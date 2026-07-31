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గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి - గండిపోచమ్మ ఆలయ గోపురం వరకు చేరిన నీరు

ఎగువన కురుస్తోన్న వర్షాలతో గోదావరిలో క్రమంగా పెరుగుతోన్న వరద ప్రవాహం - మైదాన ప్రాంతం నుంచి గండి పోచమ్మ ఆలయానికి నిలిచిన రాకపోకలు

Flooding In Godavari
Flooding In Godavari (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 6:55 PM IST

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Flooding In Godavari : ఎగువన కురుస్తోన్న వర్షాలతో గోదావరి నదిలో వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు సమీపం దేవీపట్నంలోని గండి పోచమ్మ అమ్మవారి ఆలయం వద్ద నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గండిపోచమ్మ అమ్మవారి ఆలయం గోపురం వరకు వరద చేరింది. మైదాన ప్రాంతం నుంచి గండి పోచమ్మ ఆలయానికి రాకపోకలు నిలిచాయి. రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి అఖండంగా ప్రవహిస్తోంది.

దెబ్బతిన్న రవాణా వ్యవస్థ : ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 10.90 అడుగులకు నీటి మట్టం చేరింది. బ్యారేజీ 175 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు 2 లక్షల 25 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు సముద్రంలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. విడుదల చేస్తోన్న వరద నీటితో అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో పలు గ్రామాలకు రవాణా వ్యవస్థ దెబ్బతింది. పి.గన్నవరం మండలం గంటి పెదపూడిలో నదీపాయ తాత్కాలిక గట్టు తెగి నాలుగు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచాయి. జి.పెదపూడి, ఉడిమూడి లంక, అరిగేలవారిపేట, బూరుగులంక గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచాయి. లంక గ్రామాల ప్రజలు నాటు పడవలపై ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు.

గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి - గండిపోచమ్మ ఆలయ గోపురం వరకు చేరిన నీరు (ETV Bharat)

అప్రమత్తమైన యంత్రాంగం : వరద పెరుగుతుండటంతో పోలవరం, తూర్పు గోదావరి, అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాల యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. వరద పరిస్థితిని ఎప్పటి కప్పుడు అంచనా వేస్తూ సహయక చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నీటిమట్టాలు తనిఖీ చేస్తూ జలవనరుల శాఖ అధికారులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తోన్నారు. వరద మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని సిబ్బందికి ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

రాకపోకలు నిలిపివేసిన అధికారులు : గోదావరికి వరద ఉద్ధృతి పెరగడంతో డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అయినవెల్లి మండలం ముక్తేశ్వరం కోటిపల్లి రేవులోని రాకపోకలను అధికారులు నిలిపివేశారు. ఎగువ ప్రాంతం నుంచి గోదావరికి నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో తాత్కాలిక గట్టు నీటిలో కొట్టుకుపోయింది. వరద ప్రవాహం అధికంగా ఉండటంతో ఈ ప్రాంతంలో రాకపోకలను నిలుపుదల చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వరద ఉద్ధృతి తగ్గిన తర్వాత తదుపరి చెప్పే వరకు ఇక్కడి నుంచి రాకపోకలు సాగించే ప్రజలు ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా ప్రయాణాలు సాగించాలని అధికారులు చెప్పారు.

కొట్టుకుపోయిన తాత్కాలిక బాట : గోదావరి వరద పెరిగిన క్రమంలో అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి గన్నవరం మండలం బూరుగులంక రేవులో వరద పెరిగి ఈరోజు తెల్లవారుజామున తాత్కాలిక బాట కొట్టుకుపోయింది దీంతో రేవుకు అవతల ఉన్న ఉడుముడి లంక బూర్గులంక అరిగెల వారి పేట జి పెదపూడి లంక గ్రామాల ప్రజలు మర పడవలు ఆశ్రయించి రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఇప్పటినుంచి వీరికి అక్టోబర్ వరకు వరద కష్టాలు తప్పవు.

సముద్రంలోకి వరద నీరు : గోదావరికి వరద పెరగడంతో కోనసీమలో వివిధ నది పాయల్లో తాత్కాలిక బాటలు తెగిపోయాయి. ఈరోజు ఉదయం ఏడు గంటలకు ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి రెండు లక్షల 25వేల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. కోనసీమలో వశిష్ట వైనితేయ గౌతమి వృద్ధ గౌతమి నదీపాయల్లో వరద నీటితో జలకళ సంతరించుకుంది. ప్రధానంగా వరద కారణంగా తాత్కాలిక బాటలు తెగిపోవడంతో ఆనగారిలంక పెదమల్లంక బూరుగులంక ఉడుముడి లంక జి పెదపూడి లంక అరిగెల వారి పేట గ్రామాల ప్రజలు మరపడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.

ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నామని అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్ మహేష్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఈరోజు రాత్రి 10 గంటలకు ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక, రేపు ఉదయం 7, 8 గంటల మధ్య రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం ఉందన్నారు. రానున్న నాలుగైదు రోజులు వరద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. అమలాపురం కలెక్టరేట్​లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ నైదియ దేవితో కలిసి ఆయన ఈ విషయాలు వెల్లడించారు.

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TAGGED:

POLAVARAM FLOOD
KONASEEMA FLOOD
DHAVALESWARAM BARRAGE
GANDI POCHAMMA TEMPLE
FLOODING IN GODAVARI

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