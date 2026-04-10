విజయవాడ టూ హైదరాబాద్‌కు మరో విమాన సర్వీసు - ప్రారంభించిన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు

ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి హైదరాబాద్ వేదికగా 22 రాకపోకలు- విజయవాడ నుంచి ఉదయం 7.30కు బయలుదేరి హైదరాబాద్​కు 8.40కు ఈ రోజువారీ సర్వీసు చేరుకుంటుంది

Another Flight from Vijayawada International Airport to Hyderabad
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 12:46 PM IST

Another Flight from Vijayawada International Airport to Hyderabad: విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి హైదరాబాద్‌కు మరో విమాన సర్వీసును కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు శ్రీకాకుళం క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 2024లో ప్రారంభమైన ‘ఫ్లై91’ సంస్థ ఉడాన్ పథకం ద్వారా అంచెలంచెలుగా ఎదిగి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో విశేష విమాన సేవలు అందిస్తున్నట్లు కేంద్రమంత్రి కొనియాడారు. ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి హైదరాబాద్ వేదికగా 22 రాకపోకలు నిర్వహించేందుకు ముందుకొచ్చిన ఆ సంస్థ నిర్వాహకులను అభినందించారు.

త్వరలో దుబాయ్, వారణాసి, కొచ్చితోపాటు ఇతర సర్వీసుల రాకపోకలకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, కడప విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించారు. విశాఖపట్నంలోని భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ పనులు జూన్ నాటికి పూర్తి చేసుకుని జులైలో ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రారంభించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు ఆయన వివరించారు.

ఏప్రిల్ 17 నుంచి మరో సర్వీసు: గోవా కేంద్రంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ విమాన సేవలు అందిస్తున్న ఈ సంస్థకు చెందిన సర్వీసును స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్‌ చైర్మన్‌ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్‌తో కలిసి రాష్ట్ర మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ప్రయాణికులకు బోర్డింగ్ పాస్ అందజేసి ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో విజయవాడతో పాటు రాజమండ్రి విమానాశ్రయం నుంచి తొలుత తన సర్వీసులను హైదరాబాద్‌కు ఫ్లై 91 సంస్థ ఆరంభిస్తోంది. విజయవాడ నుంచి ఉదయం 7.30కు బయలుదేరి హైదరాబాద్​కు 8.40కు ఈ రోజువారీ సర్వీసు చేరుకుంటుంది. ఏప్రిల్ 17 నుంచి మరో సర్వీసును కూడా విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్‌కు నడపనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

'ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన గత సంవత్సరం ప్రారంభించిన ఉడాన్​ పథకం ద్వారా విమానయాన శాఖ ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది. మన రాష్ట్రంలో 7 విమానాశ్రయాలు శ్రీకాకుళం నుంచి ఆనంతపురం వరకు ఒకే విధమైన దూరంలో విస్తరించి ఉన్నాయి. మనకు ఎయిర్​ కనెక్టివిటీ, పోర్టు కనెక్టివిటీ ఉంది. అందుకే అతిపెద్ద లాజెస్టిక్స్​ హబ్​గా రాష్ట్రాన్ని తయారు చెయ్యాలని సీఎం చంద్రబాబు చర్యలు చేపడుతున్నారు.' -రామ్మోహన్ నాయుడు,కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి

