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జలాశయాలకు తగ్గిన వరద ప్రవాహాలు - ఇక ఎగువ రాష్ట్రాల్లో కురిసే వానలపైనే ఆశలు

ఎగువన వర్షాలు కురిస్తేనే మన ఆయకట్టుకు నీరు - పూడిక కారణంగా 80.5 టీఎంసీలకు పడిపోయిన ఎస్సారెస్పీ ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం - ప్రాజెక్టులు నిండితేనే ఆయకట్టుకు నీటిని విడుదల చేసే అవకాశం

WATER STORAGE IN RESERVOIRS
WATER STORAGE RESERVOIRS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 10:36 AM IST

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Updated : August 11, 2026 at 10:51 AM IST

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Water Storage in Reservoirs : ఎగువన ఉన్న ఆలమట్టి, నారాయణపుర్‌ రిజర్వాయర్లు పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వలతో కళకళలాడుతున్నా, వచ్చే నీటిలో సగం కూడా దిగువకు వదలట్లేదు. ఈ నెలలో ఎగువన మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలలో కురిసే వర్షాలపైనే తెలంగాణలోని ఆయకట్టు భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది. ఆలమట్టిలోకి సోమవారం మధ్యాహ్నం 90 వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉండగా, ఇందులో సగం కూడా నారాయణపూర్‌ ప్రాజెక్టుకు వదలలేదు.

35 వేల క్యూసెక్కులతో జల విద్యుదుత్పత్తి : నారాయణపూర్‌ రిజర్వాయర్‌ నుంచి 35 వేల క్యూసెక్కులు మాత్రమే దిగువకు వదులుతున్నారు. ఆలమట్టిలో 129.72 టీఎంసీలకు గానూ 124.9, నారాయణపూర్‌లో 37.64 టీఎంసీలకు గానూ 37.57 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ఈ రెండింటిలో కలిపి ప్రస్తుతం కేవలం ఐదు టీఎంసీలకు లోపే ఖాళీ ఉంది. అయినా 90 వేల క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహం వస్తే 35 వేల క్యూసెక్కులను మాత్రమే బయటకు వదిలారు. ప్రియదర్శిని జూరాలకు 35 వేల క్యూసెక్కులు వస్తే, దిగువకు జల విద్యుదుత్పత్తి ద్వారా 23 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు. మరో 5 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని ఎత్తిపోతల పథకాలు, జూరాల కుడి, ఎడమ కాల్వల నుంచి మళ్లిస్తున్నారు.

ప్రవాహం పెరిగితేనే పాజెక్టుల్లో కళ : శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 215.8 టీఎంసీలకు గానూ 182.6 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది. 23,445 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం వస్తుండగా, ఎడమ గట్టు భూగర్భ జలవిద్యుత్తు కేంద్రం ద్వారా విద్యుదుత్పత్తి చేస్తూ 35,315 క్యూసెక్కులు కిందికి విడుదల చేస్తున్నారు. తుంగభద్రలో 105 టీఎంసీలకు గానూ 80 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉండగా 42,450 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తోంది. ఈ సమయంలో అటు ఆలమట్టి, ఇటు తుంగభద్రలోకి ప్రవాహం పెరిగితేనే శ్రీశైలం నిండటంతో పాటు నాగార్జునసాగర్‌లో కూడా నీటి నిల్వలు పెరుగుతాయి.

శ్రీరాసాగర్‌లోకి 16 వేల క్యూసెక్కులే : గోదావరిలో కూడా అన్ని రిజర్వాయర్లలోకి ప్రవాహాలు చాలా మేరకు తగ్గాయి. శ్రీరామసాగర్‌లోకి ప్రస్తుతం 16,417 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉంది. ప్రస్తుతం 42 టీఎంసీలు ఉండగా, మరో 38.5 టీఎంసీలు వస్తే గానీ ఈ ఎస్సారెస్పీ నిండే అవకాసం లేదు. రిజర్వాయర్ నిండితేనే ఆయకట్టుకు నీటిని విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. పూడిక కారణంగా ఎస్సారెస్పీ రిజర్వాయర్‌ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలకు పడిపోయింది. ఎగువన మహారాష్ట్రలోని జైక్వాడిలో నీటి నిల్వ పూర్తిస్థాయిలో ఉండటంతో వచ్చే 10 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని మాత్రమే దిగువన ఉన్న శ్రీరామసాగర్​ ప్రాజెక్టుకు వదులుతున్నారు. నిజాంసాగర్‌లోకి 4 వేలు, ఎల్లంపల్లిలోకి 5,800 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం ఉంది.

రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులన్నీ నిండాకే సాగునీటి సరఫరాపై నిర్ణయం!

ఎగువన కురిసిన భారీ వర్షాలకు మేడిగడ్డకు పోటెత్తిన వరద

Last Updated : August 11, 2026 at 10:51 AM IST

TAGGED:

WATER STORAGE RESERVOIRS
FLOOD INFLOW TO RESERVOIRS
SRI RAM SAGAR PROJECT
DAMS AND RESERVOIRS IN TELANGANA
FLOOD INFLOW TO RESERVOIRS

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