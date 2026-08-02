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ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కొనసాగుతున్న వరద ఉద్ధృతి - అప్రమత్తమైన అధికారులు

ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక - కోనసీమ జిల్లాలోని లంకగ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు - పునరావాస చర్యలు వేగవంతం చేసిన జిల్లా యంత్రాంగం

Floods In Ambedkar Konaseema District
Floods In Ambedkar Konaseema District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:31 AM IST

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Floods In Ambedkar Konaseema District : ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద గోదావరి వరద ఉద్ధృతి క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీవర్షాలతో ప్రవాహం గంటగంటకూ పెరుగుతోంది. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని లంక గ్రామాల్లో వరదనీరు చేరటంతో అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. రంగంలోకి దిగిన అధికారులు, స్థానికులకు కావాల్సిన వసతులు కల్పిస్తున్నారు. కాజ్‌వేలు, ఏటిగట్లు, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తూ అవసరమైన చోట సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు.

ముప్పున్న ప్రాంతాలపై అధికారుల దృష్టి : ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరదనీరు చేరుతుండటంతో రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరికి వరద పోటెత్తింది. ధవళేశ్వరం సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద నీటిమట్టం పెరగటంతో అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం బ్యారేజీ నుంచి 13 లక్షల 7 వేల 821 క్యూసెక్కుల వరద జలాలను సముద్రంలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక అమల్లోకి రావడంతో బ్యారేజీ దిగువన ఉన్న లంక గ్రామాల పరిధిలో వరద ప్రభావం పెరిగింది. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని లంకగ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కావడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముప్పున్న ప్రాంతాలపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.

ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కొనసాగుతున్న వరద ఉద్ధృతి - అప్రమత్తమైన అధికారులు (ETV Bharat)

24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్‌ల ఏర్పాటు : ముమ్మిడివరం, ఐ.పోలవరం, కాట్రేనికోన మండలాల పరిధిలోని లంక గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో జనాలు ఇళ్లు ఖాళీ చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిపోతుండగా జిల్లాయంత్రాంగం వైద్యశిబిరాలు, పునరావాస చర్యలను వేగవంతం చేసింది. వరద ప్రభావం మరింత పెరిగే అవకాశాల నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టరేట్‌తో పాటు అమలాపురం, రామచంద్రాపురం, కొత్తపేట రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో 24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్‌లను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు.

ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు గోష్పాద క్షేత్రంలోకి వరదనీరు చేరింది. కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాంలో గౌతమి. గోదావరి పాయల్లో వరద నీటితో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. అక్కడ పరిస్థితిని పుదుచ్చేరి మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావు అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. మోటార్లను ఏర్పాటు చేసి నీటిని బయటికి తోడేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

సముద్రంలోకి 14,25,789 క్యూసెక్కుల వరద నీరు : గోదావరి వరద లంక గ్రామాలను చుట్టుముట్టింది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగిస్తూ ఈరోజు ఉదయం 5 గంటలకు 14,25,789 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. పి గన్నవరం కాటన్, డొక్కా సీతమ్మ అక్విడక్టుల మధ్య గోదావరి జోరుగా ప్రవహిస్తోంది. కోనసీమలో వివిధ లంక గ్రామాల ప్రజలు మరపడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.

79 గ్రామాలపై ప్రభావం : గోదావరి వరద నీటిమట్టం పెరుగుతుండటంతో ప్రజల్లో అలజడి ప్రారంభమైంది. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 79 గ్రామాలపై వరద ప్రభావం ఉంటుంది. గోదావరికి వరద వస్తే 79 గ్రామాలు ముంపునకు గురయ్యే ప్రమాదముంది. ఐ.పోలవరం 10, పి.గన్నవరం 10, అయినవిల్లి 8, ముమ్మిడివరం 7, మామిడికుదురు 6 రాజోలు 5, సఖినేటిపల్లి 4, కొత్తపేట 4, అమలాపురం 4, కపిలేశ్వరపురం 4, అల్లవరం 4, ఆత్రేయపురం 2, సీతానగరం 2, కాట్రేనికోన 2, మలికిపురం 2, అంబాజీపేట 2, ఆలమూరు 1, రావులపాలెం 1, కె.గంగవరంలో 1 లంక గ్రామం ఇలా 79 గ్రామాలు ఉన్నాయి.

"వరదలు కారణంగా లంక గ్రామాల ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. అసౌకర్యం లేకుండా ముందుగా మెడికల్​ క్యాంప్​ ఏర్పాటు చేశాం. పడవలు, ఇంజిన్​ బోట్లను కూడా ఏర్పాటు చేశాం." - అధికారులు

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FLOODS IN KONASEEMA DISTRICT
KONASEEMA DISTRICT FLOODS
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తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వరదలు
FLOODS IN EAST GODAVARI DISTRICTS

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