విశాఖలో విజయవంతమైన తేలియాడే సోలార్ ప్లాంట్లు - నీటిపైనే కరెంటు తయారీ!

ముడసర్లోవ, మేఘాద్రి గెడ్డ రిజర్వాయర్లపై వెలుగులు - ఎన్టీపీసీలోనూ భారీ ఎత్తున ఉత్పత్తి - కాలుష్యానికి చెక్, నీటి ఆవిరికి అడ్డుకట్ట

ముడసర్లోవ సోలార్‌ ప్రాజెక్ట్‌ (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 12:27 PM IST

Visakhapatnam Floating Solar Power Projects: విశాఖపట్నం స్మార్ట్ సిటీగా మారుతున్న నగరం. ఇక్కడ జనాభా పెరుగుతోంది. దానికి తగ్గట్టే విద్యుత్ అవసరాలు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ సవాళ్లను అధిగమించేందుకు విశాఖ నగరం సరికొత్త దారిని ఎంచుకుంది. నేల మీద స్థలం దొరకడం కష్టంగా మారుతున్న ఈ రోజుల్లో, ఏకంగా నీటి మీదే విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. రిజర్వాయర్లపై 'తేలియాడే సోలార్ ప్లాంట్ల'తో అద్భుతాలు సృష్టిస్తోంది. ఒకప్పుడు కేవలం తాగునీటికే పరిమితమైన జలాశయాలు, ఇప్పుడు వెలుగులు కూడా పంచుతున్నాయి. పర్యావరణానికి మేలు చేస్తూ, విద్యుత్ ఖర్చులను ఆదా చేస్తున్న ఈ వినూత్న ప్రాజెక్టుల విశేషాలు ఆసక్తికరం.

రాష్ట్రంలోనే తొలి అడుగు: ఈ వినూత్న ప్రయోగానికి ముడసర్లోవ రిజర్వాయర్ వేదికైంది. విశాఖ నగరానికి మణిహారంగా ఉన్న ముడసర్లోవ రిజర్వాయర్‌లో ఈ ప్రాజెక్టును మొదటగా చేపట్టారు. జీవీఎంసీ స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో దీనికి శ్రీకారం చుట్టారు. మహర్షి కన్‌స్ట్రక్షన్స్ అనే కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీ ఈ ప్లాంటును నిర్మించింది. 2018 ఆగస్టు 23వ తేదీన దీన్ని ప్రారంభించారు. దీనికోసం రూ. 11.36 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. రాష్ట్రంలోనే 'తొలి తేలియాడే సౌర ఫలకల యూనిట్'గా దీనికి ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించింది. ఈ ప్లాంటు ద్వారా ఏడాదికి 3110 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు.

మేఘాద్రి గెడ్డలోనూ మెరుపులు: ముడసర్లోవ విజయం ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో జీవీఎంసీ మరో అడుగు ముందుకేసింది. నగరానికి ప్రధాన తాగునీటి వనరుగా ఉన్న మేఘాద్రి గెడ్డ రిజర్వాయర్‌లోనూ సోలార్ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేశారు. 2022 జులై 30వ తేదీన ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. ఇక్కడ మూడు మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఈ కేంద్రం ఏర్పాటుకు సుమారు రూ. 14 కోట్లు వెచ్చించారు. దీనికి 'ఏషియన్ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్' ఆర్థిక సాయం అందించింది. 'అర్బన్ క్లైమేట్ చేంజ్ రిజీలియన్స్ ట్రస్ట్ ఫండ్' కింద ఈ నిధులను ఉచితంగా అందజేసింది. సొంతంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకోవడం వల్ల జీవీఎంసీకి కరెంటు బిల్లుల భారం భారీగా తగ్గిందని అధికారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఎన్టీపీసీలో భారీ ప్రాజెక్టు: ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఎన్టీపీసీ కూడా ఈ దిశగా భారీ అడుగులు వేసింది. పరవాడలోని సింహాద్రి ఎన్టీపీసీ రిజర్వాయర్‌పై కలపాక సమీపంలో ఈ ప్లాంటును నిర్మించారు. సుమారు 150 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో దీన్ని డిజైన్ చేశారు. తొలివిడతగా 75 ఎకరాల్లో ప్యానళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం ఏకంగా రూ. 110 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. 25 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన ఈ ప్లాంటును 2021 ఆగస్టులో ప్రారంభించారు. వాస్తవానికి 1997లో ఏర్పాటైన సింహాద్రి ఎన్టీపీసీ, 2 వేల మెగావాట్ల థర్మల్ విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తోంది. అయితే సహజ వనరుల ద్వారా కూడా విద్యుత్ తయారు చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ సోలార్ ప్లాంటును అదనంగా ఏర్పాటు చేశారు.

లాభాలెన్నో, నష్టాలు సున్నా: సాధారణ విద్యుత్ కేంద్రాలతో పోలిస్తే తేలియాడే సోలార్ ప్లాంట్ల వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో బొగ్గు వాడతారు. దీనివల్ల బూడిద, ధూళి కాలుష్యం వస్తుంది. కానీ సోలార్ విద్యుత్ సూర్యరశ్మి ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి పర్యావరణానికి ఎలాంటి హానీ ఉండదు. ఇది చాలా కీలకమైన విషయం. మంచినీటి రిజర్వాయర్లపై సోలార్ ప్యానల్స్ కప్పేసి ఉంటాయి. దీనివల్ల సూర్యతాపం నేరుగా నీటిపై పడదు.ఫలితంగా నీరు ఆవిరి కావడం తగ్గుతుంది.

అంటే విద్యుత్తుతో పాటు నీటిని కూడా ఆదా చేసినట్లవుతుంది. సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ఎకరాల కొద్దీ భూమి కావాలి. కానీ వీటిని నీటిపైనే ఏర్పాటు చేయడం వల్ల భూసేకరణ సమస్య ఉండదు. విలువైన భూమి ఆదా అవుతుంది. వీటికి పెద్దగా మిషనరీ అవసరం లేదు. మ్యాన్‌పవర్ కూడా తక్కువే సరిపోతుంది. నిర్వహణ వ్యయం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

