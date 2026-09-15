'కృతయుగం టూ కలియుగం' - తిరుమలలో ఆకట్టుకుంటున్న ఫ్లవర్ షో
తిరుమలలో భారీ పుష్ప ప్రదర్శన భక్తులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఒకటిన్నర ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లవర్ షో ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెలిగిపోతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 6:29 PM IST
Tirumala Flower Exhibition 2026 : తిరుమలలో ఏర్పాటు చేసిన భారీ పుష్ప ప్రదర్శన భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. దాదాపు ఒకటిన్నర ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లవర్ షో ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెలిగిపోతోంది. సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాల వైభవాన్ని కళ్లకు కట్టేలా సిద్ధం చేసిన ఈ ప్రదర్శనను తిలకించేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు.
తిరుమల కల్యాణ వేదిక సమీపంలో ఒకటిన్నర ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో 18 రకాల అరుదైన పుష్పాలు ఏకంగా 72,000ల పూల సమాహారంతో నాలుగు యుగాల చరిత్రను టీటీడీ ఆవిష్కరించింది. మొత్తం 14 విభిన్న ఆధ్యాత్మిక థీమ్స్తో రూపొందించిన ఈ ప్రదర్శనలో శ్రీ వేంకటేశ్వరుని కలియుగావతార సైకత శిల్పం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. పుట్టలో ఉన్న శ్రీనివాసునికి గోమాత పాలివ్వడం, శరభుడి గొడ్డలి దెబ్బకు స్వామి గాయపడిన ఘట్టాలను పూలతో అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు.
ఇక రామాయణ ఘట్టాల విషయానికొస్తే అయోధ్య రాముని దివ్య రూపం, వనవాస రాముని పాదుకలను వేడుకుని రాజ్యపాలన చేసిన భరతుడి భక్తిభావం ఇక్కడ సజీవంగా దర్శనమిస్తున్నాయి. యుద్ధ రంగంలో మేఘనాథుని బాణానికి మూర్ఛిల్లిన లక్ష్మణుడి ప్రాణాలు నిలిపేందుకు సంజీవని పర్వతాన్ని మోసుకొచ్చిన ఆంజనేయుడి రూపం, అనంతరం తేరుకుని ఇంద్రజిత్తును లక్ష్మణుడు సంహరించే వీర ఘట్టం సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
Tirumala Pushpa Pradarshanashala : మరోవైపు మహాభారత ఘట్టాలు రణరంగాన్ని తలపిస్తున్నాయి. హస్తినాపుర సభలో ద్రౌపది వస్త్రాపహరణానికి ప్రతీకారంగా కురుక్షేత్రంలో దుశ్శాసనుడి గుండె చీల్చి వధించిన భీముడు, ఆ రక్తంతో కేశాలు ముడుస్తున్న ద్రౌపది దృశ్యం భక్తులను అబ్బురపరుస్తోంది. కురుక్షేత్రంలో అర్జునుడి గర్వభంగం చేస్తున్న హనుమంతుడు, అతడిని రక్షిస్తున్న పరమాత్ముడు, అలాగే గీతోపదేశం చేస్తూ దర్శనమిచ్చిన శ్రీకృష్ణుడి విశ్వరూపం, శిశుపాల వధ సన్నివేశాలు ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తున్నాయి. వీటికితోడు క్షీరసాగర మథనంలో మందర పర్వతాన్ని వీపుపై మోస్తున్న శ్రీమహావిష్ణువు కూర్మావతార రూపం భక్తులను ఆధ్యాత్మిక పరవశంలో ముంచెత్తుతోంది.
కృతయుగం మొదలు కలియుగం వరకు నాలుగు యుగాల అపురూప ఘట్టాల అవిష్కరం భక్తులకు కనువిందు చేస్తోంది. నాలుగు యుగాల పురాణ ఘట్టాలను 72 వేల పుష్పాలతో ఇంత సజీవంగా ఆవిష్కరించడం నిజంగా కళాకారుల అద్భుత ప్రతిభకు నిదర్శనం. ప్రతి పురాణ ఘట్టాన్ని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో తీర్చిదిద్దడంతో ఈ పుష్ప ప్రదర్శనను తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తూ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుతున్నారు.
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