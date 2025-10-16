నాగార్జునసాగర్కు పూడిక పోటు - 408 నుంచి 312 టీఎంసీలకు తగ్గిన నిల్వ సామర్థ్యం
ఆయకట్టు రైతుల్లో ఆందోళన - పూడికను తొలగించడం సాధ్యం కానందున, మరింత చేరకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జలవనరుల శాఖ నిపుణులు సూచన
Flooding in Nagarjuna Sagar Storage Capacity Reduced From 408 to 312 TMC : నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు కృష్ణా నదిపై నిర్మించిన బహుళార్థసాధక జలాశయం. ఇది ఏపీలో పల్నాడు జిల్లా, తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లా సరిహద్దులో ఉంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాతి డ్యామ్. అలాగే పొడవైన డ్యామ్గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సాగునీరు, తాగునీరు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి వంటి ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. ఈ ప్రాంతానికి మరొక విశిష్టత ఉంది. దీన్ని చారిత్రక, బౌద్ధ ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. ఇప్పుడు నాగార్జునసాగర్ జలాశయంలో పూడిక చేరి నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గింది. దీనికి గల కారణాలు ఏమిటంటే?
కృష్ణానది వరదల సమయంలో వచ్చే ఒండ్రు మట్టి, రాళ్లు, ఇసుక పేరుకుపోతున్నాయి. ప్రాజెక్టు నిర్మాణం సమయంలో ఉన్న సామర్థ్యంతో పోలిస్తే 96 టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం కోల్పోయినట్లు నిపుణులు గుర్తించారు. పూడికను తొలగించడం సాధ్యం కాకపోవడంతో, మరింత చేరకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జలవనరుల శాఖ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కృష్ణాపై నాగార్జునసాగర్ డ్యాం నిర్మాణం 1965లో పూర్తయింది. నాడు నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 408.23 టీఎంసీలు. హైడ్రోగ్రాఫిక్ సర్వే ప్రకారం 1967 నుంచి 1974 మధ్యకాలంలో 14.4 టీఎంసీలు ఉండగా, 1978 నాటికి 48.72 టీఎంసీలు, 2001 నుంచి 2009 నాటికి 79.21 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గింది. 2009లో కృష్ణానదికి 14.8 లక్షల క్యూసెక్కుల భారీ వరద వచ్చింది. పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన ఒండ్రుమట్టి జలాశయంలో పేరుకుంది.
ఫలితంగా 2010 నాటికి నిల్వ సామర్థ్యం 312.0456 టీఎంసీలకు చేరింది. అంటే 96.19 టీఎంసీల సామర్థ్యం కోల్పోయినట్లయింది. డెడ్ స్టోరేజీ పైన ఉన్న నీటిని మనం అవసరాలకు ఉపయోగిస్తున్నాం. డ్యాం నిర్మాణ సమయంలో అయితే లైవ్ స్టోరేజీ 258.40 టీఎంసీలు ఉండేది. ఇది 2012లో రివైజ్ అంచనాల తర్వాత 227.40 టీఎంసీలకు తగ్గింది.
22 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాగునీరు, లక్షల మంది తాగునీటి అవసరాలకు సాగర్ ఉపయోగపడుతోంది. జలాశయం నుంచి కుడి కాలువకు 132 టీఎంసీలు, అలాగే ఎడమ కాలువకు 132 టీఎంసీల నీటి కేటాయింపులు ఉన్నాయి. ఈ నీటితో 22 లక్షల ఎకరాలకు సాగు నీరు అందుతోంది. ఒక టీఎంసీతో 10 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించవచ్చు. ఇంతటి ప్రాధాన్యం కలిగిన నీటి నిల్వపై పూడిక తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. దీంతో ఆయకట్టు రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
పూడిక చేరుతోందిలా : వరదతో పాటు ఒండ్రు మట్టి, రాళ్లు, ఇసుక జలాశయంలో చేరుతున్నాయి. నల్లమల గుట్టల మీద నుంచి చేరే వరద నీటితో పాటు రాళ్లు కొట్టుకొస్తున్నాయి. తీరాలు కోతకు గురై జలాశయంలోకి చెట్లు పడిపోతున్నాయి. సాగర్ నిండుగా ఉన్నప్పుడు గుట్టలు కోతకు గురై పూడిక చేరుతోంది.
