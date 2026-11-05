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మధ్యలో దిగితే మెట్రో గేట్​ ఓపెన్​ కాదు - పాసులున్న వారికి రాని సమస్య టికెట్​ కొన్నవారికే ఎందుకు?

Flaws in Metro Ticket Scanning : మెట్రో స్టేషన్​లో దిగాల్సిన స్టేషన్​ కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తే గేటు తెరుచుకోదు. మధ్యలో దిగే సందర్భంలోనూ స్టేషన్​ కంట్రోలర్​ను సంప్రదించాల్సి వస్తోంది.

Flaws in Metro Ticket Scanning
మెట్రోరైలు టికెటింగ్​లోని లోపాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2026 at 1:21 PM IST

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హైదరాబాద్​ మెట్రోరైలు టికెటింగ్​లోని లోపాలు ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపుతున్నాయి. పాసులున్న వారికి రాని సమస్య టికెట్​ కొన్నవారికి వస్తోందని వాపోతున్నారు. మెట్రో స్టేషన్​లో దిగాల్సిన స్టేషన్​ కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తే గేటు తెరుచుకోదు. అదనంగా ప్రయాణించిన దూరానికి రుసుము తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే బయటికి వెళ్లేందుకు స్టేషన్​ కంట్రోలర్​ అనుమతిస్తారు. టికెట్​ తీసుకున్న దూరం కంటే అదనపు ప్రయాణం కావడంతో మెట్రో నష్టపోకుండా ఈ తరహాలో ఏర్పాటు చేసుకుంది. కానీ మధ్యలోనే దిగినప్పుడు, మధ్యలో మెట్రో ఎక్కడానికి అభ్యంతరం ఎందుకని ప్రయాణికులు అంటున్నారు.

ఈ తరహా లోపాలు

  • గోపి ఎల్బీనగర్​ నుంచి లక్డీకాపూల్​ వరకు మెట్రోరైలు టికెట్​ తీసుకుని ప్రయాణిస్తున్నారు. అత్యవసరంగా అంతకంటే ముందే నాంపల్లిలో మెట్రో దిగడానికి గేటు వద్ద క్యూఆర్​కోడ్​ ఉన్న కాగితం టికెట్​ చూపిస్తే తెరుచుకోలేదు. ఇక చేసేదేమి లేక స్టేషన్​ కంట్రోలర్​ను సంప్రదించాల్సి వచ్చింది. వాళ్ల దగ్గర ఉన్న కార్డును స్కాన్​ చేయడం ద్వారా బయటికి రాగలిగారు
  • జీవన్​ యాప్​ ద్వారా జేఎన్​టీయూ నుంచి బేగంపేటకు డిజిటల్​ టికెట్​ తీసుకున్నారు. స్నేహితుడు తన బైకుపై కేపీహెచ్​బీ స్టేషన్​లో దింపడంతో అక్కడి నుంచి మెట్రోలో వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తే గేటు ఓపెన్​ కాలేదు.

స్టేషన్​ కంట్రోలర్​ను సంప్రదించాల్సిందేనాా!

మొబైల్​లో కొన్నిసార్లు స్నేహితులు, కుటుంబీకుల కోసం డిజిటల్​ టికెట్​ బుక్​ చేస్తున్నారు. ఎంచుకున్న స్టేషన్​ కాకుండా మధ్యలో ఎక్కడానికి అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మధ్యలో దిగే సందర్భంలోనూ స్టేషన్​ కంట్రోలర్​ను సంప్రదించాల్సి వస్తోంది. అదే సమయంలో రద్దీతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

మరి నిబంధనలు ఏంటి?

టికెట్​ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కే స్టేషన్​, దిగే స్టేషన్​ టికెట్​లో కోడ్​ అవుతాయని అక్కడ కాకుండా వేరే స్టేషన్​లో స్కాన్​ చేసినప్పుడు దాన్ని గుర్తించలేదని మెట్రో సిబ్బంది చెబుతున్నారు.

మెట్రో పాస్​లపై నేడో, రేపో చర్చలు

మరోవైపు మెట్రోరైళ్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రోజువారీ, నెలవారీ పాస్​లను ప్రవేశపెట్టేందుకు మెట్రోట్రైన్​ సంస్థ విముఖత వ్యక్తం చేసింది. అయితే ఇప్పుడున్న నెట్​వర్క్​లో పాస్​లు సాధ్యం కాదని విస్పష్టంగా తెలిపింది. మెట్రోరైలు ప్రారంభం దగ్గర్నుంచి పాస్​ల కోసం ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మెట్రో అధికారులు పలుమార్లు ఎల్​అండ్​టీ హైదరాబాద్​ మెట్రోరైలు సంస్థ దృష్టికి తీసుకెళ్లినా సానుకూలత వ్యక్తం చేయలేదు. తాజాగా మెట్రో, ఆర్టీసీ యాజమాన్యాల మధ్య కీలక చర్చలు జరిగి ఓ అవగాహనకు వచ్చారు. నేడో, రేపో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్​జాజుతో ఆర్టీసీ ఎండీ, మెట్రో రైలు సలహాదారు సమావేశం కానున్నట్లు సమాచారం. ఈ భేటీతో పాస్​ ధరలపై పూర్తి స్పష్టత, అధికారిక ప్రకటన రానున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాల సమాచారం.

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