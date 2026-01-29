ETV Bharat / state

'అది నెయ్యే కాదు-మహా పాపం నిజం’ - కల్తీ నెయ్యిపై పిడుగురాళ్లలో వెలసిన ఫ్లెక్సీలు

కల్తీ జరిగినట్లు సిట్ నివేదికను ప్రస్తావిస్తూ మహాపాపం నిజం పేరుతో ఫ్లెక్సీలు - నెయ్యే కాదు కెమికల్ కలిపిన ద్రవం అంటూ ఫ్లెక్సీలు- వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కోట్లలో కుంభకోణం చేసినట్లు ఆరోపిస్తూ వెలసిన ఫ్లెక్సీలు

Flexis in Piduguralla on Tirumala Adulterated Ghee At Palanadu District
Flexis in Piduguralla on Tirumala Adulterated Ghee At Palanadu District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 3:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Flexis in Piduguralla on Tirumala Adulterated Ghee At Palanadu District : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి (టీటీడీ) కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిందని, సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన సిట్‌ నిగ్గు తేల్చింది. దీన్నే తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో వినియోగించారని నిర్ధరించింది. తద్వారా కోట్ల మంది భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బ తీశారని సిట్ పేర్కొన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్సీపీ పాలకులపై టీడీపీ నేతలు మండిపడ్డారు. మరోవైపు తిరుమలలో నెయ్యి కల్తీపై 'మహా పాపం నిజం' అనే పేరుతో పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్లలో ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు.

గత ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమల లడ్డూ తయారీకి కల్తీ నెయ్యి వినియోగించినట్లు నిర్ధారణ అయిన నేపథ్యంలో పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్లలో ఫ్లెక్సీలు వెలిశాయి. పట్టణంలోని పలు ప్రధాన కూడళ్లలో వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. "మహా పాపం నిజం. 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి వినియోగించారు. దాంతోనే 20 కోట్ల లడ్డూలు తయారు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ పెద్దలు రూ.251 కోట్లు తమ జేబుల్లో వేసుకున్నారు" అని వాటిపై పేర్కొన్నారు. ఫ్లెక్సీలపై మాజీ సీఎం జగన్‌తో పాటు టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్‌లు భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి, వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఫొటోలను వేశారు.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2019-24 మధ్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి (టీటీడీ) కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిందని సుప్రీం కోర్టు ఏర్పాటు చేసిన సిట్‌ నిగ్గు తేల్చిన విషయం తెలిసిందే. దీన్నే తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో వినియోగించారని నిర్ధారించింది. ఈ నేపథ్యంలో పిడుగురాళ్లలో ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేయడం చర్చనీయాంశమైంది.

మరోవైపు గత వైఎస్సార్సీపీ పాలకులు తిరుమల లడ్డూను కల్తీ చేసి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బ తీశారని పెడన ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ మండిపడ్డారు. రసాయనాలు కలిపిన కల్తీ నెయ్యితో లడ్డూలు చేసి కోట్లాది రూపాయలను దోచుకున్నారని సిట్ తేల్చిందని గుర్తు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇప్పటికైనా తప్పును ఒప్పుకుని చట్టం ముందు లొంగిపోవాలని లేకుంటే భగవంతుడు క్షమించరని అన్నారు. తిరుమలలో జరిగిన అపచారం తొలగిపోవాలంటూ కృష్ణా జిల్లా బంటుమిల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ఎమ్మెల్యే ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో జగన్‌ను నిలదీయాలి: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో జగన్‌తో సహా వైఎస్సార్సీపీ నేతల్ని జనం నిలదీయాలని గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే మహ్మద్ నసీర్ అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కల్తీ నెయ్యితో అవినీతికి పాల్పడ్డారని గుంటూరు లాలాపేటలోని శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద పార్టీ నేతలతో కలిసి ఆయన నిరసన చేపట్టారు. సిట్, సీబీఐ నివేదికల్లో కల్తీ వ్యవహారం గురించి స్పష్టంగా చెప్పినా జగన్ అనుచరులు మాత్రం జనాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. వైవైఎస్సార్సీపీ ముఠా పాలు లేకుండా నెయ్యి తయారు చేసే టెక్నాలజీని ఆవిష్కరించారని ఎద్దేవా చేశారు.

గత ఐదేళ్లుగా దేవుళ్లతో ఆటలు ఆడారు: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి లడ్డూ ప్రసాదానికి వినియోగించే నెయ్యిని ఐదేళ్ల పాటు కల్తీ చేశారని సిట్ తేల్చిందని బయోడైవర్సీటీ బోర్డు ఛైర్మన్ నీలాయపాలెం విజయ్ కుమార్ అన్నారు. గత ఐదేళ్ల కాలంలో దేవుళ్లతో కూడా ఆటలు ఆడారని మండిపడ్డారు. ఇంత జరిగినా కూడా అప్పటి బోర్డు మెంబర్లు, ఈఓలు, ఛైర్మన్లు, అధికారులు చర్యలు తీసుకోకుండా అక్రమాలకు వంతపాడారంటూ నీలాయపాలెం తప్పుబట్టారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి వీటిని టెస్టింగ్​కి పంపించే వరకు కూడా పట్టించుకున్న వారే లేరన్నారు. అమాయకుడిని అంటూ జగన్‌ చాలా సార్లు చెప్పుకుంటున్నారని, గత ఐదేళ్లుగా ప్రజలతోనే కాకుండా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి కూడా ఇలానే చెప్పారంటూ నీలాయపాలెం వ్యాఖ్యానించారు.

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నెయ్యి కాంట్రాక్టులు: తిరుమల పవిత్రతను గత ప్రభుత్వం పూర్తిగా దెబ్బతీసిందని చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని మండిపడ్డారు. తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలోని యోగిమల్లవరం శివాలయంలో ఆయన ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం విషయంలో జరిగిన అపచారానికి నిరసనగా ఆలయాన్ని శుద్ధి చేసినట్లు తెలిపారు.

పేరున్న సంస్థలను పక్కనపెట్టి, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా 'బోలే బాబా' వంటి సంస్థలకు నెయ్యి కాంట్రాక్టులు ఎందుకు కట్టబెట్టారని ప్రశ్నించారు. నాటి టీటీడీ బోర్డు ఛైర్మన్, సభ్యుల అండదండలతోనే ఈ కల్తీ పర్వం సాగిందన్నారు. సిట్ దర్యాప్తులో కల్తీ జరిగినట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు లభించినా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు.

తిరుమలగిరిలో ఆలయాన్ని శుద్ధి చేసిన ఎమ్మెల్యే: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో కల్తీ నెయ్యి ఉపయోగించి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవానికి తీవ్ర అపచారం చేశారని జగ్గయ్యపేట ఎమ్మెల్యే శ్రీరామ్ రాజగోపాల్ మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన అపచారానికి సంప్రోక్షణగా జగ్గయ్యపేట మండలం తిరుమలగిరిలో శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయాన్ని శుద్ధి చేశారు. ఆలయంలో మెట్లను కడిగి శుభ్రం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో 68 లక్షల కిలోల నెయ్యికాని నెయ్యిని రూ.250 కోట్ల అవినీతి కోసం కొనుగోలు చేశారని శ్రీరామ్‌ రాజగోపాల్‌ విమర్శించారు.

భోలే బాబా సంస్థ పేరు మార్పులో మతలబు - భారీ నెయ్యి మోసానికి అదే కారణం

తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా - తుది అనుబంధ అభియోగపత్రంలో సిట్‌ వెల్లడి

TAGGED:

TIRUMALA ADULTERATED GHEE CASE
FLEXIS IN PIDUGURALLA
ADULTERATED GHEE CASE
కల్తీ నెయ్యిపై ఫ్లెక్సీలు
FLEXIS ON ADULTERATED GHEE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.