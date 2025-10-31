ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​-వరంగల్​ జాతీయ రహదారిపై వరద ప్రవాహం - అసలు ఎందుకీ ఈ సమస్య?

రఘునాథపల్లి గ్రామం వద్ద హైదరాబాద్-వరంగల్ జాతీయ రహదారి వద్ద రెండు చోట్ల ముంపు - వరదలో మొరాయించిన ఆర్టీసీ బస్సు - అదుపు తప్పి డివైడర్, గేట్లను ఢీకొట్టిన కారు

FLOODING ON NATIONAL HIGHWAY
FLOODING ON NATIONAL HIGHWAY (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 9:55 PM IST

2 Min Read
Flooding On Hyderabad Warangal National Highway : పట్టణాల్లో, గ్రామాల్లో రోడ్​లు ఇరుకుగా అనిపిస్తాయి. అదే వర్షాలు కురిస్తే గుంతలు, వాన నీటితో రహదారులు అధ్వానంగా మారుతాయి. ప్రయాణించడానికి అసౌర్యంగా అనిపిస్తాయి. అదే జాతీయ రహదారులు విశాలంగా, వేగంగా ప్రయాణం సాగించడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. పైగా దేశవ్యాప్తంగా దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడానికి ఇవి అనువుగా ఉంటాయి. అన్ని కాలాల్లోనూ ఇదే విధంగా ఉండటం వలన ప్రజా రవాణాలో జాతీయ రహదారులు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి. మరి ఆ రహదారులు కూడా ప్రయాణానికి అసౌకర్యంగా మారితే ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి. అయితే హైదరాబాద్​- వరంగల్​ జాతీయ రహదారిపై వర్షం పడితే చాలు రహదారి చెరువును తలపిస్తుంది. ప్రధాన రహదారితో సహా సర్వీసు రోడ్లు జలమయం అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను చూద్దాం.

ఎన్నడూ లేని విధంగా ముంపు : హైదరాబాద్ - వరంగల్ జాతీయ రహదారిలో రఘునాథపల్లి గ్రామం వద్ద గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఎదురవుతున్న ముంపు సమస్య వాహన చోదకులకు, గ్రామస్థులకు అవస్థలు తెచ్చిపెడుతోంది. బుధవారం కురిసిన వానకు ప్రధాన రహదారితో పాటు ఇరువైపులా ఉన్న సర్వీసు రోడ్లు జలమయమై రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. వరద ఉద్ధృతికి హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వస్తున్న ఓ కారు అదుపు తప్పి డివైడర్​, గేట్లను ఢీ కొట్టింది.

రాత్రి వేళ సబ్​స్టేషన్​ సమీపాన జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరదలో నుంచి వెళ్లిన ఓ ఆర్టీసీ డీలక్స్ బస్సు మొరాయించింది. డ్రైవర్ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడంతో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో గతంలో లేని ఈ సమస్య ఇప్పుడెందుకు వస్తోంది? ఎవరిదీ తప్పిదం, అసలు కారణాలేంటనేది ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

మరమ్మతులు చేయక : పూర్వకాలం నుంచి ఖిలాషాపురం అలుగునీటితో పాటు ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వచ్చే వరద వెల్ది చెక్ డ్యాం మీదుగా పరిసర చెరువులు, కుంటల్లోకి వెళ్లేది. కొంత కాలం కిందట ఆ చెక్ డ్యాం ధ్వంసమైంది. మరమ్మతులు చేయకపోవడంతో వరద కుంటలు, చెరువుల్లోకి వెళ్లడం లేదు. దీంతో పాటు జాతీయ రహదారి పక్కన హోటళ్లు, పెట్రోల్ బంక్​ నిర్మాణాలతో పాటు భూ వ్యాపారులు వరద నీరు సాఫీగా వెళ్లకుండా అడ్డంకులను సృష్టించారు.

అలాగే సంబంధిత అధికారులు, గుత్తేదారులు వరదకు తగ్గట్టుగా ఎత్తైన వంతెనలు, అండర్ డ్రైనేజీలు, సర్వీసు రోడ్లను నిర్మించలేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. గ్రామం వద్ద నిర్మించిన బ్రిడ్జిని లోపభూయిష్ఠంగా కట్టారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఫలితంగా వరదంతా పంట పొలాలు, గ్రామ వీధుల గుండా జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తుతోంది.

రెండు చోట్ల ఇదే పరిస్థితి : రఘునాథపల్లి వద్ద జాతీయ రహదారిపై నిర్మించిన ఎత్తు బ్రిడ్జి, స్థానిక విద్యుత్తు సబ్​స్టేషన్​ సమీపాన ఉన్న హోటళ్లు, నిర్మాణంలో ఉన్న పెట్రోల్ బంక్​ ప్రాంతాల్లో నుంచి రెండు చోట్ల వరకు జాతీయ రహదారిని ముంచేత్తుతోంది. వర్షం కురిసినప్పుడు తరలింపు, ప్రమాదాలు, వాహనాలకు అంతరాయం కలగకుండా అధికారులు, సిబ్బంది రాత్రి పగలు శ్రమించాల్సి వస్తోంది. బుధవారం వరద ప్రవాహం ముంచెత్తడంతో రోడ్డును మూసేశారు. వాగులో కలవాల్సిన వరద తమ పంట పొలాలపై ప్రవహిస్తుండడంతో నష్టపోతున్నామని రైతులు వాపోతున్నారు. జాతీయ రహదారిపై నిలిచిన వరద నీరు ఇళ్లలోకి వస్తుండటంతో గ్రామస్థులు సైతం అవస్థలు పడుతున్నారు.

