడం ద్వారా సౌజన్య మొదట వారిలో ఆశలు కల్పించింది. స్కిల్డ్‌ విభాగంలోని అభ్యర్థులను రూ.11లక్షల నుంచి రూ.13లక్షలు, సెమీ స్కిల్డ్‌ వారిని రూ.10లక్షల నుంచి రూ.12లక్షలు, అన్‌స్కిల్డ్‌ వారిని రూ.8లక్షల నుంచి రూ.10లక్షల వరకు ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఇంటర్వ్యూ కోసం ఏజెన్సీ వారి నుంచి సగం ముందుగానే డబ్బులు వసూలు చేసింది. ఉద్యోగాలకు ఎంపికైతే మంచి జీతం వస్తుందని నిర్వాహకురాలు ఆశ చూపించింది. ఆమె మాటలను నమ్మిన కొందరూ ఇంట్లో నగలు తాకట్టు పెట్టి, మరికొందరూ అధిక వడ్డీకి డబ్బు తెచ్చి మరీ ఆమెకు సమర్పించుకున్నారు.

మాక్‌ ఇంటర్వ్యూలతో: ఫ్లయింగ్‌ బోర్డర్స్‌ ఏజెన్సీ నిర్వహించిన ఇంటర్వ్యూల పై పోలీసులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డబ్బులు చెల్లించిన వారిలో నమ్మకం కలిగించేందుకు ముందుగా మాక్​ ఇంటర్వ్యూలు సైతం ఈ ఏజెన్సీ నిర్వహించింది. ఇవన్నీ వాయిస్ ఇంటర్వ్యూలే. ఈ ఏజెన్సీ సిబ్బందే చేసినట్లు తేలింది. నిరుద్యోగులను నమ్మించేందుకు ఇలా చేసింది. తర్వాత విదేశీ కంపెనీ ప్రతినిధులు అంటూ ఓ యాప్‌లో వాయిస్‌ ఇంటర్వ్యూలు కూడా చేశారు. ఈ వీడియో ఇంటర్వ్యూలో కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే అవతలి వ్యక్తి కనిపిస్తాడు. తర్వాత దృశ్యం కనిపించదని బాధితులు తెలిపారు.

ఉద్యోగం పోవడంతో పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్య: గుంటూరుకు చెందిన ఓ అభ్యర్థికి వివాహమైంది. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం పోవడంతో భార్య అతడిని వదిలేసి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఎలాగైనా ఉద్యోగం సంపాదించాలన్న కసితో ఫ్లయింగ్‌ బోర్డర్స్‌ సంస్థను సంప్రదించాడు. అక్కడి సిబ్బంది మాటలు నమ్మి, అతను రూ.2 వడ్డీకి అప్పు తీసుకుని రూ.5 లక్షలు చెల్లించాడు. అటు ఉద్యోగం రాలేదు. ఇటు చెల్లించిన డబ్బు వెనక్కి ఇవ్వలేదు.

2 బంగారు గొలుసులు తాకట్టు పెట్టి: గుంటూరు నగరానికి చెందిన ఓ యువకుడు ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేశాడు. అతడు సింగపూర్‌లో కొంతకాలం ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత భారత్‌కు తిరిగి వచ్చాడు. విదేశాల్లో ఉద్యోగం వస్తుందనే ఆశతో ఈ ఏజెన్సీకి వెళ్లాడు. వారి మాటలు నమ్మి కుటుంబ సభ్యులు వద్దని చెబుతున్నా ఏకంగా 2 బంగారు గొలుసులు తాకట్టు పెట్టి మరీ రూ.5లక్షలు చెల్లించాడు. రెండు ఇంటర్వ్యూలకు హాజరైనా ఫలితం కనిపించలేదు. డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వలేదు.


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TAGGED:

ఫ్లయింగ్‌ బోర్డర్స్‌ ఏజెన్సీ
FLYING BORDERS AGENCY SCAM
FLYING BORDERS AGENCY SCAM

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