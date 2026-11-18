మీరిచ్చిన హామీలు ఏమైయ్యాయి సీఎం గారు! - సిద్దిపేటలో భారీగా నిరసన ఫ్లెక్సీలు
Flexi Controversy in Siddipet : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిద్దిపేట పర్యటన నేపథ్యంలో వినూత్న రీతిలో నియోజక ప్రజలు స్వాగతం ఏర్పాటు చేశారు. గతంలో ఇచ్చిన హామీల సంగతేంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 4:46 PM IST
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గురువారం సిద్దిపేటలో పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఓవైపు అధికారులు భారీ ఏర్పాటు చేస్తుంటే.. మరోవైపు సిద్దిపేట ప్రజలు వినూత్నంగా తమ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీల అమలు ఏమైందని ఫ్లెక్సీల రూపంలో వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఏయే హామీలు అమలు కాలేదో వివరిస్తూ ముఖ్యమంత్రి సిద్దిపేట ప్రజలు ఫ్లెక్సీలతో స్వాగతం సిద్ధం చేశారు. ఆగిపోయిన పనులు, రద్దైన పథకాలు కొనసాగించాలని ఆ ఫ్లెక్సీలతో తెలిపారు.
పిల్లర్స్తో ఉన్న వెటర్నరీ కళాశాల "నన్ను ఎప్పుడు ప్రారంభం చేస్తావ్" అంటూ కళాశాల ఆవేదన ఒక వైపు, మరోవైపు రద్దు చేసిన కళాశాలను తిరిగి మంజూరు చేయాలని మరోవైపు విద్యార్థులు గోడును వెళ్లబుచ్చుకున్నారు. శిల్పారామం, వెయ్యి పడకల ఆసుపత్రి, నర్సింగ్ కళాశాల, సిద్దిపేట ఇల్లంత కుంట రోడ్డు, వెజ్, నాన్ వెజ్ మార్కెట్ ఇలా ఆగిపోయిన పనుల గురించి ఫ్లెక్సీల్లో ప్రదర్శించారు. సీఎం సిద్దిపేటకు వస్తున్న సందర్భంగా ఈ ఫ్లెక్సీల ప్రదర్శన ఆసక్తిగా మారింది
సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సైతం నియోజకవర్గానికి ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చి రావాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ నేపధ్యంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
భారీగా శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు
మరోవైపు రేపు సిద్దిపేట వస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభించనున్నారు. రూ.544.11 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, రూ.92.98 కోట్లతో పూర్తి చేసిన అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించనున్నారు.
దుబ్బాక, సిద్ధిపేట నియోజకవర్గాల్లో రూ.200 కోట్ల చొప్పున నిర్మించనున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. జిల్లాలోని ఏడు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో రూ.15.44 కోట్లతో అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణానికి, రూ.13.50 కోట్లతో ఆరు తహశీల్దార్ కార్యాలయ భవనాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. చిన్నకోడూరు మండలంలో రూ.7.50 కోట్లతో, దౌల్తాబాద్ మండలంలో రూ.7.80 కోట్లతో నిర్మించనున్న తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
జనగామ నియోజకవర్గంలో రూ.6.89 కోట్లతో నిర్మించనున్న మూడు విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సిద్ధిపేట జిల్లాలో రూ.54.67 కోట్లతో నిర్మించిన 14 విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారు. కొమురవెల్లి మల్లన్న ఆలయంలో రూ.14.35 కోట్లతో నిర్మించిన వసతి సత్రాన్ని, రూ.12 కోట్లతో నిర్మించిన క్యూ కాంప్లెక్స్ను ప్రారంభించనున్నారు. రూ.6.50 కోట్లతో నిర్మించిన 53 గ్రామ మహిళా సంఘాల భవనాలను, రాయపోల్ మండలంలో రూ.3.87 కోట్లతో నిర్మించిన కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయ భవనాన్ని, గజ్వేల్లో రూ.1.59 కోట్లతో నిర్మించిన విద్యుత్ శాఖ డివిజనల్ కార్యాలయాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారు.
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