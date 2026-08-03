కోనసీమ లంకల్లో కన్నీళ్లు - ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే పలు గ్రామాలు
ముంపు బారిన పడ్డ ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంలోని లంక గ్రామాలు - పోటెత్తి ప్రవహిస్తున్న గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి, వశిష్ట, వైనతేయ గోదావరి నదీపాయలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 11:37 AM IST
Godavari floods Konaseema : ఎగువ నుంచి గోదావరి ప్రవాహం క్రమేపి తగ్గుతున్నా కోనసీమ లంక గ్రామాల్లో మాత్రం వరద కన్నీళ్లు తెప్పిస్తోంది. గోదావరి, వృద్ధ గోదావరి, వశిష్ట, వైనతేయ నదీపాయలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో అనేక లంక గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరి కొన్ని లంక గ్రామాల్లో ఇళ్లను గోదావరి చుట్టుముట్టింది. వరదలో వాణిజ్యపంటలు దెబ్బతిని రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు.
ముంపు ప్రాంతాల్లో సహాయక శిబిరాలు: గోదావరి శాంతిస్తోంది. భద్రాచలం వద్ద నిన్న 55 అడుగులను దాటి ప్రవహించిన వరద ఈరోజు 45 అడుగుల దిగువకు చేరింది. క్రమంగా ఉద్ధృతి తగ్గుతూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం వద్ద 10 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరదను దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని లంక గ్రామాలు మాత్రం ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. అనేక లంక గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. ముంపు ప్రాంతాల్లో సహాయక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు.
ముంపు బారిన లంక గ్రామాలు : కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంలో లంక గ్రామాలు ముంపు బారిన పడ్డాయి. గురజాపులంక వెళ్లే ప్రధాన రహదారి నీట మునిగింది. కూనలంక, లంకాఫ్ ఠాణేలంక, లంకాఫ్ గేదెల్లంకలో అంతర్గత రహదారులు వరదలో కలిసిపోయాయి. ఇళ్లను గోదావరి చుట్టుముట్టింది. కొబ్బరితోటలో నిలువ ఉంచిన కొబ్బరిని రైతులు గట్లకు తరలించారు. పి.గన్నవరం మండలం జి.పెదపూడిలంక వద్ద వశిష్ట గోదారి నదిపై నిర్మిస్తున్న వంతెనను తాకుతూ వరద ప్రవహిస్తోంది. జి.పెదపూడిలంక, బూరుగులంక, అరిగెలవారిపేట, ఉడుముడి లంక గ్రామాల ప్రజలు పడవలను ఆశ్రయించి రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఊడిమూడి ఏటిగట్టు దిగవన. గోదావరి పోటెత్తడంతో పేదల పూరి గుడిసెలు మునిగిపోయాయి.
గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి, వశిష్ట, వైనతేయ గోదావరి నదీపాయలు పోటెత్తి ప్రవహిస్తున్నాయి. కనకాయలంక, అయోధ్యలంక, మర్రిమూలపుచ్చలంక, రావిలంక, ఆనగారిలంక, పెదమలంక, ఉడిమూడిలంక, జి.పెదపూడిలంక, బూర్గులంక, అరిగెలవారిపేట, అద్దంకివారిలంక, అయినవేల్లిలంక వీరవల్లిపాలెం గ్రామాల ప్రజలు మర పడవలను ఆశ్రయించి రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
పడవలపై రాకపోకలు: కోనసీమ జిల్లా అయినవిల్లి, కొత్తపేట, కపిలేశ్వరపురం మండలాల్లోని గ్రామాలు వరద నీటిలో చిక్కుకున్నాయి దీంతో రాకపోకలు స్తంభించాయి. అయినవిల్లిలోని లంక గ్రామాలతో పాటు కొత్తపేట మండలం వానపల్లిలంక, కపిలేశ్వరపురం మండలం అద్దంకివారిలంక ప్రాంతాల్లో గోదావరి ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో స్థానికులు పడవలపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ముక్తేశ్వరంలోని ఎదురుబిడియం కాజ్వేను వరద ముంచెత్తింది. రెవెన్యూ అధికారులు పడవల్ని ఏర్పాటు చేశారు. వరద ఉద్ధృతి తగ్గేవరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
గోదావరి వరద రైతులకు తీవ్రనష్టాన్ని మిగిల్చింది. లంక గ్రామాల్లోని పొలాలు నీటమునిగాయి. ఏటి గట్టున సాగుచేసిన అరటి, కోకో, కూరగాయలు, ఇతర వాణిజ్య పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.
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