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గోదావరికి పెరుగుతున్న వరద ఉద్ధృతి - ప్రభావిత జిల్లాలకు అలర్ట్

గోదావరికి వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతోంది. భద్రాచలం వద్ద నీటిమట్టం 40 అడుగులకు, కూనవరం వద్ద 14.8 మీటర్లకు, పోలవరం వద్ద 9.98 మీటర్లకు చేరుకుంది.

Godavari Flood Alert
భద్రాచలం వద్ద 40 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 1:12 PM IST

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Updated : September 27, 2026 at 2:03 PM IST

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Godavari Flood Alert : ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల ప్రభావంతో గోదావరికి వరద ఉద్ధృతి క్రమంగా పెరుగుతోంది. భద్రాచలం వద్ద నీటిమట్టం 40 అడుగులకు కూనవరం వద్ద 14.8 మీటర్లకు, పోలవరం వద్ద 9.98 మీటర్లకు చేరుకుంది. ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద గోదావరి ఇన్ ఫ్లో, ఔట్ ఫ్లో 5.61 లక్షల క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది. 8 లక్షల నుంచి 9 లక్షల క్యూసెక్కుల వరకు వరద ప్రవాహం చేరే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత క్రమంగా తగ్గు ముఖం పట్టే సూచనలు కన్పిస్తున్నాయి.

వరద ప్రభావిత జిల్లాల్లో అత్యవసర సేవలకు ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలను మోహరించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు, కల్వర్టులు, కాజ్‌వేల వద్ద ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రయాణాలు చేయవద్దని నదిలో ఈత, చేపల వేటకు వెళ్లకూడదని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచనలు చేశారు.

Last Updated : September 27, 2026 at 2:03 PM IST

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