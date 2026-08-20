వరలక్ష్మీ వ్రతం ఎఫెక్ట్ - ఆకాశాన్నంటిన పూల ధరలు
శ్రావణ మాసం వరలక్ష్మీవ్రతం సందర్భంగా పెరిగిన పూల ధరలు - పండుగలు వస్తే చాలు పూల ధరలకు రెక్కలు వస్తున్నాయంటూ ఆవేదన చెందుతున్న సామాన్యులు - వర్షాల కారణంగా డిమాండ్కి తగినంత పూలు లేవంటున్నవ్యాపారులు
Published : August 20, 2026 at 7:03 PM IST
Varalakshmi Vratam Rising Flower Prices : శ్రావణ మాసం వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా పూల మార్కెట్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. వరలక్ష్మీ పూజ కోసం పూలు కొనుగోలు చేసేందుకు హైదరాబాద్ ప్రజలు మార్కెట్లకు క్యూ కడుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మార్కెట్లలో పూల ధరలు అమాంతం పెరిగి, సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ధరలు అధికంగా పెరగడంతో కావాల్సిన పూలు కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నామని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పండుగల సమయాల్లో చాలు పూల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రెండు రోజుల క్రితం ఛామంతి పువ్వుల ధర రూ.70 ఉంటే ఈరోజు రూ.360 చేశారు. ఈ పువ్వుల ధర సామాన్య ప్రజలు తట్టుకొనేలా లేవు - స్థానికుడు
వర్షాల కారణంగా పెరిగిన పూల ధరలు : మొజంజాహీ మార్కెట్లో నిన్న మొన్నటి వరకు సుమారు రూ.70 పలికిన ఛామంతి, గులాబీలు ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.300 నుంచి రూ.350 అమ్ముతున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇక రూ.30 ఉండే కిలో బంతి పూలు ఏకంగా రూ.80 నుంచి 100కు విక్రయిస్తున్నారని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. అయితే పండుగల సమయంలో డిమాండ్కి తగినంత పూలు లేకపోవటం మరోవైపు వరుసగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ధరలు పెరిగాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
వరలక్ష్మీ వ్రతం కారణంగా ఈరోజు గిరాకీ చాలా ఉంది. పండుగ ఉండడం, వర్షాలు కారణంగా పువ్వులు ఎక్కువగా అందుబాటులో లేవు. అందువల్ల రేట్లు అధికంగా ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు ధర తక్కువగానే ఉంటుంది - వ్యాపారులు
అధిక ధరకు సామాన్యుల అవస్థలు : డిమాండ్ భారీగా ఉండటంతో కిలో గులాబీలు, ఛామంతి ధర మార్కెట్లో భారీగానే పలుకుతుండగా, తామర పువ్వుల ధరలు సైతం రెట్టింపయ్యాయి. మార్కెట్లో పూల ధరల తీరు మల్లెలు, జాజులు కిలో సుమారుగా రూ.300 నుంచి రూ.400 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. బంతి పూలు కిలో రూ.80 నుంచి రూ.100 వరకు రకం బట్టి రేటు పలుకుతున్నాయి. తామర, కలువ పువ్వులు ఒక్కోటి రూ.50 నుంచి రూ.70 వరకు రేటు ఉంది. పూజకు పూలు తప్పనిసరి కావడంతో మహిళలు ఎక్కువ నగదు చెల్లించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు బడ్జెట్ సరిపోక అవస్థలు పడుతున్నారు. వరలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా ఇంత ఎక్కువగా పూల రేట్లు ఉంటే సామాన్య ప్రజలు పూజలు చేసుకోలేమంటూ ఆవేదన చెందుతున్నారు.
పండుగలు వచ్చాయంటే పూల ధరలు పెరుగుతాయి. నిన్నటి వరకు జాజి పూలు కిలో రూ.50 నుంచి రూ.100 ఉండేది. ఈరోజు రూ.300 నుంచి రూ.400 వరకు ఉంది. బంతిపూలు నిన్నటి వరకు కిలో రూ.10 నుంచి రూ.20 ఉండేది. ఇపుడు రూ.80 నుంచి రూ.100 వరకు ఉన్నాయి - స్థానికుడు
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