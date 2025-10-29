ETV Bharat / state

ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న పెన్నా - నదిలోకి కొట్టుకొచ్చిన మూడు పెద్ద బోట్లు

నెల్లూరు జిల్లాలో మొంథా ఎఫెక్ట్ - తుపాన్ ప్రభావంతో జలమయమైన పలు ప్రాంతాలు

Floods Rising Along Penna River Banks
Floods Rising Along Penna River Banks (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 2:42 PM IST

Floods Rising Along Penna River Banks in Nellore District: నెల్లూరు జిల్లా సంగంలో పెన్నా వారధి వద్ద పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది. పెన్నానదిలోకి మూడు పెద్ద బోట్లు కొట్టుకొచ్చాయి. ఇసుక రీచ్​లో ఇసుక తవ్వకం కోసం తీసుకొచ్చిన బోట్లు తుపాన్ నేపథ్యంలో పక్కనే ఓ వంతెనకు కట్టేసారు. అయితే పెన్నా నది నుంచి భారీగా వచ్చిన వరద ప్రవాహానికి తాడుతో పాటు తెంచుకుని పెన్నానదిలోకి కొట్టుకొచ్చాయి.

కానీ ఆనకట్ట వద్దనే ఇరుక్కోవడంతో బ్యారేజీకి పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లయింది. బోట్లు పెన్నా వారధి గేట్లకు తగిలి ఉంటే పెద్ద ప్రమాదమే జరిగి ఉండేది. త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకుని బోట్లు తొలగించకపోతే బ్యారేజీకి ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది.

ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న పెన్నా నది (ETV Bharat)

పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు: ఏఎస్ పేట మండల కేంద్రంలో గత నాలుగు రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. నక్కల వాగు వద్ద బ్రిడ్జిపై సుమారు మూడు అడుగుల మేర వరద ప్రవాహం కొనసాగుతున్నడంతో ఏఎస్ పేట నుంచి నెల్లూరుకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అలాగే తలబడు వద్ద వాగు రోడ్డుపై పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో ఏఎస్ పేట నుంచి ఆత్మకూరుకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ప్రమాదం జరుగుతుందని ముందుగా గుర్తించిన అధికారులు రెండు చోట్ల ట్రాక్టర్లను అడ్డుపెట్టి ముళ్లకంచెను వేశారు.

నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా మొంథా తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పలు చెరువులు ప్రమాదకర పరిస్థితికి చేరాయి. వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ అనేక కాలనీలు ముంపులో ఉన్నాయి. అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయడంతో ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం కలగలేదు. కావలిలో అత్యధికంగా 23.7 సెం.మీ కందుకూరులో 21.9 సెం.మీ., ఉలవపాడులో 19.2 సెం.మీ., అల్లూరు, దగదర్తిలో 18 సెం.మీ., విడవల్లూరులో 17.6 సెం.మీ., జలదంకి, గుడ్లూరులో 16 సెం.మీ., కొడవలూరు, బోగోలులో 15.9 సెం.మీ., వర్షపాతం నమోదు అయింది.

80 శాతానికి పైగా నీటి నిల్వలు: ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాకి మొంథా తుపాను గండం తప్పిందని అధికారులు గాలి పీల్చుకున్నారు. వాగులు, వంకలు, కాలువలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. చెరువుల్లో 80 శాతానికి పైగా నీటి నిల్వలు ఉన్నాయి. సోమశిల డ్యాం సామర్ధ్యం 78 టీఎంసీలు కాగా ముందస్తు జాగ్రత్తలో భాగంగా ప్రస్తుత 70 టీఎంసీలు వద్ద నిల్వ చేశారు. కండలేరు పూర్తి సామర్ధ్యం 68 టీఎంసీలుగా నమోదైంది. ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 60 టీఎంసీలు వరకూ నిలిపి ఉంచారు. పైనుంచి వచ్చే వరద నీటిని సముద్రానికి వదిలి వేస్తున్నారు. మొత్తం 77 పునరావాస కేంద్రాల్లో 5,000 మందికి ఆశ్రయం కల్పించారు.

వాగు దాటుతూ ఒకరు మృతి: మనుబోలు మండలం గొట్లపాలెంలో కృష్ణమనేని జయమ్మ పొటేళ్ల వాగు దాటుతూ ఒకరు మృతి చెందారు. గుడ్లూరులో ఎలికేరు, రాళ్లవాగు ప్రవాహం, ఎర్రవాగు, ఆనందపురం, చుట్టూగుంట, మన్నేరు, ఉప్పుటేరు, కందుకూరు గుడ్లూరు మధ్య రాకపోకలకు ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఉలవపాడు వద్ద మన్నేరు, కరేడు చెరువు అలుగు ప్రవహిస్తుంది. సంగం పెన్నా వారధి వద్ద ఇసుక బొట్లు కొట్టుకు వచ్చాయి. గేట్లకు తగలకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. బోగోలు మండలం ఏనుగుల బావి జడగోగుల మధ్య చెప్పలేరు పొంగి రోడ్డుపై ప్రవహిస్తుంది.

వరద ఉద్ధృతితో దెబ్బతిన్న పంటలు: కలిగిరి పెద్ద చెరువు ఉద్ధృతంగా అలుగు పారుతున్నాయి. సీతారామపురం మండలం పడమటి రొంపి దొడ్ల, కుర్రపల్లి గ్రామాల నడుమ గల వంతెన పైనుంచి ఉద్ధృతంగా వాగు ప్రవహిస్తుంది. మనుబోలులో కండలేరు వాగు ఉద్దృతంగా ప్రవహిస్తుంది. చేజెర్ల తూర్పు కంభంపాడు మధ్య నల్లవాగు పొంగింది. ఉలవపాడు, గుడ్లూరు మండలాల్లో మామిడి సపోటా తోటల్లోకి భారీగా నీరు చేరింది. ఇందుకూరుపేట మండలంలో కూరగాయల తోటలు, అరటి తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. దాదాపు 3,500 ఎకరాల్లో కోతకు వచ్చిన వరి, మినుము పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.

WATER FORCE INCREASE IN PENNA RIVER
ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న పెన్నా నది
PENNA RIVER ON FULL RISE
MONTHA CYCLONE LATEST UPDATES
FLOODS RISING ALONG PENNA RIVER

