గచ్చిబౌలిలో రూ.26 లక్షలకే 'ఫ్లాట్' - ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు
రూ.26 లక్షలకే గచ్చిబౌలిలో ఫ్లాటు - జనవరి 6న హౌసింగ్బోర్డు లాటరీ - తక్కువ ధర ప్రీమియం ఏరియా -తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో విక్రయాలు - లాటరీ విధానంలో అమ్మకాలు
Published : December 27, 2025 at 4:41 PM IST
Flats in Low Income Group Gachibowli : హైదరాబాద్ నగరంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైన ప్రాంతం గచ్చిబౌలి. ఇక్కడ నిర్మించిన దిగువ ఆదాయ వర్గాల (ఎల్ఐజీ) గృహ సముదాయాల్లో ఫ్లాట్ల విక్రయానికి తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు (టీజీహెచ్బీ) సన్నద్ధమైంది. ఎల్ఐజీ వర్గాల సొంతింటి కలను నిజం చేయడానికి హౌసింగ్ బోర్డు కృషి చేస్తోంది. గతంలో ప్రైవేటు డెవలపర్లతో కలిసి జాయింట్ వెంచర్ విధానంలో బహుళ అంతస్తుల భవనాలు నిర్మించిన హౌసింగ్ బోర్డు ఆ ప్రాజెక్టుల్లో ప్రభుత్వానికి వచ్చి వాటా ఫ్లాట్లను ప్రస్తుతం ప్రజలకు అమ్మనుంది.
ఉన్నచోట ఉన్నట్లుగానే ప్రాతిపదికన : గచ్చిబౌలిలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 111 ఫ్లాట్లు అమ్మకాలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎల్ఐజీ వర్గాలకు చెందిన అర్హులైన దరఖాస్తుదారులకు ఉన్నచోట ఉన్నట్లుగానే అనే ప్రాతిపదికన ఈ ఫ్లాట్లను విక్రయించాలని నిర్ణయించినట్లు టీజీహెచ్బీ వైస్ ఛైర్మన్, హౌసింగ్ కమిషనర్ వీపీ గౌతం తెలిపారు. నిర్ణీత ధరావతు(ఐఎండీ) టోకెన్ అడ్వాన్సును చెల్లించిన దరఖాస్తుదారుల మధ్య జరిగే పారదర్శక లాటరీ పద్దతిలో ఈ ఫ్లాట్లను కేటాయించనున్నారు.
చదరపు అడుగు రూ.6 వేలు : హైదరాబాద్లో ప్రధాన ఐటీ కారిడారైన హైటెక్ సిటీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ సమీపంలో ఉండటంతో గచ్చిబౌలిలో రోజు రోజుకూ భూములు ధరలు కొండెక్కుతున్నాయి. మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, అమెజాన్, ఇన్ఫోసిస్ వంటి ప్రధాన కార్యాలయాలు, గ్లోబల్ కెపాసిటీ సెంటర్ల (జీసీసీ) విస్తరణతో ఉద్యోగాల సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతోంది. దీంతో ఇక్కడి స్థలాలకు రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్గా భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో అపార్ట్మెంట్, ఫ్లాట్లు చదరపు అడుగుకి సగటు ధర సుమారు రూ.10 వేల నుంచి రూ.12 వేల వరకు ఉంది. ప్రస్తుతం హౌసింగ్ బోర్డు లాటరీ తీయనున్న ఫ్లాట్లకు కనీస ధర కింద రూ.26.4 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. దీంతో ఒక్కో చదరపు అడుగుల ప్లింత్ ఏరియా సుమారు రూ.6 వేలకు దిగువ ఆదాయ వర్గాల వారికి అందుబాటులో లభించనుంది.
జనవరి 3 ఆఖరు తేదీ : దిగువ ఆదాయ వర్గం (ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లు) కింద దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి నెలవారీ ఆదాయ అర్హత నెలకు రూ.50వేలు అంటే (ఏడాదికి రూ.6 లక్షలు) వరకు మాత్రమే ఉండాలి. ఆదాయానికి సంబంధించిన ధ్రువీకరణను ఫ్లాటు కేటాయింపు తర్వాత తప్పని సరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈఎండీ, టోకెన్ అడ్వాన్స్ రూ.లక్షను రాష్ట్రంలోని ఏదైనా మీసేవ సెంటర్లో చెల్లించవచ్చు.
ధరావతుతో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయడానికి జనవరి 3న చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. మీ సేవ కేంద్రంతో పాటు టీజీహెచ్బీ ఈఈ, ఎస్ఆర్నగర్ కార్యాలయంలో కూడా ఈ దరఖాస్తును సమర్పించవచ్చు. ఆయా ఫ్లాట్లకు జనవరి 6న ఉదయం 11 గంటలకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు గచ్చిబౌలిలోని నిర్మిత్ కేంద్రలో లాటరీ ప్రక్రియ జరగనుంది. ఫ్లాటు కేటాయించిన తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని మొదటి 15 రోజుల్లో 25 శాతం, 60 రోజుల్లో 50 శాతం, 90 రోజుల్లో మిగిలిన 25శాతం ప్రాతిపదికన మూడు విడతల్లో డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఖరీదైన ప్రాంతంలో తక్కువ ధరకు ఫ్లాట్లు అందుబాటులో ఉండటంతో భారీగా స్పందన వస్తున్నట్లు హౌసింగ్ బోర్డు అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఐదేళ్ల వరకు అమ్మకం, లీజు కుదరదు : దిగువ ఆదాయ వర్గాలు (ఎల్ఐజీ) ఫ్లాట్లను పొందిన వ్యక్తులు తదుపరి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఆస్తిని విక్రయించడం, బదిలీ చేయడం, లీజుకు ఇవ్వడం, తనఖా పెట్టడానికి అనుమతి లేదు. బ్యాంకు, ఫైనాన్షియల్ ఇనిస్టిట్యూషన్ల నుంచి రుణాలు పొందడానికి మాత్రమే నిరభ్యంతర పత్రం (ఎన్వోసీ) జారీ చేస్తారు. లోన్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తర్వాత రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్ని నేరుగా బ్యాంకులకే పంపనున్నారు. ఈ మేరకు హౌసింగ్ బోర్డు పూర్తి మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. మరిన్ని వివరాలకు హౌసింగ్ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ని సందర్శించవచ్చని ప్రజా సంబంధాల అధికారి వి.వాసు చెప్పారు.
వారంలోనే డబ్బులు రిఫండ్ : లక్కీ డ్రాలో ఫ్లాటు దక్కని దరఖాస్తుదారులకు వారం రోజుల సమయంలోనే ఫీజు రిఫండ్ అవుతుందని, ఈ చెల్లింపులు త్వరగా జరగడం కోసమే ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు రుసుము స్వీకరిస్తున్నామని టీజీహెచ్బీ అధికారులు తెలిపారు.
