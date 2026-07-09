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రాజమౌళి ఈగ సీన్​ రిపీట్​ - ఆ ఊరివారిపై దండయాత్ర

ప్రజల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న ఈగలు - గత 10 రోజులుగా వేలాదిగా దండెత్తిన ఈగలు - ప్రశాంతంగా కూర్చోలేక, పనులు చేసుకోలేక గ్రామస్థులు సతమతం- మందులు పిచికారీ చేస్తున్నా ఫలితం ఉండటం లేదన్న స్థానికులు

Flies Attacked in Srikakulam District
Flies Attacked in Srikakulam District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 7:37 PM IST

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Flies Attacked in Srikakulam District : రాజమౌళి సినిమాలో విలన్​పై ఈగ పగపట్టినట్టుగా ఆ ఊరివారిపై ఈగలు దండయాత్ర చేస్తున్నాయి. ఆ గ్రామం ఈగల సామ్రాజ్యంగా మారిపోయింది. గత 10 రోజులుగా వేలాదిగా దండెత్తి ఆ ఊరి వారికి నరకం చూపిస్తున్నాయి. ఇంట్లో వస్తువులు, వంట పాత్రలు, తాగే నీరు, ఇలా ఎటు చూసినా ఈగల గుంపులే.

ఈ నరకం తట్టుకోలేక "ఊరు విడిచి వెళ్లిపోదాం" అంటూ పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారంటే అక్కడ పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అధికారులు కేవలం తాత్కాలికంగా మందుల పిచికారీతో సరిపెట్టకుండా ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని బాలకవానిపేట ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

రాజమౌళి ఈగ సీన్​ రిపీట్​ - ఆ ఊరివారిపై ఈగలు దండయాత్ర (ETV Bharat)

ఈగలు ఆ ఊరి వారి మీద పగపట్టాయి: శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి మండలం బూరగాం పంచాయతీ బాలకవానిపేట గ్రామంలో ఈగలు ప్రజల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఇది ఆ గ్రామస్థుల ప్రస్తుత దుస్థితి. కేవలం 13 నివాస గృహాలు ఉన్న ఈ గ్రామం పైకి గత 10 రోజులుగా వేలాదిగా ఈగలు దండెత్తాయి. ఇంట్లో ఆహారపదార్థాలపై వాలుతూ, నీటిలో పడిపోతూ, ప్రతి వస్తువుపై వాలుతూ నరకయాతన చూపిస్తున్నాయి. ఇంట్లో ప్రశాంతంగా కూర్చోలేక, పడుకోలేక, పనులు చేసుకోలేక గ్రామస్థులు సతమతమవుతున్నారు.

ఇంట్లో వండడం - కల్లాల్లోకి వెళ్లి తినడం: ఈగల బెడద భరించలేక కొంతమంది కల్లాల్లోకి వెళ్లి భోజనం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని వాపోతున్నారు. రోజుకు రెండుసార్లు రసాయనాలతో ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్నామని, వాకిలి తుడిస్తే చనిపోయిన ఈగలు ప్రతి ఇంటివద్ద పోగులుగా కనిపిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈగల్ని తరిపేందుకు కొంతమంది దోమల బ్యాట్లు కొనుగోలు చేసుకోగా, మరికొంతమంది పసుపునీళ్లు, ఉప్పు, కిరోసిస్, కర్పూరం వేసి వెళ్లగొట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వర్షాకాలం కావడంతో రోగాలు ప్రభలే అవకాశముందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"గత 10 రోజులుగా ఈగలు బెడద ఎక్కువగా ఉంది. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా ఈగలు ముసురుతున్నాయి. అన్నం వండుతుంటే పాత్రల నిండా ఈగలే వాలుతున్నాయి. రోజుకు రెండుసార్లు ఇళ్లు కడుగుతున్నా, వాకిలి తుడిస్తే చచ్చిన ఈగలు కుప్పలుగా వస్తున్నాయి. ఈ నరకం భరించలేక పిల్లలైతే ఊరొదిలి ఎక్కడినైనా వెళ్లిపోదామని ఏడుస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న కోళ్ల ఫారాల వ్యర్థాల వల్ల ఈగల బెడద ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు." - గ్రామస్థులు

సమీపంలో కోళ్లఫారాలు ఉండటం వలన ఈగల బెడద ఉన్నట్లు అధికారులు భావించి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నా ఫలితం ఉండటం లేదని గ్రామస్థులు తెలిపారు. ఈగల ప్రభావం తగ్గే వరకు గ్రామం విడిచి వెళ్లిపోదామని పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నారని, బంధువులు ఇంటికి రావడానికే భయపడుతున్నారని కొంతమంది మహిళలు తెలిపారు. ఈ గ్రామంలో గత రెండు రోజులుగా పంచాయతీ, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

RAJAMOULI EEGA
ఆ గ్రామంలో ఈగలు దండయాత్ర
FLIES ATTACK ON BALAKAVALIPET
FLIES ATTACKED IN SRIKAKULAM
FLIES ATTACK

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