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జలాశయాలకు ఇంకా ప్రవాహమే లేదు - ప్రశ్నార్థకంగా ఆయకట్టు ప్రాంతాలు

కృష్ణా, గోదావరిలో కనిపించని ప్రవాహం - ఆల్మట్టిలో జులైలోనూ పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వకు ఏర్పాట్లు - లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుపై ప్రభావం - కంటెంజెన్సీ ప్లాన్​లో జిల్లాలవారీగా అనుకూలమైన పంటల వివరాలతో ప్రణాళిక

ప్రశ్నార్థకంగా జలాశయ ఆయకట్టు ప్రాంతాలు
FLOOD FLOW DETAILS TO RIVERS IN TG (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 1:28 PM IST

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Contingency Plan Of Crops For Districts In Telangana : ఈ ఏడాది వర్షాకాలం ప్రారంభమై దాదాపు రెండు నెలలు పూర్తి కావొస్తోంది. అయినా, ఇప్పటివరకు ప్రధాన నదులపై ఉన్న రిజర్వాయర్లకు నీటి ప్రవాహం లేదు. శ్రీశైలం జలాశయానికి ఇంతవరకు కేవలం 5.9 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే వచ్చి చేరింది. అది కూడా స్థానికంగా కురిసిన వర్షాల ద్వారా వచ్చిందే. జూన్​లో తరచూ ప్రవాహం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, జులై మొత్తంలో కనీసం 200 టీఎంసీల వరద ఈ జలాశయానికి వచ్చేది. కానీ, ఈసారి అలాంటి పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. గత 25 సంవత్సరాల నుంచి ఖరీఫ్​లో కీలకమైన జూన్, జులైలో కలిపి శ్రీశైలానికి 10 టీఎంసీల కంటే తక్కువగా నీటి ప్రవాహం వచ్చిన సంవత్సరాలు 6 ఉన్నాయి. అందులో ఈ ఏడాది అతి తక్కువ నీటి లభ్యత ఉన్న వాటిలో ఒకటిగా రికార్డుల్లో చేరింది.

నిబంధనలకు 'నీళ్లు' వదులుతూ : కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టిలోకి ప్రస్తుతం 47 వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఈ జలాశయం నిండటానికి మరో 28 టీఎంసీల నీరు కావాలి. దీని కింద నారాయణపూర్​ నిండేందుకు మరో 12 టీఎంసీల నీరు అవసరం. రూల్​కర్వ్ ప్రకారం జులై మాసంలో ఆల్మట్టిలో పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ చేయరాదు. కానీ, ఎల్​నినో కారణంగా వచ్చిన ప్రవాహాన్ని వచ్చినట్లుగానే ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్​లలో నిల్వ చేస్తున్నారు. ఆ నీటిని హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తికీ, కాలువల కింద ఆయకట్టు కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు.

40 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు ప్రశ్నార్థకం : ఒకవేళ ఆల్మట్టికి ఇదే ప్రవాహం కొనసాగితే ఈ నెలలో జూరాలకు నీటిని విడుదల చేయడం కష్టమే అవుతుంది. ప్రవాహం కనీసం లక్ష క్యూసెక్కులకు పెరిగితేనే మన పరిస్థితి కొంతైనా ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆల్మట్టికి వరద పెరగకుంటే, ఆ ప్రభావం నాగార్జునసాగర్, శ్రీశైలం జలాశయాల మీద పడుతుంది. వీటిపై ఆధారపడిన దాదాపు 40 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు పరిస్థితి ప్రశ్నార్థకమవుతుంది. అటు తుంగభద్ర, భీమా ప్రాజెక్టులకూ నామమాత్రంగానే వరద వస్తోంది. తుంగభద్రకు మరో 75 టీఎంసీలు వస్తేనే శ్రీశైలం జలాశయానికి నీరు వచ్చి చేరుతుంది.

గోదావరిలోనూ అదే పరిస్థితి : గోదావరికి కూడా ప్రవాహం లేక వెలవెలబోతోంది. ఉద్ధృతంగా ప్రవహంచే ఉపనది ప్రాణహితలో కూడా ఈ ఏడాది తక్కువ వరదే కొనసాగుతోంది. గత కొంత కాలంగా మేడిగడ్డ వద్ద 16,500 క్యూసెక్కుల ప్రవాహమే వచ్చి చేరుతోంది. ఇది మంగళవారం 16,620 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. మన రాష్ట్రానికి గోదావరి నదిపై ఎగువన ఉన్న శ్రీరామసాగర్‌లోకి 2,199 క్యూసెక్కులే వస్తోంది. దిగువన ఎల్లంపల్లిలోకి వచ్చే సరికి కేవలం 963 క్యూసెక్కుల నీరు మాత్రమే ప్రవహిస్తోంది.

ఏ జిల్లా ఏ పంటలకు అనుకూలమో : ఎల్​నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో అసాధారణ వాతావరణ పరిస్థితి నెలకొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో వ్యవసాయ శాఖ జిల్లాలవారీగా అత్యవసర ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు ప్రణాళిక (కంటింజెన్సీ ప్లాన్) అమలుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాల్లో సంప్రదాయ పంటలకు బదులు అక్కడి తేమ, నేల స్వభావం, నీటి లభ్యత ఆధారంగా అనువైన పంటలు పండించేలా జిల్లా కలెక్టర్లు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా జిల్లాలవారీగా నేలల స్వభావానికి అనుకూలమైన పంటల గురించి పేర్కొంది.

ఈ ఏడాది జిల్లాలవారీగా సాగుకు అనువైన పంటలు

  • నార్త్ తెలంగాణ​ జోన్‌: ఉత్తర తెలంగాణలోని నిజామాబాద్, కరీంనగర్, కామారెడ్డి, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో కందులు, సజ్జలు, కొర్ర పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
    ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, ములుగు, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో కంది, సోయాబీన్, ఉలవ, పెసర, కొర్ర పంటలు సాగు చేయొచ్చు.
  • మధ్య తెలంగాణ జోన్‌: వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, మహబూబాబాద్ ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో కంది, ఉలవ, పెసర, కొర్ర, నువ్వుల పంటలకు అనువైనవి.
  • సౌత్​ తెలంగాణ జోన్‌: మహబూబ్‌నగర్, వనపర్తి, నారాయణపేట, నాగర్‌కర్నూల్, జోగులాంబ గద్వాల, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, యాదాద్రి, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాల్లో కంది, రాగి, జొన్న, ఉలవ, ఆముదం, సజ్జ, కొర్ర పంటలు వేసుకోవాలి. మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో కూరగాయలు సాగు చేసుకోవచ్చు.

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FLOODFLOW TO KRISHNA AND GODAVARI

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