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గణేశుడి పూల వ్యర్థాలతో కెమికల్ ఫ్రీ అగర్​బత్తీలు - 24 టన్నులు సేకరణ

హైదరాబాద్​లో ప్రతి ఏడాది గణేశ్​ నిమజ్జనంలో టన్నుల కొద్దీ పూల వ్యర్థాలు పోగవుతున్నాయి. సమస్యను అరికట్టేందుకు ఈ ఏడాది పూలను ప్రత్యేకంగా సేకరించారు. పూల వ్యర్థాలను వినియోగించి అగర్​బత్తీలు, రంగులను తయారు చేస్తున్నారు.

Collecting Flower Waste from Ganesh Immersion
గణేశ్ శోభాయాత్ర (ETV bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2026 at 4:57 PM IST

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Collecting Flower Waste from Ganesh Immersion : గణేశుని నవరాత్రి ఉత్సవాలు పూర్తయ్యాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గణపతి ఉత్సవాలను ప్రజలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించుకున్నారు. మొదటి రోజు నుంచి నిత్యం పూజలు, భజనలతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. ఇదే తరహాలోనే హైదరాబాద్​లోని ఖైరతాబాద్ బడా గణపతి సహా నగరంలోని గణపతిమూర్తుల నిమజ్జనం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రతి ఏడాది స్వామివారికి అలంకరించిన పూల వ్యర్థాలను విగ్రహాలతో సహా నీటిలో నిమజ్జనం చేస్తుంటారు. అయితే ఈ ఏడాది అందుకు భిన్నంగా జరిగింది. పూల వ్యర్థాలను వృథా చేయకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం చొరవ చూపింది. దీంతో గ్రేటర్​లోని మూడు కమిషనరేట్ల పరిధిలోని చెరువుల వద్ద పూలను సేకరించి వాటికి కొత్త రూపాన్ని ఇచ్చింది.

Collecting Flower Waste from Ganesh Immersion
చెరువల నుంచి పూలను సేకరిస్తున్న సిబ్బంది (Eenadu)

పూలను ప్రత్యేకంగా సేకరించి
గణనాథుని నిమజ్జనం తర్వాత ఇనుము, విగ్రహాల ఇతర వ్యర్థాలను గతంలో మాదిరిగానే సేకరించారు. అయితే ఈ సంవత్సరం పూల దండల విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. గణేశుని పూజలలో వినియోగించిన పూలను, మాలలను మున్సిపల్​ సిబ్బంది ప్రత్యేకంగా సేకరించారు. ఓ ప్రైవేటు సంస్థతో కలిసి వాడిపోయిన పూలకు కొత్త రూపాన్ని ఇచ్చారు.

హైదరాబాద్​ నగరంలోని మూడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలో కమిషనర్ల ఆదేశానుసారం ప్రధాన నిమజ్జన కేంద్రాల వద్ద పూల వ్యర్థాలను సేకరించారు. విగ్రహాలను క్రేన్ల సాయంతో ఎక్కించే క్రమంలో ట్రాలీలోని పూలను సిబ్బంది సంచుల్లో నింపారు. ఖైరతాబాద్​ బడా గణేశ్​ నిమజ్జనం పూర్తయ్యాక గజమాల, ఇతర పూల దండలను సిబ్బంది రీసైక్లింగ్ కోసం సేకరించారు.

24 టన్నుల పూల వ్యర్థాల సేకరణ
హుస్సేన్​సాగర్​ పరిసరాల్లోని 45 క్రేన్​ల వద్ద, సరూర్​నగర్, రాజేంద్రనగర్​, ఉప్పల్​ తదితర ప్రాంతాల్లోని గణేశుని నిమజ్జనం కేంద్రాల నుంచి ఐడీఎల్​ చెరువు, బాచుపల్లి బైరుని చెరువు, ప్రగతినగర్​ చెరువుల వద్ద మొత్తం సుమారు 24 టన్నుల పూల వ్యర్థాలను ప్రత్యేకంగా సేకరించారు.

పూల వ్యర్థాలతో అగర్​బత్తీలు
గణపతి నిమజ్జన వ్యర్థాల నుంచి సేకరించిన పూలను ముందుగా నీళ్లతో శుభ్రం చేస్తామని అధికారులు అన్నారు. తర్వాత వాటిని ఎండలో ఆరబెడతామన్నారు. పూల తొడిమెలను, రెక్కలను వేరు చేస్తామని చెప్పారు. తర్వాత ఎండిన పూల రెక్కలను పిండిగా మార్చాలి. దాంతోనే దూపం, అగర్​బత్తీలు, రంగులు తయారవుతాయని అన్నారు. వీటిని తయారు చేసే క్రమంలో రసాయనాలను వినియోగించకుండానే ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.

"గణపతి నిమజ్జన వ్యర్థాల నుంచి సేకరించి పూలను ముందుగా నీళ్లతో శుభ్రం చేస్తాం. తర్వాత వాటిని ఎండలో ఆరబెడతాం. పూల తొడిమెలను, రెక్కలను వేరు చేస్తాం. ఎండిన పూల రెక్కలను పిండిగా మార్చాలి. దాంతోనే దూపం, అగర్​​బత్తీలు, రంగులు తయారవుతాయి. వీటిని తయారు చేసే క్రమంలో రసాయనాలను వినియోగించకుండానే ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తాం." - అధికారులు

సేకరణ ఇలా (టన్నుల్లో)

  • జీహెచ్​ఎంసీ : 11.5
  • సీఎంసీ : 6.0
  • ఎంఎంసీ : 6.5

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గంగమ్మ ఒడికి చేరిన బాలాపూర్‌ గణేశుడు

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