మధ్యలో దిగితే మెట్రో గేట్ ఓపెన్ కాదు - పాసులున్న వారికి రాని సమస్య టికెట్ కొన్నవారికే ఎందుకు?
Flaws in Metro Ticket Scanning : మెట్రో స్టేషన్లో దిగాల్సిన స్టేషన్ కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తే గేటు తెరుచుకోదు. మధ్యలో దిగే సందర్భంలోనూ స్టేషన్ కంట్రోలర్ను సంప్రదించాల్సి వస్తోంది.
Published : November 5, 2026 at 1:21 PM IST
హైదరాబాద్ మెట్రోరైలు టికెటింగ్లోని లోపాలు ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపుతున్నాయి. పాసులున్న వారికి రాని సమస్య టికెట్ కొన్నవారికి వస్తోందని వాపోతున్నారు. మెట్రో స్టేషన్లో దిగాల్సిన స్టేషన్ కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తే గేటు తెరుచుకోదు. అదనంగా ప్రయాణించిన దూరానికి రుసుము తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే బయటికి వెళ్లేందుకు స్టేషన్ కంట్రోలర్ అనుమతిస్తారు. టికెట్ తీసుకున్న దూరం కంటే అదనపు ప్రయాణం కావడంతో మెట్రో నష్టపోకుండా ఈ తరహాలో ఏర్పాటు చేసుకుంది. కానీ మధ్యలోనే దిగినప్పుడు, మధ్యలో మెట్రో ఎక్కడానికి అభ్యంతరం ఎందుకని ప్రయాణికులు అంటున్నారు.
ఈ తరహా లోపాలు
- గోపి ఎల్బీనగర్ నుంచి లక్డీకాపూల్ వరకు మెట్రోరైలు టికెట్ తీసుకుని ప్రయాణిస్తున్నారు. అత్యవసరంగా అంతకంటే ముందే నాంపల్లిలో మెట్రో దిగడానికి గేటు వద్ద క్యూఆర్కోడ్ ఉన్న కాగితం టికెట్ చూపిస్తే తెరుచుకోలేదు. ఇక చేసేదేమి లేక స్టేషన్ కంట్రోలర్ను సంప్రదించాల్సి వచ్చింది. వాళ్ల దగ్గర ఉన్న కార్డును స్కాన్ చేయడం ద్వారా బయటికి రాగలిగారు
- జీవన్ యాప్ ద్వారా జేఎన్టీయూ నుంచి బేగంపేటకు డిజిటల్ టికెట్ తీసుకున్నారు. స్నేహితుడు తన బైకుపై కేపీహెచ్బీ స్టేషన్లో దింపడంతో అక్కడి నుంచి మెట్రోలో వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తే గేటు ఓపెన్ కాలేదు.
స్టేషన్ కంట్రోలర్ను సంప్రదించాల్సిందేనాా!
మొబైల్లో కొన్నిసార్లు స్నేహితులు, కుటుంబీకుల కోసం డిజిటల్ టికెట్ బుక్ చేస్తున్నారు. ఎంచుకున్న స్టేషన్ కాకుండా మధ్యలో ఎక్కడానికి అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మధ్యలో దిగే సందర్భంలోనూ స్టేషన్ కంట్రోలర్ను సంప్రదించాల్సి వస్తోంది. అదే సమయంలో రద్దీతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
మరి నిబంధనలు ఏంటి?
టికెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కే స్టేషన్, దిగే స్టేషన్ టికెట్లో కోడ్ అవుతాయని అక్కడ కాకుండా వేరే స్టేషన్లో స్కాన్ చేసినప్పుడు దాన్ని గుర్తించలేదని మెట్రో సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
మెట్రో పాస్లపై నేడో, రేపో చర్చలు
మరోవైపు మెట్రోరైళ్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రోజువారీ, నెలవారీ పాస్లను ప్రవేశపెట్టేందుకు మెట్రోట్రైన్ సంస్థ విముఖత వ్యక్తం చేసింది. అయితే ఇప్పుడున్న నెట్వర్క్లో పాస్లు సాధ్యం కాదని విస్పష్టంగా తెలిపింది. మెట్రోరైలు ప్రారంభం దగ్గర్నుంచి పాస్ల కోసం ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మెట్రో అధికారులు పలుమార్లు ఎల్అండ్టీ హైదరాబాద్ మెట్రోరైలు సంస్థ దృష్టికి తీసుకెళ్లినా సానుకూలత వ్యక్తం చేయలేదు. తాజాగా మెట్రో, ఆర్టీసీ యాజమాన్యాల మధ్య కీలక చర్చలు జరిగి ఓ అవగాహనకు వచ్చారు. నేడో, రేపో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్జాజుతో ఆర్టీసీ ఎండీ, మెట్రో రైలు సలహాదారు సమావేశం కానున్నట్లు సమాచారం. ఈ భేటీతో పాస్ ధరలపై పూర్తి స్పష్టత, అధికారిక ప్రకటన రానున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాల సమాచారం.
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