గోదావరికి పోటెత్తిన వరద - పోలవరం స్పిల్ వే నుంచి రెండు లక్షల క్యూసెక్కులు
తెలంగాణ నుంచి భారీగా వస్తున్న వరద - అప్రమత్తమైన అధికారులు - మరో 15 అడుగులు పెరిగితే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 9:46 AM IST
Flood Waters Are Surging In The Godavari : ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరికి వరద పోటెత్తుతోంది. నిన్నటి వరకు ఇసుక మేటలతో కనిపించిన గోదావరి నేడు నిండుగా నీటితో కనువిందు చేస్తోంది. 'ఎల్ నినో' ప్రభావం వల్ల భారీ వర్షాలు లేదా వరదలు ఉండకపోవచ్చని భావించిన అధికార యంత్రాంగం, ఇప్పుడు అప్రమత్తమైంది. బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు తెలంగాణలోని భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది నీటి మట్టం సాధారణ స్థాయి అయిన 16 అడుగుల వద్ద ఉండగా, గురువారం ఉదయం 6 గంటల సమయానికి అది 25.40 అడుగులకు పెరిగింది. మధ్యాహ్నానికి నీటి మట్టం 28.60 అడుగులకు చేరగా, దిగువకు 3,94,633 క్యూసెక్కుల నీరు ప్రవహిస్తోంది. నీటి మట్టం మరో 15 అడుగులు పెరిగితే, 43 అడుగుల వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేస్తారు.
వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం, ఎగువ తెలంగాణ ప్రాంతంలోని జయశంకర్ భూపాలపల్లి, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బుధవారం ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో దాదాపు 60 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. అంతేకాకుండా, ఛత్తీస్గఢ్లో కురిసిన వర్షాల వల్ల భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని తాలిపేరు ప్రాజెక్టు నిండిపోవడంతో, దిగువకు నీటిని విడుదల చేయడానికి 24 గేట్లను ఎత్తాల్సి వచ్చింది. ఈ అదనపు నీటి చేరిక కారణంగా గోదావరిలో వరద ఉధృతి ఊహించని విధంగా పెరిగింది.
ఇది వరప్రసాదంగా మారుతుందా? సాధారణంగా జూలైలో వరదలు వస్తుంటాయి. అయితే, ఈ ఏడాది జూలై చివరి వరకు గోదావరిలో నీటి ప్రవాహం చాలా తక్కువగా ఉంది. బుధవారం రాత్రి నుంచి మొదలైన ఈ ఊహించని వరద ఉధృతి ఒక శుభపరిణామం. ప్రస్తుతం నమోదైన 28.60 అడుగుల నీటి మట్టం ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక వరద ప్రవాహం కావడం గమనార్హం. స్పిల్వే నుంచి 2,00,000 క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల
పోలవరం స్పిల్వే వద్ద 29.25 మీటర్లకు చేరిన నీరు : గురువారం సాయంత్రానికి పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద నీటి మట్టం 29.25 మీటర్లకు చేరింది. 48 గేట్ల ద్వారా 2,00,000 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదలవుతోంది. రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఎగువ ప్రాంతం నుంచి 5,00,000 నుంచి 6,00,000 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరే అవకాశం ఉందని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఇదే సమయంలో, పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకంలోని 20 పంపుల ద్వారా ప్రాజెక్టు కుడి కాలువలోకి 7,080 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. గోదావరి నది మధ్యలో పట్టిసీమ వద్ద ఉన్న భద్రకాళీ సమేత వీరేశ్వరస్వామి ఆలయ కొండ పాదభాగంలోని మెట్ల వరకు వరద నీరు చేరింది.
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